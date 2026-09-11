O futebol português na sua dimensão de luxo e de lixo

O futebol português, em relação às questões estruturais de base e às correções que tem de fazer para evoluir, parece que está sempre de férias. Como é que se deixam os relvados atingir a degradação que se tem visto?!

1. Às vezes, somos brindados com ‘luxos’ no futebol português, como aconteceu esta semana com a exibição de Diogo Costa na baliza do FC Porto no difícil jogo com o Manchester City; com o soberbo golo de Zalazar, na conversão de um livre direto, no encontro com o Galatasaray e com a portentosa exibição do ‘diabo vermelho’ Prestianni em Moreira de Cónegos, mas o problema é que, à margem daquilo que os jogadores nos vão oferecendo, há uma camada de ‘lixo’ da qual o futebol nacional não se livra. E que, no caso concreto do estado em que se apresentam determinados ‘relvados’ da Liga portuguesa, é exibido de forma clara e já não é varrido para debaixo do(s)… ‘tapete(s)’.

2.O futebol português, mergulhado na sua trilogia dominante e nos medos que causa em quem devia exercer autoridade e apenas alimenta uma gigantesca hipocrisia, não resolve alguns dos seus problemas crónicos e na jornada 5 da Liga voltámos a ser confrontados com algumas situações de bradar aos céus e que é adensada pela consagração de uma tóxica comunicação e a esmagadora maioria das coisas que vemos e lemos nas redes sociais – muitas vezes transportadas para os ecrãs televisivos – não são um espontâneo, ainda que irresponsável, exercício de irresponsabilidade; são o produto de dinâmicas de contrainformação e propaganda que saem de dentro dos próprios clubes.

3.A tal trilogia dominante que nalgumas situações atua às claras e noutras coloca a correr as suas “lebres”, nuns casos para desviar as atenções, noutros casos para gerar bolsas de animosidade anti-qualquer-coisa, tudo numa lógica de um clubismo doentio, que na verdade não começa nas bancadas mas quase sempre a partir de mentes que, protegidas pela (in)visibilidade e pela forma não declarada como atuam, julgam condicionar isto tudo, e o problema maior é que às vezes condicionam…

4.Comecemos por um desses problemas crónicos que são os relvados e os factos já nos apresentaram esta época, em Coimbra (na Supertaça, o que acentua a irresponsabilidade), na Amadora, no Funchal, e agora em Moreira de Cónegos, situações que simplesmente não deveriam acontecer. A Liga, entretanto, em função do que diz o manual de licenciamento, acionou os mecanismos de interdição e agendou o jogo Est. Amadora-SC Braga para o estádio do Alverca. Consequência: os responsáveis do Estrela já se comprometeram a colocar relvado novo na pausa para as Seleções. Conclusão: é preciso agir com alguma coragem, em linha com os regulamentos, para o futebol evoluir. Nenhuma época desportiva deveria começar sem estarem garantidos pressupostos de exigência, perante licenciamentos que estão a ser aligeirados.

5.É preciso dizer que, antes do Marítimo-Benfica, começaram a correr notícias de que, por causa do mau estado da relva dos Barreiros, ela havia sido pintada para se tentar camuflar as zonas mais deterioradas. Não sabemos quem colocou essas notícias a circular, mas a verdade é que quem acendeu o rastilho conseguiu o objetivo de incendiar o pré-jogo, não apenas nas redes sociais mas sobretudo – e esta é a parte mais lamentável – arranjar matéria para preencher conversas de painéis televisivos que nos habituaram a pegar não apenas em factos que merecem análise ou debate mas também em ‘não notícias’, e todo o tipo de coisas que acontecem e não acontecem, agora com a moda de não terem problema algum em estar de telemóvel em riste, não sei se em contacto com algum ‘call center’ mas certamente com as tais fontes que, à distância, alimentam e realizam programas – e não há o menor sinal de constrangimento de quem alimenta todo este miserável espetáculo. Acham normal e não se dão conta do logro e do enfileiramento de uma ‘bonecada’ que não ajuda nada a que o futebol se ELEVE em Portugal.

6.Lá teve que vir o presidente do Marítimo, Carlos André Gomes in extremis, antes do começo do jogo, denunciar e muito bem aquilo que estava a ser propagandeado e dizer que era mentira a ‘estória’ da tinta no relvado e o facto de se estarem a comentar fotografias de há 5 anos, reconhecendo, no entanto, que o piso dos Barreiros, como todos vimos, não estava nas melhores condições, e já lhe foi atribuída nota negativa. E é isto que tem de ser observado de uma maneira séria; as SAD e os clubes perceberem, juntamente com a Liga e a FPF, que o estado dos relvados é essencial, basilar, interdito a qualquer retórica que ultrapasse a intervenção (com investimento) porque são estas pequenas-grandes desconformidades que mantêm o futebol português, não apenas em mentalidade, no tempo dos ‘Flinstones’.

7.Sublinhe-se: as questões estruturais misturadas com a natureza da comunicação. Aquela que resulta de fora para dentro das redações – e se André Villas-Boas, Frederico Varandas e Rui Costa, presidentes dos clubes com mais adeptos em Portugal, não se querem misturar ou serem acusados de, pelo menos indiretamente, atirar ‘peões’ para a arena, têm de ser muito transparentes e atuantes nestas dinâmicas. O patrocínio, nestas coisas, raramente é uma coisa difícil de provar, mas é tempo de acabar com a figura do ‘adepto-selvagem’ que vai para as televisões de camisola vestida, às vezes de toga, julgar os outros das indecências que eles próprios protagonizam, tentando crucificar – num exercício ridículo – aqueles que não defendem incondicionalmente as suas cores e tropelias. Os responsáveis não veem isto ou dá-lhes jeito não ver?!

8.Outro problema da nossa Liga está associado ao comportamento dos jogadores em campo. Há uma tendência de melhoria do tempo útil de jogo, ainda estamos no começo do campeonato, mas pouco ou nada se conseguirá avançar se não houver mudança de comportamento de jogadores, alguns treinadores, dirigentes e até presidentes, não apenas no intervalo dos jogos mas também durante os jogos.

E aqui entra aquilo a que chamamos a ‘sopa de cotovelos’, isto é, a forma como os jogadores utilizam os braços e os cotovelos na disputa dos lances com os adversários. Para além de ser perigosíssimo, como se viu no FC Porto-Moreirense, que atirou o generoso e talentoso Froholdt para o hospital (espero sinceramente que esteja recuperado!), Guilherme Liberato foi obviamente muito bem expulso, mas William Gomes também atingiu o rosto de Francisco Domingues e não foi sancionado como devia. Os clubes mais pequenos, seja no Dragão, na Luz ou em Alvalade, mas em todos sem diferenças de critério, não podem continuar a ser discriminados negativamente, porque isso também contribui para o enfraquecimento da Liga.

9.Há uma outra ‘modalidade’ paralela a esta, que é os jogadores, em leves, médios ou intensos contactos em zonas do corpo perto da cara, simularem terem sido atingidos no rosto para tentarem enganar as equipas de arbitragem. Os próprios jogadores mas sobretudo os treinadores e os dirigentes têm de acabar com este ‘teatro’. E têm de ser eles a estancar (e não a estimular) o comportamento caótico dos ‘bancos’ de suplentes. Estamos a ver cenas repetidas de confusão a partir dos bancos, com novos protagonistas em cima de velhos hábitos e vamos sempre parar ao mesmo: quem coloca cobro a isto, se os dirigentes dos clubes não forem responsáveis?

10.Vivemos o momento em que ainda não se conseguiu desfazer o nó górdio da ineficácia e da dependência dos órgãos decisórios do centralismo federativo; vivemos ainda a mansidão política sobre questões que atribuem às autonomias do futebol mesmo que elas sejam espúrias ou pouco saudáveis. Por isso, o que sobressai é uma comunicação doentia, que atingiu o cúmulo-limite da infiltração nalguns padrões televisivos. É isto o nosso futebol. A face às vezes oculta, outras vezes declarada, de um futebol que tem na comunicação o seu ‘cancro’ maior. Em busca de luxos e sob o manto de muito lixo acumulado.

EXAME

DIOGO COSTA

18

Exibição de luxo frente ao City

ZALAZAR

15

Bastou um ‘golão’ para amenizar as críticas

MARCO SILVA

15

Com Palhinha, liberta os ‘diabos vermelhos’, com Prestianni endiabrado

FARIOLI

7

Uma ‘exibição fantástica’ sem um remate à baliza?!…