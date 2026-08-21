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O ‘fator Palhinha’ na ‘Marcolândia’ e na Liga portuguesa

Marco Silva quase, quase a respirar de alívio e as últimas movimentações dão um novo alento ao Benfica.
Rui Santos
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1. Sou um admirador confesso das qualidades de João Palhinha  e assumi que Portugal perdeu muito em não o levar ao mais recente Campeonato do Mundo. 

Foi um dos erros crassos de Roberto Martínez. Espero, sinceramente, que Jorge Jesus corrija essa situação, até porque foi ele quem o mandou regressar ao Sporting, em 2017, para ser alternativa a William Carvalho, quando estava emprestado ao Belenenses e foi com ele nesse ano que Palhinha fez a estreia na Champions, com a Juventus…

2. Mas não é obviamente Jorge Jesus quem está agora na jogada. Na jogada da transferência do Bayern para o Benfica (dada oficiosamente pelos ‘encarnados’, à hora a que escrevo, como iminente) está Marco Silva, que levou Palhinha do Sporting para o Fulham, e isso é um dado muito relevante. Porque ambos conviveram durante duas temporadas completas em Londres no Craven Cottage e não é despiciendo que o médio já tenha trabalhado com três treinadores portugueses com história no futebol europeu e mundial: precisamente Marco Silva, mas também Jorge Jesus, e também Ruben Amorim (no SC Braga), antes de rumar a Alvalade e depois a Manchester e a Milão.

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3. Relevante é igualmente o facto de Palhinha ter feito, no Fulham, com Marco Silva 79 jogos oficiais (40 em 22-23 e 39 em 23-24, o que revela uma notável regularidade). Desses 79 jogos, 68 foram realizados na Premier League e nesses 68 jogos foi titular em 66. Quer dizer: na competição mais apaixonante do Mundo, só em duas ocasiões foi suplente no Fulham com Marco Silva, pelo que é fácil de inferir que assumiu a titularidade em cerca de 97% das vezes.

Não tenho dúvidas de que Marco Silva, junto de Rui Costa, apostou todas as fichas na contratação de Palhinha e, como observador, vejo nisso todo o sentido, no território da ‘Marcolândia’ que se começa a desenhar e a delimitar.

4. Porque acho mesmo que a posição ‘6’ é fundamental em qualquer equipa e o Benfica precisa de ‘6’ à séria, que – com todo o respeito – não é Enzo Barrenechea.

O Benfica precisa de um ‘6’ que seja ao mesmo tempo posicional, que dê bola aos médios que joguem na periferia, que seja forte nos duelos e nas divididas, que seja lesto e agressivo nos cortes e nas dobras, que baixe para a posição entre os ‘centrais’ quando for necessário e que esteja ‘sempre em campo’ como um radar que identifica qualquer movimento mais perigoso do adversário.

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Com 1,90m, Palhinha tem isso tudo e mesmo nas iniciativas um pouco mais ofensivas, ‘a coisa’ faz-se, mesmo não sendo a praia dele, sem esquecer a importâncias bolas paradas, sobretudo as defensivas, mas também na área do adversário (dos 8 golos marcados no Fulham, 4 foram de bola parada, um dos quais, vai fazer agora 3 anos, resultou no golo do empate na parte final do jogo com o Arsenal, no Emirates).

5. Se se olhar para a actual equipa do Benfica, a colocação de Palhinha a ‘6’ não vai apenas constituir um reforço excelentíssimo na zona central defensiva da equipa, junto de Tomás Araújo e Lenglet, e também de Alessandro Circati, mas converter-se-à, também, num elo de ligação com Aursnes, formando um meio-campo fortíssimo, independentemente de quem seja o terceiro médio, entre Rafa, Sudakov (se se aguentar neste balanço, o que não está fácil) e Richard Ríos, sem descartar as hipóteses – em linha com a variabilidade que os jogadores da frente dão a Marco Silva – de Prestianni ou mesmo Schjelderup possam ter uma palavra a dizer nessa posição, embora eles estejam muito bem nas funções que ora desempenham, mais sobre os flancos mas com movimentos constantes para aparecerem na zona do golo.

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6. Àqueles que olham para o ‘fator idade’ (31 anos) e que, por isso, esta aquisição não faz o mínimo sentido, porque não dará retorno financeiro ao Benfica, eu respondo obviamente sem procuração: quantos jogadores já  passaram pelo Benfica rotulados de grandes promessas e não tiveram nem retorno financeiro nem desportivo? Daqui a 4 anos (tempo de contrato que está acordado entre as duas partes), Palhinha terá 35 de idade e posso estar enganado mas – se tudo correr bem, sem contratempos – terá tudo para ser ‘capitão’ do Benfica e uma enorme mais-valia no objectivo principal de quebrar o jejum da Luz e criar, com Marco Silva, uma identidade própria.

7. Há um lado mais emocional na equação, que sei também ser muito importante para Palhinha neste processo: o regresso à capital portuguesa, do lado contrário da Segunda Circular, uma vez que esteve 9 anos ligado ao Sporting, entre 2015 e 2022, contando com formação/equipa B e equipa principal, onde realizou 95 jogos oficiais e 7 golos (5 de bola parada), permitindo aos ‘leões’ um encaixe na ordem dos 25,5M€.

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É legítimo querer estar mais perto da família, o que se entende, percebendo esta fase da vida pessoal, sobre a qual ninguém tem de meter a colher e há uma coisa que – valendo o que vale – a maioria dos adeptos não sabe e que deixo aqui, com sentido construtivo, face à contrastante dialéctica entre adeptos sobre o tema: apesar da ligação ao Sporting desde menino, depois de Aurélio Pereira e Abel Ferreira (dos quadros técnicos leoninos) terem detetado as qualidades de Palhinha quando ainda era junior do Sacavenense, o seu clube do coração não era o Sporting, mas o Benfica, por influência do pai.

Isto altera alguma coisa sobre o nível de profissionalismo do jogador? ZERO! ZERO mesmo!

Sempre foi um grande profissional, em todos os clubes que representou e no Sporting ninguém tem nada a apontar-lhe em doação competitiva.

8. A asserção sobre o ‘lado de adepto’, que no futebol, hoje, vale cada vez mais zero ou perto disso, só tem uma vantagem: desmontar a tese da traição (no universo dos sportinguistas) e desmontar a tese da desconfiança (no universo dos benfiquistas) perante um ex-Sporting com uma passagem longa por Alvalade e Alcochete.

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O profissionalismo tem sempre de vencer (entre o ‘diz-se, diz-se’) e Palhinha merece ser feliz, por tudo o que já fez, esteja onde estiver.

9. Estamos sensivelmente a 10 dias do fecho do ‘Mercado’ e o Benfica, mesmo tendo começado ‘a treinar’ nas eliminatórias de acesso à Liga Europa, ‘treinos’ que foram muito úteis para perceber ideias, desequilíbrios e fazer uma melhor avaliação das carências e dos recursos, está a atingir, com Ciricati e na iminência de Palhinha, uma nova ideia de consistência e pode dar um importante salto qualitativo na operacionalidade do plantel. Tem casos para resolver (a baliza não está… ‘resolvida’) e tem, sobretudo, excedentários para colocar, sob o princípio de que, para além das questões técnicas e tácticas e a necessidade de ter um bom ‘banco’, numa época longa com muitos desafios, é importante não reter jogadores que não tenham a consciência profissional adequada para ajudar mesmo quando não assumem a condição de titulares. É muito importante saber o que fazer com Barrenechea, Richard Ríos, Sudakov e Lukebakio. Os que não quiserem somar – isto sempre na ótica do interesse do Benfica e não, como é óbvio, dos seus rivais – mais vale vender (se houver mercado) ou emprestar.

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10. É minha convicção que, com Palhinha, o Benfica ficará muito mais forte e em melhores condições para tentar ‘atacar’ o título. O FC Porto acaba de vender Mora, um jogador que faria tudo para manter no plantel. Quero entender Farioli (que é campeão e por isso merece esse crédito) mas não consigo. Um craque como Mora tem de ser sempre um potencial titular, mas nesta gestão há sempre outros factores, nomeadamente na relação entre o seu representante (Jorge Mendes) e a ‘estrutura’ do FC Porto… Financeiramente (para já garantidos 25M€) veremos no que resulta: pode ser um bom ou um mau negócio. Mas a perda de uma referência, que diz muitíssimo aos adeptos, é sempre um dado a considerar…

Finalmente, o Sporting. A construir uma nova equipa com jogadores de muito bom nível, mas o arranque do campeonato, com a pressão que não existe nos jogos amigáveis, trouxe com ele o ‘fantasma’ da natureza da gestão da liderança de Rui Borges, acentuada com o ‘caso’ Luis Suárez. Da resolução deste ‘imbróglio’ pode depender a temporada dos ‘leões’. Vão rolar cabeças ou, depois da tempestade, virá a bonança?...

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