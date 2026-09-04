Estamos mesmo no tempo das vindimas: na política e no futebol

Portugal está a afundar-se no auge dos seus bloqueios políticos e de uma vacuidade sistémica que preenche o dia-a-dia do facilitismo e da prisão onde se meteram os facilitadores mais fortes e a democracia veste-se com as roupas do despotismo – e as lideranças não se fazem sentir. O futebol é ‘apenas’ a extensão de um ‘circo’ maior que se instalou num país sem liderança.

1.A política e o futebol cruzam-se diariamente e nas suas convenientes mas perigosas intersecções. O chamado ‘caso Luís Neves’ e o mercado das transferências no universo da bola indígena dominaram nos últimos tempos o espaço mediático e entre a força do poder, a fraqueza do outro lado do poder e a escassa comunidade que consegue ser equidistante do partidarismo e do clubismo, num país pequeno que só às vezes faz de conta que se indigna contra a (des)proteção de uns em detrimento de outros, acima de questões integridade institucional que deveriam regular a ação dos órgãos de soberania e dos próprios cidadãos.

2.O futebol sempre serviu para entreter e dar uma espécie de pausa aos políticos, que sempre o olharam não apenas como uma coisa menor (basta ver o papel do Desporto nos programas dos partidos, em tempos de eleições) mas também como uma forma de se mostrarem, à margem das dialéticas e dos confrontos parlamentares, até ao momento em que se sentam à mesa para partir a pedra da sopa ou limpar o suor da lagosta que não se importa de correr para ficar suada mas ao mesmo tempo em condições de consagrar os jejuns intermitentes; todavia, as coisas têm vindo a piorar em Portugal, porque mesmo que a efervescência dos escândalos possa durar mais tempo do que a média nacional que lhe estava contabilizada, há a convicção de que o poder que elimina os mais fracos acabará por vencer, nem que seja pelo cansaço ou, nos casos mais atuais, pelo medo das consequências num quadro de demissões forçadas.

3. Deixem-me meter a chuteira em seara alheia para dizer que, no ‘caso Luís Neves’, o que falhou foi a incapacidade do ex-diretor nacional da PJ em reconhecer ab initio os erros correspondentes aos aligeiramentos que são uma modalidade olímpica nacional, aquela coisa de se achar que, pelo prestígio associado ao exercício de um cargo de poder, não vem mal ao mundo se se, num ambiente de aparente boa convivência, arranjar soluções úteis para resolver questões consideradas ‘normais’ e que não o são quando se tem a responsabilidade de ser ‘árbitro’ (para manter a linguagem do pontapé na bola) em macro questões que envolvem investigações e podem marcar, para o bem e para o mal, a vida das pessoas.

4.Variando de situação para situação, e depois do ‘caso’ ter tomado a dimensão que tomou, os meus estimados leitores não tenham dúvidas de que as hesitações partidárias que se colocam à frente dos nossos olhos e as posições públicas fraquinhas que vemos tomar no espaço público, a contrastar com a contundência e até a agressividade de discurso quando estão em causa outros ‘casos’ (lobos transformados em cordeiros) só tem a ver exatamente com a consagração do princípio elitista de que aquilo que deve ser condenado no cidadão comum pode ser tolerado pelo estatuto especial que – ironia das ironias – é concedido, nas urnas, pelo (mesmo) cidadão comum, que às tantas também se sente no direito, por aquilo que vê acontecer à sua volta, de utilizar ferramentas ou promover mecanismos de benefício que os ajudam a resolver ‘coisas’ ou poupar um saco de dinheiro.

5.Para quem tem este entendimento – e creiam que esta visão não confessada gera atavismos muito embaraçosos –, uma pedra que se supunha ser de gelo para refrescar um ‘cocktail’ aparentemente inócuo, sem álcool, transformou-se num icebergue e, agora, a sensação que se tem é que o país está de mãos atadas e, já não olhando para o congelamento do primeiro-ministro, até o Presidente da República parece alheio a uma vindima, que não apenas enfraquece o Governo como descredibiliza o próprio Estado e o funcionamento das instituições.

6. As semelhanças entre a política e o futebol são gritantes e não será por caso que os dirigentes do futebol passam o tempo a tentar capturar os políticos (e não só) e os políticos adoram colar-se, pela popularidade que eles acham que esse gesto lhes pode conferir, a treinadores, jogadores e presidentes esféricos.

Também por isso, o país está pior e o Futebol, na sua fraquíssima ética desportiva e na sua fortíssima lógica de compadrio não consegue evoluir. O importante é fazer ‘pontes’. O importante é aproximar poderes e, de resto, o recente péssimo exemplo dado pela FIFA no último Mundial diz tudo sobre a perda de vergonha quando outros valores se levantam.

Quero recordar, na linha daqueles que acham legítimo utilizar o poder da forma como entendem, a inusitada proximidade revelada entre Luís Neves e o ex-presidente da FPF, a fazer com que o diretor nacional da PJ viesse a terreiro defender Fernando Gomes (em março de 2025), quando não tinha que o fazer, mesmo que no seu entendimento e no âmbito da Operação ‘Mais Valia’, o ex-líder federativo não fosse suspeito de coisa nenhuma. Não vejo ninguém pegar neste exemplo para demonstrar que, independentemente da competência que o ex-diretor da PJ revelou em inúmeros processos, houve momentos de afirmação de procedimentos excecionais para situações ou pessoas consideradas excecionais. E a pergunta é simples: porquê?

7.Não me vou cansar de repetir aquilo que considero um manifesto conflito de interesses: a passagem da figura máxima da Polícia Judiciária para um cargo político e governativo, da mesma forma como acho até estranho que um ex-árbitro internacional, que tem a tarefa de ser isento na condução dos jogos e devia estar o mais distante possível dos clubes, tenha sido atraído para ser presidente da Liga e, depois, presidente da FPF, lugar que ocupa neste momento. Não é uma questão de pessoas. É uma questão de princípios. Ninguém valoriza estas questões porque Portugal está viciado na política do favor e da boa convivência, mesmo que ela seja hipócrita e à margem de qualquer intuito de defender o todo e não as partes mais convenientes. No futebol, o benefício da dúvida transformou-se na dúvida do benefício. E esta onda, com maior ou menor vigor, todos a cavalgam de uma forma até chocante e mesmo nas questões macro estruturantes (vide tema da centralização dos direitos televisivos) não há entendimento e alguns nem piam. Só sorriem.

8.Estamos, pois, no tempo das vindimas. E, no futebol, na colheita das uvas. Uns cantam e outros assobiam. Em todos os clubes há casos marcantes. Fica a sensação positiva de que, olhando para os candidatos ao título, houve muita preocupação em dotar os planteis de recursos suficientes para uma época longa e desgastante, com os compromissos nacionais e internacionais. O mercado de transferências fica marcado por três situações que ainda fazem correr muita tinta: a entrada de um ex-Sporting no Benfica, Palhinha; o caso de Luis Suárez, em Alvalade; e a saída, quiçá prematura, de Mora do FC Porto.

9.Os adeptos de cada clube olham para os seus rivais com aquele pessimismo nacional: cada qual encerra uma fatalidade: Palhinha é um desperdício de dinheiro; Luis Suárez é bom que fique em Alvalade para (segundo eles) dar cabo da coesão do balneário; e ainda bem que Mora partiu porque quem não tem noção do que é uma pérola mais vale ficar com as conchas.

10.Vejo globalmente de outra forma: FC Porto, Sporting e Benfica ficam com plantéis fortes, com algumas situações ainda não totalmente resolvidas (por exemplo, só o FC Porto tem a baliza bem guardada), mas tenho poucas dúvidas que o busílis – e voltamos ao começo do artigo – vai estar na regulação do jogo e das questões dirimidas nos bastidores. E, neste plano, vamos chocar outra vez com o tema das lideranças. Com a natureza das bases e com quem está confortavelmente a bater com a cabeça no teto. É o país que temos, senhores!

Exame

FC PORTO

17

Competência total a defender, em jogos oficiais: 10-0

SPORTING

15

‘Leão dourado’ em Vila do Conde (0-4)

PALHINHA

15

Estreia ‘em grande’ no Benfica. O ‘eixo’ de Marco Silva

P. GONÇALVES

7

Muita demora e dúvidas sobre o desenho do negócio