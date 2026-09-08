Eu ia escrever sobre a PJ, mas mudei de ideias, e escrevo sobre ‘Felix Krull’ e a preposição ‘de’

O acaso tem a sua importância na vida, incluindo num simples texto a publicar neste jornal, à primeira sexta-feira de cada mês. Desta feita, tinha pensado escrever, e até tinha começado, sobre o facto de as noticias sobre a Polícia Judiciária dos últimos tempos (sejam sobre o ministro, sejam sobre o atual diretor, sejam outras que possam ainda aparecer, sei lá) me fazerem lembrar a Alemanha em 1934 por ocasião das chamadas ‘facas longas’; ou seja, de vez em quando as instituições ou organizações, por razões várias (mas quase sempre ligadas ao poder e aos seus versos e reversos), sangram-se por dentro, uns atiram aos outros (e às vezes matam), outros ripostam, outros ainda aparecem pelo meio com as suas batalhas e os seus humores e os correspondentes tiros. E ia eu nesses pensamentos e nesse começo de escrita (que também se destinava a avisar que não acredito na tolice de que isto seja por causa da política, que não é, nem na perda de tempo que é centrar o tema no mensageiro em vez de na fonte, porque é nas interrogações sobre as fontes que está a chave da compreensão), quando tive por mero acaso uma conversa com um amigo sobre Thomas Mann, e então derivei para outro tema (embora nestas coisas das ‘facas longas’ também existam sempre alguns impostores, o cadáver de Ernst Röhm que o diga).

Foi assim: esse amigo sabe que eu gosto de ler Thomas Mann, desde que era novinho. E, a propósito da reedição desse livro em Portugal há pouco tempo, e estando a pensar comprar, perguntou-me: «Olha lá, já leste As Confissões de Felix Krull, Cavalheiro da Indústria?» E que tal?». E eu respondi-lhe que sim e que o achava muito bom, mas que achava que não era da indústria, mas sim de indústria. Fomos verificar e, de facto, era de, entre cavalheiro e indústria Thomas Mann titulou com essa preposição (quer dizer, na tradução para português, porque na verdade o título alemão é mais direto), querendo significar que o livro não tem nada que ver com a atividade industrial, tem sim que ver com um cavalheiro industrioso (digamos assim). E não resisti então a dizer ao meu amigo que nós conhecíamos pessoas parecidas com Felix Krull, e que o leitor também de certeza conhece, nos mais diferentes domínios da vida, por exemplo, e para não ir muito longe, no seu local de trabalho ou na nossa vida pública, ou até, porventura, na vizinhança. E quem sabe se um ou outro leitor não é também um Felix Krull.

E, conversa puxa conversa, estraguei logo a futura leitura ao meu amigo, porque lhe resumi a história, dizendo-lhe aliás que a personagem até me fazia lembrar, por exemplo, personagens lendárias do nosso Eça, em cujos livros não faltam impostores de semelhante jaez. Pois é isso que, essencialmente, Felix Krull é, um impostor, e um impostor que triunfa, em parte por mérito seu, em parte por deficiência de visão ou de caráter dos outros. Como aconteceu, acontece e acontecerá muitas e muitas vezes. Para cada impostor há sempre uma centena de cegos e outra centena de cúmplices, seja por ação, seja por omissão. Se calhar, nós todos, cada qual em sua esfera e em seu momento. Felix Krull é um vendedor, um vendedor de si mesmo, um ilusionista bem-apresentado e sedutor, que de palavra em palavra e de ato em ato (pois o impostor é sempre especialista em ‘dizer umas coisas’ e em ‘fazer ou aparentar fazer umas coisas’, quase sempre com muito mais embrulho do que substância, e com pouco trabalhinho do verdadeiro, do que faz suar), vai de empregado de mesa a homem de sociedade, acabando na riqueza, na aventura e no privilégio. E o problema não é esse, porque o elevador social é uma coisa muito boa e muito importante. O problema é que Felix Krull não tem mérito para isso, a não ser o mérito da impostura. E o demérito de outros, à cabeça o marquês de Venosta. Leiam o livro, e, além do deleite da leitura, perceberão melhor. E olhem à vossa volta, e para vós mesmos. Alguma personagem vos calhará de certeza. É essa a marca da grande literatura. E ride ou chorai, conforme vos aprouver, ou as duas coisas ao mesmo tempo. O triunfo da impostura, embora seja trágico, não deixa de ter a sua graça, sobretudo se Thomas Mann tivesse chegado a poder escrever uma segunda parte, sobre a queda (e a surpresa) do cavalheiro de indústria.



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