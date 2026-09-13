Reparações pela escravatura

A orientação do CERD refere-se apenas à escravização de africanos e ao tráfico transatlântico. Omite, vá-se lá saber porquê, o tráfico transariano destinado à Península Arábica.

O Comité das Nações Unidas para a Eliminação da Discriminação Racial (CERD) considera que os Estados, para além da obrigação de combater a segregação e o preconceito rácicos, devem enfrentar os efeitos duradouros da escravatura e do tráfico transatlântico.

O CERD acompanha a aplicação da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, aprovada em 1965 e juridicamente vinculativa para os Estados que a ratificaram. Segundo a interpretação apresentada, as obrigações atuais dos Estados decorrem dessa Convenção, ainda que, no período em que ocorreu o tráfico de escravos, não existissem normas internacionais claras que o proibissem.

As reparações poderão incluir pedidos oficiais de desculpa, preservação da memória histórica, educação, combate à discriminação, apoio às comunidades afetadas e compensações financeiras. E é sobretudo quanto a estas últimas que tenho sérias reservas e perguntas.

Quem deve pagar pelos africanos levados para o Brasil? Portugal? O Brasil, que foi um dos últimos países a abolir a escravatura, muitos anos depois da sua independência? Os herdeiros dos comerciantes, proprietários dos navios e bancos que financiaram as viagens? Ou todos os participantes na cadeia do tráfico?

E a quem deve ser paga a reparação? Aos atuais países africanos? Aos descendentes dos escravizados? Às comunidades afrodescendentes?

Se a reparação for individual, como se comprova a descendência? Como se calcula o valor de uma compensação com base na cor da pele ou numa determinada percentagem de ascendência? Se for coletiva, quem serão os beneficiários? E quem os representará?

A orientação do CERD refere-se apenas à escravização de africanos e ao tráfico transatlântico. Omite, vá-se lá saber porquê, o tráfico transariano destinado à Península Arábica. Ignora, pelos vistos, que, embora a escravatura seja ilegal em todos os países africanos, ainda existem formas de escravatura moderna, como o trabalho forçado, a servidão por dívidas, o tráfico de pessoas, a exploração sexual, os casamentos forçados, a exploração de crianças, o recrutamento forçado por grupos armados e situações de «escravatura por descendência» em distintas comunidades do Sahel.

Os números são difíceis de apurar, porque muitas vítimas permanecem escondidas e os dados variam consoante a definição utilizada. Países como a Mauritânia, o Sudão, a Líbia e outros da região do Sahel são frequentemente mencionados em relatórios sobre estas práticas. Mas poucos países africanos estão completamente imunes a casos de escravatura moderna…

É neste contexto que se deve discutir qualquer política de reparação. A existir uma política de reparação por crimes contra a humanidade, deve evitar-se a criação de uma nova injustiça – algo particularmente difícil de garantir ao fim de tantos séculos.

A reparação, a existir, deveria considerar a história, a discriminação sofrida e as desigualdades concretas, sem transformar a identidade racial numa medida financeira. O reconhecimento da responsabilidade deve traduzir-se, sobretudo, em medidas capazes de combater as desigualdades e erradicar as formas atuais de exploração e escravatura.

Há dias, Augusto Santos Silva criticou a decisão da Universidade Federal do Rio de Janeiro de retirar a Oliveira Salazar o título de doutor honoris causa, concedido em 1941. O antigo presidente da Assembleia da República classificou a iniciativa como «ridícula e perigosa» e deixou uma pista que também serve para o debate sobre as reparações: instituições, países e cidadãos devem assumir o passado na sua integralidade e retirar dele lições para o presente e para o futuro.

Tem toda a razão. No caso da escravatura, é preciso assumir o passado. Mas, se houver vontade de fazer reparações, é igualmente necessário investir na erradicação, sem tréguas, da tragédia infame que continua a ocorrer no Sahel. No fundo, o desafio é reconhecer a responsabilidade sem fabricar uma nova injustiça e sem transformar a identidade humana numa moeda.