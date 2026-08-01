O potencial é enorme: a IA pode ajudar a curar, prever riscos, organizar cidades e expandir conhecimento. Mas o risco é igualmente enorme, porque a IA é um multiplicador de capacidade e de velocidade

A Inteligência Artificial tem-se desenvolvido a um ritmo frenético, sem que nos reste tempo para perguntar se será possível avançar com segurança e, sobretudo, quem controla o que ela faz. O teste que a IA nos coloca é simultaneamente técnico, moral, político e profundamente humano.

Sendo potencialmente mais potente do que nós, será que a conseguimos ‘domesticar’, como fizemos com antigos predadores como o lobo, ao longo de dezenas de milhares de anos, transformando instinto em convivência? Há, uma diferença crucial porque a IA nasce num contexto diferente, surge em laboratórios e empresas, guiada por incentivos próprios, sem memória histórica do que significa viver em sociedade, aprender regras de convivência e respeitar limites. Quem desenha os sistemas sabe o que otimizou e acredita conhecer esses limites. Já quem usa a tecnologia frequentemente desconhece o que foi programado nas decisões que moldam a vida real. Assim, coloca-se a questão de como garantir que o que se escreve em código respeita valores que protegem a dignidade humana e não apenas aquilo que melhora uma métrica.

No livro Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies (2014), Nick Bostrom prevenia para os riscos da superinteligência e formulava o chamado ‘Problema do Rei Midas’. O paradoxo sugere que, se um desejo for definido de forma literal e incompleta, o resultado pode cumprir a letra do pedido mas produzir o contrário do que se pretendia. Midas recebia ouro em tudo o que tocava e, com isso, recebia também ruína, porque o desejo não incluía ‘o resto’ da vida que o ouro destruía. transporta esta lógica para sistemas inteligentes: se faltarem ressalvas do mundo real, uma IA pode perseguir a meta com obediência sem senso comum nem empatia, transformando em ‘meio’ aquilo que devíamos preservar.

Este perigo não é apenas ficção. Já acontece, embora em escalas mais reduzidas. Se uma plataforma social receber a missão de maximizar o tempo de utilização, o sistema aprende rapidamente que a raiva e medo prendem mais do que alegria. O efeito colateral do algoritmo não é neutro pois causa polarização, desinformação e erosão de confiança. Entre o objetivo e a realidade existe uma distância que a máquina não atravessa por maldade, mas por imposição de eficiência, porque a forma como o algoritmo foi condicionado e a métrica definida funcionam como bússola.

O risco aumenta quando a IA é chamada a decidir em áreas onde a vida humana não cabe numa função de otimização. A lógica do Rei Midas repete-se sempre que a meta não incorpora, ou não consegue incorporar, o conjunto tácito de regras éticas e humanas. São regras que protegem a dignidade, mas que raramente se deixam traduzir completamente em código.

Por isso, a domesticação da IA exige alinhamento entre objetivos e valores humanos. E esse alinhamento é difícil porque os valores são complexos, contraditórios e dependem do contexto. Como equilibrar liberdade com segurança? Como medir dignidade sem reduzir pessoas a alvos? Como garantir justiça num mundo que já é, muitas vezes, injusto?

O potencial é enorme: a IA pode ajudar a curar, prever riscos, organizar cidades e expandir conhecimento. Mas o risco é igualmente enorme, porque a IA é um multiplicador de capacidade e de velocidade. Quanto mais poderoso for o agente, mais decisiva e perigosa se torna a especificação do objetivo. Se falharmos, poderemos ser conduzidos por metas que executámos sem compreender as consequências.

No fim, as perguntas que restam são simples e urgentes: conseguiremos alinhar a IA com uma ética que não seja decorativa, mas operacional? Responsabilizaremos quem define objetivos antes que o sistema descubra atalhos que nós não aceitamos? Ou aceitaremos que o toque de ouro da nossa criação torne a nossa vida irreconhecível?