domingo, 19 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

O fiasco dos amuados

Agora, a pergunta inevitável é: e com Jesus? Não sei se teremos de esperar pelo milésimo golo de Cristiano Ronaldo como se fosse uma espécie de ritual de salvação.
Rui Moreira
Rui Moreira
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Há uma expressão caricata que circula no futebol: só no fim do jogo é que se fazem prognósticos com alguma segurança. Até parece porque enquanto a bola rola podemos misturar dados, emoções e esperança. Depois vem a noite fria dos resultados, e a conversa muda. Aparecem os ‘eu tinha dito’, os sábios tardios que transformam retrospetivamente dúvidas legítimas em certezas tardias.

Neste caso, eu também disse - ou, melhor, escrevi. A 7 de junho, no blog do meu amigo Hermínio Loureiro, e a seu pedido, registava uma expectativa que eu queria ver desmentida. Dizia então: esperava estar enganado, mas julgava que a Seleção nacional não teria sucesso no Mundial. E justificava o essencial: tínhamos um selecionador que, incompreensivelmente, parecia tentar ‘remendar’ a tática ao adversário, em vez de usar o jogo para impor uma ideia. Quando se tem um leque de criativos, com capacidade de decidir, o mais lógico seria a equipa ser ela a determinar o ritmo, o desenho, a ansiedade do oponente. Em vez disso, havia uma sensação persistente de falta de modelo, como se tudo fosse resposta e quase nada fosse plano.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Além disso, apontava carências difíceis de disfarçar: faltava um triângulo mais competente entre centrais e trinco, e Cristiano Ronaldo - por mais mérito que tenha e por mais marca que continue a deixar - já não podia ser tratado como chave mágica de tudo. A minha tese era clara: Ronaldo deveria funcionar como solução para os últimos vinte ou trinta minutos de jogos difíceis e não como muleta permanente. Com limitações destas, eu perguntava: «Com que confiança podemos ir longe?». E a resposta era inevitável: iríamos apenas se houvesse um treinador mais competente, que soubesse escolher os melhores, definir um modelo tático e, sobretudo, alinhar o talento com uma identidade de jogo.

Infelizmente, não estava enganado.

A Seleção saiu cedo do torneio, e até aqui a primeira injustiça foi a sorte - ou, se preferirem, a segunda oportunidade desperdiçada. O dado que pesa é simples: o único jogo em que a equipa dominou claramente foi contra o Uzbequistão. No conjunto, o que realmente falhou foi a consistência das exibições: poucas vezes houve domínio prolongado, poucas vezes houve convicção traduzida em lances, e muitas vezes pareceu que o talento estava ali, mas não estava organizado. Uma coisa é ter futebolistas; outra é transformá-los em equipa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

É impossível ignorar o contexto dos jogadores: tínhamos um lote excelente, com nomes que vinham de vencer a Liga dos Campeões, com figuras dos campeonatos britânicos, com credenciais internacionais que deveriam conduzir a jogos mais seguros. E, ainda assim, conseguimos fazer pior do que no Mundial do Qatar. Numa frase: quando se tem tanto, não se pode desculpar o pouco com a inevitabilidade do destino.

Se a culpa fosse de Ronaldo, então a crítica deveria espalhar-se por quem o rodeou - Bruno Fernandes, Bernardo Silva, e por certo os centrais. Não, a falha teve um rótulo: o selecionador. E também teve assinatura - a de quem o escolheu e, pior ainda, a de quem o deixou continuar. E, se havia sinais, se já se desperdiçara a geração de ouro da Bélgica, então a pergunta desconfortável é porque se manteve o equívoco? Dito de forma direta: deveria ter sido substituído. E se não antes, seguramente depois do jogo com os congoleses e da irresponsabilidade das declarações. Se o selecionador estivesse confiante, então a lógica do compromisso exigia correção imediata. Ao menos para que a equipa jogasse com empenho e alegria. E ver a tristeza no rosto de jogadores que sabem o que têm para dar, quando percebem que os nomes nas camisolas não vencem duelos sozinhos, dá dó. Porque não é só sobre tática: é sobre espírito e confiança, sobre a sensação de que há uma ideia coletiva por trás de cada corrida e cada disputa.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Agora, a pergunta inevitável é: e com Jesus?

Não sei se teremos de esperar pelo milésimo golo de Cristiano Ronaldo como se fosse uma espécie de ritual de salvação. Mas sei uma coisa: vem aí uma nova geração, com fome e com futuro. Até lá, espero que Jesus escolha os que sofrem pelo sucesso - os que não têm ar amuado, os que não jogam como se estivessem a cumprir calendário, os que querem estar no relvado para fazer acontecer. Porque futebol, no fim, não é só talento. É decisão, é modelo, é disciplina, é vontade partilhada. Sem isso, o ’eu tinha dito’ volta a ser apenas o epitáfio do que podia ter sido.

Temas

Opinião

Leia também

Ainda o prazo razoável para a investigação criminal

Ainda que discordantes (e despretensiosos), não se podem retirar da discussão os contributos bem-intencionados, mesmo os vindos das ‘crónicas’ de uma ordem menor!
A. Lourenço Martins

Onde pára o maestro ?

À medida que o tempo passa vai ganhando raízes a ideia de que este Governo poderá, afinal, ser uma oportunidade perdida. Depois dos Executivos de António Costa, cujas saudades se esvaíram ainda antes da queda, esperar-se-ia um Governo de combate, unido na estratégia, coerente nas atitudes, firme nas decisões e solidário nas crises.
José Eduardo Moniz

O fiasco dos amuados

Agora, a pergunta inevitável é: e com Jesus? Não sei se teremos de esperar pelo milésimo golo de Cristiano Ronaldo como se fosse uma espécie de ritual de salvação.
Rui Moreira

Mais vistos

Destaques