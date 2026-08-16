O círculo que a natureza já não fecha

A floresta mediterrânica já conhecia o calor e a seca, mas tudo mudou de intensidade e ritmo. O verão prolongado, as ondas de calor e os longos períodos sem recuperação aumentam a probabilidade de incêndios severos e repetidos.

Cada incêndio devolve à atmosfera carbono que estava preso há anos nas árvores, nos solos e na biomassa, e essa libertação tem como resultado um mecanismo simples de descrever e difícil de travar, porque mais aquecimento aumenta a probabilidade e a intensidade de incêndios, mais incêndios libertam mais carbono e mais carbono reforça o aquecimento. É um ciclo, ou melhor, um círculo vicioso.

A questão é sistémica porque as alterações climáticas alteram os riscos e padrões de incêndio. Não se trata de ‘um verão mau’ em cada país, mas de uma tendência que se acumula no tempo e no território em que a floresta, que absorvia carbono e regulava humidade e passa a ficar mais vulnerável à repetição de choques.

A proteção florestal é uma infraestrutura crucial para o ciclo da água, para a estabilidade dos solos e para a redução do aquecimento através da captura de carbono.

Na Amazónia, a pressão humana sobre o território, com a desflorestação, a fragmentação, a abertura de áreas para cultivo e outras práticas associadas agrava o risco. Ao reduzir a área contínua de floresta, diminui-se a capacidade de manter humidade e de sustentar a dinâmica regional de chuvas. O que fica exposto ganha tendência para secar mais cedo, e o combustível disponível facilita incêndios que, uma vez iniciados, se intensificam. Ao mesmo tempo, há outro detalhe que pesa: quando a frequência de incêndios cresce e a regeneração não recupera a tempo, a floresta perde resiliência. Em vez de ‘sumidouro’, transforma-se em fonte se emissões.

Na taiga, na Sibéria e no Canadá, o alerta é ainda mais duro. As altas latitudes aquecem mais rapidamente do que a média global, a neve dura menos, a humidade altera-se, e parte do carbono armazenado em ecossistemas boreais está em formas que podem ser afetadas quando a vegetação e os solos sofrem distúrbio e secam.

A floresta mediterrânica já conhecia o calor e a seca, mas tudo mudou de intensidade e ritmo. O verão prolongado, as ondas de calor e os longos períodos sem recuperação aumentam a probabilidade de incêndios severos e repetidos. Uma floresta feita para intervalos maiores entre perturbações enfrenta agora incêndios que chegam antes de o ecossistema ter tido tempo de se reconstituir o, que muda a composição de espécies e aumenta a dominância do que resiste ao fogo. Perde-se diversidade e a capacidade de voltar ‘ao estado anterior’.

Por isso, o ‘incêndio’ não é um evento local. É um desastre que tem implicações globais e é uma consequência de decisões políticas e económicas acumuladas e distantes do seu foco, do que extraímos, de onde construímos, de como gerimos o território, dos incentivos que aceitamos, de quanto tempo a adiamos a prevenção.

Continuamos a permitir práticas que alimentam o aquecimento e, depois, chamamos inevitável ao que foi repetido durante anos, como se fosse uma rotina.

Thich Nhat Hanh resume o vínculo entre o homem e os sistemas: «Tu és a água que bebes. Tu és o ar que respiras. Tu és a árvore que te dá sombra».

Quando uma floresta arde ou desaparece, não desaparece ‘apenas’ o verde. É o nosso ‘habitat’ que se transforma.

Ainda assim, este círculo vicioso pode ser interrompido. Não com slogans, ou com a multiplicação de meios de combate a incêndios que se revelam inúteis (porque acabamos sempre por decidir deixar arder árvores para proteger as infraestruturas humanas) mas com decisões concretas, travando a desflorestação e a degradação, reduzindo rapidamente as emissões que continuam a aquecer o planeta e investindo em gestão de risco e restauração ecológica onde faz sentido. E, sobretudo, garantindo que as comunidades que vivem e cuidam destas áreas têm meios, direitos e capacidade para protegerem o território.

No fim, a pergunta desconfortável e urgente é se sabemos que mundo estamos a construir enquanto as florestas ainda resistem? Pode ser que a civilização humana consiga resistir a essa extinção, porque a ciência promete-nos resiliência, mas o mundo será menos colorido e bem mais triste.