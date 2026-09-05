Portugal é um país centralista e macrocéfalo, duas realidades que se confundem embora não sejam a mesma coisa. Se o centralismo corresponde à arquitetura do Estado, a macrocefalia traduz a arquitetura do país.

O centralismo combate-se transferindo poderes. A macrocefalia, porém, permanecerá intacta se a concentração do poder político, económico, cultural e mediático moldar a forma como o país se vê a si próprio. Podemos transferir competências e continuar a viver num país onde as decisões, as oportunidades, a informação e os critérios de reconhecimento permanecem concentrados na capital. É aí que estão, além do poder político e da generalidade dos organismos centrais, as sedes das principais empresas, os meios de comunicação social, as agências de comunicação e publicidade, uma parte significativa da produção cultural estatal e, inevitavelmente, as redes onde circulam informação, influência e oportunidades. É na capital que se decide, se comenta o que foi decidido e se explica ao resto do país o que sucede. A concentração alimenta-se a si própria. Uma empresa instala-se onde estão os centros de decisão, uma agência de comunicação procura a proximidade dos clientes, um jornalista vive onde estão as fontes. Se cada decisão isolada pode ser racional, o resultado coletivo é desequilibrado na distribuição dos recursos, das oportunidades e dos critérios pelos quais se avalia a sua relevância. Todos escolhem livremente e, no fim, acabam por escolher o mesmo lugar.

A consequência é a deformação da perceção nacional. O que acontece no centro é entendido como nacional, enquanto o que sucede fora dele é visto como regional. A província chega facilmente à informação quando há um incêndio, uma inundação, acidente, catástrofe ou o encerramento de uma fábrica. A sua normalidade é menos noticiável do que a normalidade da capital. Aquilo de que não se fala parece não existir, enquanto aquilo de que muito se fala adquire uma dimensão que nem sempre corresponde à sua importância no conjunto do país.

A saúde oferece um exemplo significativo. Se as urgências de Lisboa e Vale do Tejo enfrentam dificuldades, a notícia tende a ser apresentada como uma crise do SNS. Produz-se, sem que ninguém o determine, uma distorção da realidade. Se um serviço funciona mal em Lisboa, presume-se que o sistema funciona mal em Portugal; se funciona bem noutra região, essa realidade tende a ser tratada como um acontecimento local ou como exceção.

O centro tem, assim, o privilégio de universalizar os seus problemas, enquanto a periferia vê os seus sucessos reduzidos à condição de particularidade. A macrocefalia não determina aquilo de que falamos: condiciona a realidade nacional que julgamos conhecer, o que se revela em coisas aparentemente insignificantes. Habituámo-nos a ouvir, na publicidade, atores com pronúncia lisboeta. É a pronúncia neutra, que dispensa explicação. Se a voz for portuense, beirã, alentejana ou açoriana, o sotaque transforma-se numa característica da personagem e não raras vezes num recurso cómico. Se a capital tem pronúncia, a província tem sotaques que são associados, de forma mais ou menos subtil, à rusticidade, à boçalidade ou à ignorância. Não se trata de uma questão linguística mas de uma hierarquia cultural interiorizada, tão eficaz que quase já não damos por ela.

Podemos, por tudo isso, transferir competências e continuar a ter um país macrocéfalo. A geografia administrativa mudará, mas a geografia do poder poderá resistir. A ideia de que a concentração no centro acaba por beneficiar todo o território pelo efeito de arrastamento serve para justificar o desequilíbrio em vez de o corrigir. Um país equilibrado precisa de vários centros capazes de produzir decisão, conhecimento, cultura, investimento e opinião, criando entre eles relações de complementaridade.

Uma capital forte é um ativo nacional. O problema começa quando a sua força se alimenta da fragilidade do resto do país, ou quando se confunde a realidade da capital com a realidade nacional. O contrário da macrocefalia não é uma Lisboa menor. É um Portugal maior, onde Lisboa possa continuar a ser a sede do poder, sem ter de desempenhar, ao mesmo tempo, o papel de redação nacional, agência de comunicação e consultório do país.