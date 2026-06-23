Um fundo semelhante aplicado a Portugal participaria em projetos controversos já existentes de exploração de lítio e cobre e na construção de infraestruturas para apoiar as aplicações revolucionárias das TI e da IA.

Os críticos de uma política governamental repetitiva que permite que fundos de capital privado estrangeiros adquiram os melhores ativos estratégicos de Portugal nos setores de energia, mineração, habitação e TI ficarão interessados em saber de uma alternativa que acaba de ser lançada pelo 47º primeiro-ministro do Canadá , Mark Carney, cuja experiência inclui o cargo de governador do Banco do Canadá (2008-2010) e do Banco da Inglaterra (2013-2020).

O Fundo Canada Strong será financiado pelo governo com uma meta inicial de C$ 25 mil milhões, distribuídos ao longo de três anos, período durante o qual o investimento estará aberto a todos os cidadãos canadianos, incluindo aqueles que residem no exterior. Num comunicado à imprensa, Carney dirigiu-se à nação: “Todos vocês terão a oportunidade de participar diretamente em projetos modernos que nos tornarão mais resilientes e independentes. Este é o nosso país, este é o seu futuro e nós o construiremos juntos”.

Existem semelhanças na base desta proposta com o Fundo Soberano da Noruega, que foi inicialmente criado para investir os lucros provenientes da exploração de petróleo no Mar do Norte em benefício social de todos os noruegueses. No entanto, as funções de gestão serão diferentes e ficarão mais claras à medida que o Gabinete de Transição evoluir nos próximos meses.

O investimento do Fundo em projetos “limpos” que visem beneficiar o meio ambiente e que não estejam relacionados com o tráfico de armas, o consumo de drogas e a poluição será uma prioridade. Assim, o foco será a obtenção de retornos a longo prazo a partir dos desenvolvimentos atuais na criação de energia verde, tecnologia da informação, agricultura ética e renovação de infraestruturas.

Um fundo semelhante aplicado a Portugal participaria em projetos controversos já existentes de exploração de lítio e cobre e na construção de infraestruturas para apoiar as aplicações revolucionárias das TI e da IA. No entanto, uma parte substancial dos lucros resultantes do desperdício de ativos nacionais iria para os cofres portugueses, em vez de para empresas obscuras.

O primeiro-ministro acrescentou no seu comunicado à imprensa que o fundo será regulamentado por um órgão independente e “funcionará como uma conta nacional de poupança e investimento”, com o objetivo de permitir que todos os canadianos façam contribuições individuais e participem no crescimento.

Bom demais para ser verdade? O perfil de Mark Carney como um banqueiro central competente e um estadista altamente respeitado torna esta experiência de socialismo prático, como forma de conter o capitalismo desenfreado, uma possível solução interessante para Portugal.

Tomar 23 de junho de 2026