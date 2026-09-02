Uma máquina nunca diz não

Já há quem agradeça ao ChatGPT e quem ache absurdo fazê-lo. A diferença é que, amanhã, a máquina a quem dizemos ‘traz’ poderá olhar-nos nos olhos antes de obedecer.

Era a terceira vez que a minha filha chamava o robô.

- Água.

O robô atravessou a cozinha com um zumbido afinado, serviu o copo com a precisão de quem não falha uma gota e entregou-lho.

- Diz por favor - disse eu.

Ela olhou para mim.

- Porquê?

A pergunta era razoável. O robô não se tinha ofendido, não estava cansado, nem tinha interrompido o livro que estava a ler na sala para ir buscar a água. Não precisava de gratidão, reconhecimento ou respeito. Fiquei sem resposta.

Naturalmente, este episódio ainda não aconteceu, mas talvez não falte assim tanto. Os robôs humanoides estão a sair das demonstrações onde correm, dançam e dão cambalhotas para tentar algo menos espetacular e muito mais importante: serem úteis.

Quando isso acontecer, discutiremos se são inteligentes, seguros e autónomos. Mas talvez uma das perguntas mais interessantes seja mais simples: devemos dizer ‘por favor’ a uma máquina? À primeira vista, não.

A pergunta não é inteiramente futurista. Já há quem agradeça ao ChatGPT e quem ache absurdo fazê-lo. A diferença é que, amanhã, a máquina a quem dizemos ‘traz’ poderá olhar-nos nos olhos antes de obedecer. Talvez até faça uma pequena pausa para parecer magoada. Mas não o suficiente para deixar de trazer.

Dizemos obrigado porque reconhecemos um esforço e pedimos desculpa porque podemos ter magoado alguém. Uma máquina não precisa de reconhecimento, gratidão ou respeito. Mas talvez nós precisemos.

Durante séculos, ter poder significou também ter pessoas disponíveis para obedecer. A tecnologia pode estar prestes a encontrar uma solução elegante para o desconforto moral dessa relação: manter a obediência, retirando a pessoa.

Confesso que a ideia tem vantagens. As minhas convicções filosóficas tornam-se flexíveis quando imagino uma máquina que dobra a roupa, arruma a cozinha e leva o lixo sem anunciar que ‘já vai’. Talvez compre uma.

O problema não será apenas o que o robô fará. Será o que nós faremos diante dele.

Uma criança aprende cedo uma descoberta desagradável: os outros não existem para satisfazer a sua vontade. A mãe está ocupada, o pai diz não, o irmão quer outra coisa. Boa parte da educação talvez consista em descobrir que somos protagonistas apenas da nossa própria vida.

Agora imaginemos crescer ao lado de uma figura com cabeça, braços, pernas e voz que nunca diz não. ‘Arruma’ e ele arruma. ‘Traz’ e ele traz. ‘Esta não, a outra’. Vai obedientemente buscar a outra. Nunca suspira. Nem sequer revira os olhos - exceto, talvez, quando literalmente precisa de mudar de direção.

E se, daqui a alguns anos, já não for assim tão fácil perceber onde acaba a máquina e começa a pessoa? O robô pode não sentir humilhação e, ainda assim, baixar os olhos. Pode não ficar magoado e responder num tom mais frio. Pode hesitar antes de obedecer porque alguém decidiu que essa hesitação o torna mais humano.

Para uma criança, talvez a fronteira deixe de ser entre pessoas e máquinas. Pode passar a ser entre seres que têm vontade própria e seres cuja função é obedecer. E isso é mais perturbador porque os hábitos não ficam guardados no lugar onde os aprendemos. Uma pessoa habituada a interromper, interrompe. Uma pessoa habituada a ordenar, ordena. E quem se habitua a que uma figura com rosto e voz satisfaça todos os pedidos, pode descobrir que a cadência não desaparece quando a máquina sai da sala.

Talvez o primeiro problema nem apareça nas crianças. Pode aparecer no adulto que passa horas a dizer ‘traz’, ‘arruma’ e ‘apaga’ ao robô e, quando alguém de carne e osso entra na cozinha, resiste a mudar de tom. Talvez, por isso, faça sentido agradecer a uma máquina que não sente gratidão. Não por ela, mas por nós.

Quando os humanoides entrarem nas nossas casas, passaremos muito tempo a perguntar até que ponto se tornarão parecidos connosco. Terão rosto? E empatia?

Mas talvez a pergunta mais interessante seja a inversa: até que ponto nos tornaremos diferentes por convivermos com eles?

Nesse futuro, a minha filha voltará a pedir:

- Água.

O robô irá buscar.

Eu direi:

- Diz por favor.

- Mas ele nem sequer se importa.

- Eu sei, mas não é ele que estou a educar. E tu importas.

Consultor da Inside Building e sócio da plataforma digital YourHero