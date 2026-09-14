O PS dava subsídios, a AD baixa impostos. São duas maneiras diferentes de distribuir, de usar o dinheiro público, de responder quando se está sob pressão política, duas maneiras de gerir crises em vez de governar o país. O gabinete do primeiro-ministro tem uma caixinha sem surpresas: parta o vidro em caso de emergência - e desça impostos.

É eleitoralismo sem eleições. Porque esta decisão de mexer no IRS não corresponde a um compromisso anterior (ao contrário do bónus das pensões) nem havia qualquer razão que justificasse o seu anúncio (precisamente!) no debate da moção de censura. É evidente que foi para mudar de assunto da moção de censura. E é evidente que responde à nova ‘tracking poll’ semanal do Nascer do SOL/CNN Portugal/TVI, que revela que os portugueses fazem três em um, reprovam a ação do Governo, a atuação de Luís Montenegro e o comportamento de Luís Neves. Não dá para fazer como noutros casos e usar os três passos da receita habitual de gestão de crises: desvalorizar e vitimizar, atacar jornalistas e a oposição, fazer vídeos para o TikTok. Plano B? Dinheiro. Impostos. Distribuir.

Era o que o PS fazia e era o que o PSD criticava no PS. Distribuir. A diferença, repito, é que o PSD distribui com a mão direita, cortando impostos, enquanto o PS distribuía com a mão esquerda, dando subsídios. Não é a mesma coisa. Mas quando a razão é querer ‘comprar’ popularidade, o objetivo é igual. E, ao contrário do que aconteceu com o corte de IRS de 2025, esta descida de IRS não terá grande impacto nos salários líquidos. Mesmo não tendo, ‘custa’ 400 milhões em perda de receita.

No termómetro do populismo, a decisão não é particularmente grave. Nada que se compare, por exemplo, com o que Donald Trump anunciou nos Estados Unidos: prometeu pagar cinco mil dólares a cada adulto norte-americano se os republicanos mantiverem nas próximas eleições de novembro as maiorias na Câmara dos Representantes e no Senado. Trump não tem limites, quer pagar aos eleitores.

Luís Montenegro é a favor da descida de impostos - e eu também. Mas não é a favor da descida da despesa pública - ou se é, não a pratica. Portugal tem as contas públicas equilibradas há vários anos e tem uma trajetória da dívida pública muito melhor do que por exemplo a de Espanha ou de França. Mas esse espaço orçamental deve ser usado para governar o país, não para gerir os índices de popularidade do Governo ou do primeiro-ministro.

É curioso observar, na ‘tracking poll’, que os portugueses não desejam nem esperam eleições antecipadas. Mas também é curioso ver o que dizem sobre o Governo: contra o que é o discurso oficial dos ministros, só 18% dos portugueses acreditam que o Governo quer fazer reformas profundas e transformar o país; 42% responde que o Executivo pretende fazer algumas reformas mas sem alterações profundas; e 35% responde que o Governo quer manter a situação existente.

Mesmo que queira, o Governo tem poucas condições políticas para fazer mudanças profundas, até porque o PS investiu-se de imobilismo. É um país sem capacidade de resposta política. A descida de impostos é uma solução de recurso no meio dessa paralisia.

Daí o título deste artigo: o PS dava subsídios, a AD baixa impostos. E o Chega? Sem passado nem presente governativo, servem de oráculo as declarações de André Ventura: descer impostos e aumentar pensões. Pronto, estamos esclarecidos. Afinal, à mesa do Orçamento, todos têm a mesma fome.