Efeito bola de Neves

A culpa é dos invejosos. E dos jornalistas. E de André Ventura. A culpa é dos oportunistas. Dos semeadores de crises e dos adoradores do caos. Mas quem tanto culpa a culpa de outros devia exercitar pelo menos duas vezes este músculo da humildade: mudar o sujeito para a primeira pessoa; trocar a palavra culpa por responsabilidade. E enfim perguntar: «Qual é a minha responsabilidade?»

A responsabilidade do caso Luís Neves é de Luís Neves.

E se ele aproveita ou não a invejosos, jornalistas, Venturas, oportunistas, semeadores de crises e adoradores de caos, isso é uma derivada. É relevante, mas não é a equação original.

A crise é tão indesmentível que a cavalaria do Governo e PSD saiu esta semana não em defesa dos argumentos do ministro, mas ao ataque dos que não medem as consequências do que proclamam: a manutenção da crise só aproveita ao Chega, dizem, ao Chega, à instabilidade política, à debilidade governativa, à insegurança institucional. É um argumento de último recurso, de desespero, uma súplica: não desmente causas, pede clemência atendendo às consequências.

Há um meio-caminho entre a chacina e a piedade: a proporcionalidade. É impensável que o Governo caia por causa disto; msa o ministro está politicamente com os pés para a cova. A única safa política é todas as investigações em curso – começando pela auditoria mandada pela ministra da Justiça – resultarem numa absolvição procedimental de Luís Neves enquanto diretor nacional da Polícia Judiciária. Quanto tempo durará até sabermos essas sentenças?

Entretanto, o ministro perdeu o sangue frio e, como se sente injustiçado e não tem distanciamento sobre si próprio, nem tem quem lhe tempere as emoções, comete erros. Esta semana, novo erro, num discurso de força que o deixou mais débil. Falou de novo sem ter nada de novo para dizer. Acossado e ameaçador. Desafiando Ventura e anunciando datas de duelo. Tudo errado.

Dois dias depois, Sebastião Bugalho diria, como porta-voz do PSD, que «o Governo não tem parceiros preferenciais [e] também não tem inimigos preferenciais». Pois não. Mas Luís Neves tem: André Ventura.

Luís Neves não está alinhado com o Governo, revela-se entre o descontrolo e o incontrolável e assim fragiliza Luís Montenegro – e até António José Seguro. Sufocado, o ministro quis ganhar oxigénio – mas perdeu oxigénio.

O Chega vai ter uma derrota parlamentar na moção de censura, mas vai ter uma vitória política. Porque representa muita gente que nem sequer vota Chega. Porque lhe basta a emoção de censura. Porque se acantona na posição de que gosta, a do nós contra eles, os corajosos contra os medrosos, o Chega contra o sistema, ‘os bons’ contra ‘os maus’.

O Chega já ganhou, ganhou tanto que até a eventual saída de Luís Neves se transformará numa vitória pessoalizada de Ventura frente a quem o nomeou seu inimigo; ganhou tanto que até uma eventual murro na mesa do Presidente da República parecerá uma cedência à pressão do Chega; ganhou tanto que lidera a iniciativa política, acima de um PS que está escondido debaixo dos lençóis a ver se isto passa.

Tudo passa, claro, tudo passará. Mas deste processo resultarão também lições sobre desmatação política pelos partidos, sobre desmistificações de heróis consagrados apressadamente e sobre o pó e o barro que todos temos como origem e destino. Luís Neves caiu súbita e inesperadamente do pedestal. Há homicídios involuntários e, politicamente, há também suicídios involuntários. Como se vê.