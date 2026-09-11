OE 2027. Proposta minimalista neutraliza Oposição

As mexidas nos escalões de IRS anunciadas por Luís Montenegro antes da apresentação da proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2027 retiram espaço à discussão orçamental, segundo os economistas ouvidos pelo SOL. Entre a ideia de um documento ‘esvaziado’ e a de um OE condicionado por decisões já tomadas, a opinião não diverge: uma parte relevante da margem política já foi utilizada antes de o Orçamento chegar ao Parlamento.

Em causa está o anúncio feito pelo primeiro-ministro no debate da moção de censura do Chega ao Governo, no Parlamento, antecipando a atribuição de um suplemento extraordinário para os pensionistas que recebem até 1.611 euros e um alívio fiscal até ao sexto escalão do IRS que será sentido já nos salários de novembro. A somar, há que contar com o aumento da despesa já previsto, nomeadamente com o financiamento de projetos que saíram do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), subida dos gastos com pessoal e uma redução da receita com o IVA na restauração. Uma pressão na ordem dos cinco milhões de euros, como recorda ao nosso jornal Ricardo Arroja.

Por outro lado, o economista frisa que, mesmo que não se assista a novas mexidas no IRS, estas que serão aplicadas agora terão continuidade no próximo ano: «É uma medida que, pelo menos, já fica». E reconhece que estas alterações «esvaziam um bocadinho a discussão nesta matéria na proposta de Orçamento do próximo ano», uma vez que, na prática, a decisão foi antecipada. Ainda assim, chama a atenção para o facto de estas medidas estarem enquadradas na política que o Governo tem vindo a seguir nos últimos anos. «Esta redução corresponderá a cerca de 0,1% do PIB [Produto Interno Bruto]e, embora não seja especialmente relevante do ponto de vista global do saldo orçamental, representa uma medida comparável às reduções dos anos anteriores e confirma a continuidade da política de redução do IRS», salienta, antecipando um Orçamento de continuidade.

Uma decisão que, segundo Ricardo Arroja, tem vindo a ser acompanhada por um maior peso dos impostos indiretos no financiamento da despesa pública, nomeadamente o IVA. «Ainda há dias estava a ver a execução orçamental deste ano e o IVA está a crescer na ordem dos 6/7%», refere.

Também Luís Aguiar-Conraria considera que o anúncio antecipado das reduções de IRS significa que o Governo está a gastar já alguma da margem que poderia apresentar na proposta orçamental. «Em vez de apresentarem surpresas positivas em relação ao saldo orçamental de 2026, resolveu gastar já esta surpresa», diz, lembrando que a evolução da economia portuguesa dá, neste momento, alguma margem às contas públicas e recordando que a performance económica este ano evoluiu melhor do que se pensava. «Há quatro ou cinco meses estávamos mais pessimistas do que estamos agora. O crescimento económico e a descida do desemprego contribuíram para o aumento da receita fiscal e seria muito esquisito que, perante estas condições, Portugal apresentasse um défice em 2026», afirma.

O economista admite, ainda assim, que poderá haver espaço para novas reduções de IRS no próximo ano se a economia continuar a crescer. Mas deixa um alerta: «Embora cada descida individual seja pequena, a sucessão de cortes tornou a redução acumulada significativa quando comparada com 2021 ou 2022. Já há uma descida séria do IRS».

Alterações condicionam proposta

E, tal como Ricardo Arroja, aponta para uma proposta de continuidade. «Para o 2027, a estratégia deve assentar num orçamento muito enxuto para facilitar o voto a favor do PS. Já em 2026 foi assim, em que saíram muitas coisas que antes se atiravam para o Orçamento, que desta vez foram tiradas», acrescenta.

Já João César das Neves, apesar de considerar que «esvaziar é uma palavra demasiado forte», reconhece que se trata «de um anúncio antecipado de medidas que vão figurar no Orçamento e que, evidentemente, irão condicionar o desenho dessa proposta». Quanto ao seu impacto, o economista considera que ainda é prematuro tirar conclusões, uma vez que continuam a faltar detalhes, nomeadamente sobre o calendário de aplicação. «Estas medidas são ainda muito vagas», afirma, sublinhando que será necessário conhecer a evolução da economia e das restantes medidas para perceber qual será o défice no final do ano.

O economista admite ainda que vai aguardar pelas propostas que o próximo Orçamento, mas deixa um recado: «Fico muito mal impressionado com a atitude de evidente eleitoralismo que estes anúncios revelam. Isto é algo a que os sucessivos governos de todas as cores nos habituaram. Praticamente não se fala naquilo que interessa ao país, em investimento, competitividade, desenvolvimento, que aumentaria o bolo e tornaria os portugueses mais ricos. Só se fala é distribuir imediatamente os poucos ganhos em benesses aos grupos poderosos, que dão votos, e não às forças que dinamizam o país».

‘Política temerária’

A margem disponível para novas medidas poderá, por isso, ser cada vez mais reduzida, como admite ao SOL, Ricardo Arroja e as que foram agora anunciadas pelo Governo são «temerárias», tendo em conta a subida das taxas de juro e a incerteza macrofinanceira internacional, defendendo que seria preferível preservar uma posição orçamental mais conservadora. «Se Portugal pudesse manter um superavit seria preferível do que estar a jogar com uma pequena margem e correr o risco de ficar com contas públicas negativas, não necessariamente pelo impacto imediato, mas sobretudo pelo efeito de sinalização», defende.

Para o economista, com as taxas de juros a aumentarem, em particular nos Estados Unidos e também no Japão, que é considerado um player relevante, poderemos vir a assistir a um efeito arrastamento. «Já sabemos, pelo passado, que mesmo países com boa situação orçamental, em particular quando são de menor dimensão, podem ser arrastados pela volatilidade e pela instabilidade global. Não ficaria nada surpreendido se, em face do que está a acontecer em outros países, as taxas de juros em Portugal a 10 anos passassem aos 4%», avisa.

Uma subida dessa dimensão, segundo Ricardo Arroja, teria consequências para as contas públicas, num momento em que, apesar da descida da dívida pública, o país continua a ter um nível de endividamento elevado.

Outra dúvida diz respeito à evolução do crescimento da economia portuguesa que, mesmo estando a crescer acima da média, chama a atenção para a necessidade de olhar para a composição desse aumento. «O aumento do PIB é, em parte, gerado pelo aumento da força de trabalho, da população, que gera consumo, etc.», a somar ao do peso do PRR no desempenho da economia. «Tivemos o PRR em proporções do PIB muito avantajadas e apesar desses contributos, a economia está a crescer cerca de 2%». Um ritmo que Ricardo Arroja considera insuficiente para justificar uma postura orçamental mais arriscada.