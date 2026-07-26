O desporto como mobilizador da vida local

Para os municípios, o desporto tem hoje uma enorme importância para a promoção do bem-estar pessoal de cada cidadão e para a qualidade de vida das famílias

O Millennium Estoril Open está de volta a Cascais. Até ao dia 26 de julho, recebemos o circuito de ATP 250 da melhor competição de ténis de Portugal, em que atletas, treinadores e membros de todos os ramos da sociedade civil marcam presença sob formas distintas.

Para os municípios, o desporto tem hoje uma enorme importância para a promoção do bem-estar pessoal de cada cidadão e para a qualidade de vida das famílias. Uma das formas de promover a sua prática reside na realização de iniciativas em escolas e no fomento das relações existentes, entre associações desportivas e clubes de cada bairro ou freguesia com várias instituições locais e nacionais de relevo, para a educação dos mais jovens.

Assim, desde novos, os cidadãos são incentivados a praticar desporto com consistência, o que em muito contribui para a construção de comunidades locais e famílias mais saudáveis.

Mas o desporto também abre portas ao crescimento dos municípios. E Cascais é prova disso. Com a realização de grandes eventos internacionais, como o Millennium Estoril Open, o nosso concelho atrai investimento não apenas de patrocinadores, mas de todos os espectadores de ténis que nos visitam e usufruem da qualidade da restauração e do comércio local de Cascais.

Este ano, contamos com a presença de três jogadores do top 20 do ranking ATP e várias figuras da nova geração do ténis mundial, cuja comparência vai trazer às bancadas do Estoril mais de 43 mil adeptos. Há, ainda, atletas que vão jogar em casa e ter indubitavelmente maior apoio do público, como Nuno Borges e Jaime Faria.

Como se sabe, os portugueses são conhecidos como um povo que recebe bem quem os visita. Todos os anos em que se realiza este grande evento de ténis, os cascalenses provam-no em todos os domínios possíveis. Nas praias, nos restaurantes, nos quiosques e nos parques, o que pretendem é dar aos que os visitam a experiência da qualidade de vida que saboreiam todos os dias da sua vida. Por isso, o desporto é mais do que um aglomerado de eventos ou de associações. É um mobilizador da vida local.