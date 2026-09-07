Em Cascais, a Educação é para todos, todos, todos

São respostas fundamentais para garantir que cada criança e cada jovem tem condições para aprender, crescer e concretizar o seu potencial. Apostar na Educação é investir na igualdade de oportunidades.

Em Cascais, uma Educação de qualidade constrói-se com instalações dignas, professores valorizados, ambientes seguros e uma comunidade educativa envolvida. É numa escola feita de pessoas para pessoas que cada criança e jovem encontra condições para aprender, crescer e desenvolver o seu potencial.

Nos últimos anos, o Município tem investido de forma significativa na modernização do parque escolar. Um dos exemplos mais marcantes é a nova Escola Secundária de Cascais, que substitui a antiga ‘Polivalente’, uma solução provisória que permaneceu durante mais de cinquenta anos.

Com um investimento superior a 26 milhões de euros, financiado pelo PRR, esta obra representa muito mais do que um novo edifício: traduz o compromisso da Câmara Municipal de Cascais com o futuro da comunidade e com a Educação como prioridade estratégica.

Esta visão vai além dos edifícios. No dia 4 de setembro, reuniremos cerca de 400 elementos de toda a comunidade escolar de Cascais, no Parque Marechal Carmona, para apresentar os principais projetos e prioridades para 2026/27, envolvendo todos os agentes educativos.

Cascais tem também desenvolvido medidas de apoio aos vários agentes da comunidade educativa, como o programa Habitar Cascais — Habitação para Docentes, criando condições para que quem ensina possa permanecer no concelho. Valorizar os profissionais é também garantir uma Educação de qualidade.

Promovemos igualmente o bem-estar emocional, psicológico e físico dos alunos e das suas famílias, através de uma abordagem integrada que inclui programas de apoio aos tempos livres. Esta estratégia é complementada pela oferta de transportes públicos gratuitos e pelo acesso gratuito a consultas de psicologia clínica, nutrição e psiquiatria, disponibilizadas no Espaço S, contribuindo para uma resposta abrangente às necessidades das crianças, jovens e respetivas famílias.

São respostas fundamentais para garantir que cada criança e cada jovem tem condições para aprender, crescer e concretizar o seu potencial. Apostar na Educação é investir na igualdade de oportunidades.

Porque as escolas são, antes de mais, espaços construídos por e para as pessoas, assumimos diariamente o compromisso de promover ambientes acolhedores, inclusivos e inspiradores, que favoreçam o bem-estar, a felicidade e o desenvolvimento integral de toda a comunidade educativa.

É este o compromisso que assumimos em Cascais: cuidar das pessoas, criar oportunidades e garantir que cada criança e cada jovem, independentemente do lugar onde vive, tem acesso a uma Educação de qualidade.



Presidente da Câmara Municipal de Cascais