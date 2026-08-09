As pessoas no centro de todas as decisões

No final, o sucesso de uma política pública não se mede apenas pelos indicadores que alcança. Mede-se, sobretudo, pelo impacto que tem na vida de cada cidadão.

Há uma tendência para se avaliar a qualidade da ação pública pelas obras que realiza, pelos equipamentos que inaugura ou pelos investimentos que concretiza. São, naturalmente, dimensões importantes de qualquer estratégia de desenvolvimento.

Mas acredito que a verdadeira qualidade de uma governação se mede pela ação de proximidade, pela resposta eficaz dos serviços aos cidadãos e pelo impacto positivo na sua vida diária. É nesses momentos que a administração pública pode fazer toda a diferença.

Quando falamos de uma governação local, essa proximidade ganha uma dimensão ainda maior. Quando alguém contacta a sua autarquia, quer mais do que uma resposta. Quer ser ouvido. Quer sentir que existe alguém do outro lado disponível para compreender a sua situação e encontrar uma solução.

É por isso que a qualidade do atendimento e dos serviços de primeira linha é tão importante. São um dos rostos mais visíveis da relação de confiança entre o Município e os seus munícipes.

A recente atribuição do Selo de Qualidade da Associação Portuguesa de Contact Centers (APCC) à Linha Cascais representa um reconhecimento importante do nosso compromisso com as Pessoas. Mais do que uma certificação de qualidade, que nos orgulha a todos, uma vez que somos o primeiro município de Portugal continental a obtê-la, é a validação de um serviço público assente na proximidade, na resolução dos problemas, na eficiência e, acima de tudo, centrado nas Pessoas.

Vivemos numa era de enorme transformação tecnológica. A inteligência artificial, a automação e os serviços digitais estão a mudar profundamente a forma como as instituições funcionam. Também em Cascais temos procurado incorporar essas ferramentas para simplificar processos, reduzir tempos de espera e melhorar a experiência dos cidadãos.

Mas importa garantir que a inovação tem um propósito claro: servir melhor as Pessoas. A tecnologia deve libertar recursos para que os profissionais possam dedicar mais tempo às situações que exigem proximidade, sensibilidade e acompanhamento humano. Deve tornar os serviços mais eficientes, mas nunca mais distantes.

Em Cascais, esta visão ganha especial significado no ano em que somos Capital Europeia da Democracia. Porque a democracia constrói-se diariamente através da confiança entre cidadãos e instituições. Constrói-se quando as pessoas sentem que são escutadas, quando encontram respostas para os seus problemas e quando percebem que a administração pública está verdadeiramente ao seu serviço.

Porque, no final, o sucesso de uma política pública não se mede apenas pelos indicadores que alcança. Mede-se, sobretudo, pelo impacto que tem na vida de cada cidadão.

É precisamente este caminho que nos orienta para o futuro de Cascais: um concelho inovador, mas humano; eficiente, mas próximo; preparado para o futuro, sem nunca perder de vista aquilo que mais importa: as Pessoas.



Presidente da Câmara Municipal de Cascais