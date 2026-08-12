Vamos de férias

Talvez seja esse o verdadeiro espírito das férias portuguesas. Descansamos, apanhamos sol, comemos bem, revemos a família, tiramos fotografias ao pôr do sol... e, pelo sim, pelo não, encontramos qualquer coisa para reclamar. Afinal, se tudo corresse na perfeição, de que falaríamos no regresso ao trabalho e o que publicávamos nas redes sociais?

Querida avó,

Há um fenómeno extraordinário que se repete todos os verões: pessoas que passam onze meses a sonhar com as férias e duas semanas a apresentar queixa delas.

Acabei de ouvir na rádio um estudo sobre “reclamações mais originais e inesperadas das férias em Portugal”.

Uns reclamam que a praia tinha demasiada areia (devem estar habituados às praias de Nice). Outros que o mar é demasiado salgado e o bater das ondas barulhento, o que impede o descanso.

Há os que se queixam de haver peixes a nadar na água do mar e que ninguém os tinha avisado. Ou turistas ingleses revoltados porque o sol estava forte durante muitas horas seguidas e queimou-lhes a pele, é o que faz proibirem as burkas na praia.

Quem decide destinos longe da costa também apresenta reclamações. Há quem não aprecie o cantar matinal de galos nas zonas rurais do Alentejo ou do coaxar de rãs perto de barragens, imagina.

Cidadãos norte-americanos que estiveram de férias em Portugal, no início de julho, estranham a ausência de festejos a 4 de julho. Aqui também concordo com a reclamação! Se passamos o mês de junho a celebrar os Santos Populares, podiam prolongar os festejos por mais uma semana e, assim, assinalar o Dia da Independência dos Estados Unidos.

Talvez seja esse o verdadeiro espírito das férias portuguesas. Descansamos, apanhamos sol, comemos bem, revemos a família, tiramos fotografias ao pôr do sol... e, pelo sim, pelo não, encontramos qualquer coisa para reclamar. Afinal, se tudo corresse na perfeição, de que falaríamos no regresso ao trabalho e o que publicávamos nas redes sociais?

Porque há uma tradição nacional que nunca entra em férias: a capacidade infinita de encontrar um defeito até no paraíso. E, convenhamos, se o paraíso tivesse estacionamento gratuito, sombra garantida, mar a vinte e seis graus, gaivotas vegetarianas e fila zero para as bolas de Berlim... alguém acabaria por dizer que lhe faltava autenticidade.

Bjs

Querido neto,

Realmente as pessoas reclamam de tudo.Como eu vivo na Ericeira, dizem que estou sempre de férias. Como se toda a população que vive junto â costa portuguesa não fizesse nada o ano inteiro, imagina.

Muitos nem conhecem o próprio país.

Uma vez eu estava numa escola da Batalha e, pelo meio da conversa com os alunos, descobri que nunca tinham entrado no mosteiro. Nenhum deles! E havia quem vivesse mesmo ao lado.

Portugal tem lugares verdadeiramente deslumbrantes.

E vem-me logo à ideia uma cidade lindíssima no Norte, onde ao olharmos para cima, em vez de vermos o céu e as nuvens, vemos... guarda-chuvas? A sério, não estou a brincar. É a cidade de Águeda, perto de Aveiro. Uma vez, por graça, para um festival, houve quem tivesse a ideia de pendurar guarda-chuvas nas principais ruas da cidade. 0 êxito foi tanto (até no estrangeiro falaram nisso) que ninguém os retirou – estão lá há anos e são a grande atração daquela terra. Para além dos chapéus de chuva, as paredes das principais ruas da cidade estão cobertas de pinturas, a chamada arte urbana, que mudam todos os anos.

E já agora, recomendo outro local ali perto chamado Pateira de Fermentelos. Lembro-me que da primeira vez que lá fui achei que nunca tinha visto nada tão bonito... É a maior lagoa natural da Península Ibérica, e uma parte dela está coberta de flores lilases. Podem andar por lá, entrar nos coretos do parque que a envolve – e espero que tirem muitas fotografias (e porque não mandarem algumas aqui para nós?). E para finalizar em beleza (isto se vocês não tiverem engordado muito durante as férias...) um saltinho a Aveiro para comerem aqueles extraordinários ovos moles e visitarem a belíssima cidade.

Aproveitem muito as férias. Só não vale entrar numa pastelaria e protestar porque há demasiados bolos.

Junto à geladaria ouvi: «Isto está cheio de gente». Os outros é que são a multidão. A pessoa considera-se uma exceção estatística.

Bjs