Uma gota de água do rio

No dia seguinte recebi diversas mensagens de agradecimento deste grupo. Uma dizia: «Nuca imaginei ter os meus filhos, e os meus netos, a ligaram-me às 2 da manhã e a perguntarem: Não vens dormir a casa hoje?». Os Festivais são para Todos, Todos, Todos! Não é a idade que nos define.

Querida avó,

Como é habitual, o Rock In Rio Lisboa apresentou um cartaz com o presente e o futuro da música. No entanto, no dia 27 de junho, o festival levou-nos ao passado. Foi uma verdadeira reunião de condomínio das lendas do rock e da pop, nacionais e internacionais, onde a idade não pesa.

O grande cabeça de cartaz foi Rod Stewart, que é praticamente da tua idade. Com uma carreira com mais de 60 anos, entrou em palco com aquela voz rouca, e encantadora, que provavelmente foi aquecida e afinada em whisky escocês, claro.

Antes dele, Cyndi Lauper mostrou porque continua a ser um ícone absoluto dos anos 80. Colorida, irreverente e com uma energia que faria inveja a muitos artistas com idade para serem seus netos, lembrou-nos que as raparigas continuam a querer divertir-se. E o público também.

Mas, para muitos portugueses, este foi um autêntico campeonato nacional da memória musical.

Os Xutos & Pontapés entraram em campo como quem entra na sala de estar de milhões de portugueses. Não precisam de apresentações, apenas de um acorde para que toda a gente comece a cantar.

Os GNR mantiveram a elegância habitual, interpretando canções que atravessam gerações sem pedir licença.

Os UHF lembraram que continua a haver guitarras capazes de fazer tremer qualquer palco.

Não podia te escolhido melhor companhia para este dia. A Roberta Medina desafiou-me a levar um “Grupo de Grisalhos” ao Rock In Rio, precisamente no dia 27. A mais nova tinha 65 anos. A mais velha… tinha 91, imagina! Realizei o sonho a 40 pessoas que nunca tinham ido a um Festival. Uma gosta de água neste rio que é o Rock in Rio, mas que marcou a diferença.

No dia seguinte recebi diversas mensagens de agradecimento deste grupo. Uma dizia: «Nuca imaginei ter os meus filhos, e os meus netos, a ligaram-me às 2 da manhã e a perguntarem: Não vens dormir a casa hoje?». Os Festivais são para Todos, Todos, Todos! Não é a idade que nos define.

Bjs

Querido neto,

Só mesmo tu para teres uma ideia como esta e aceitares o desafio que te foi feito.

Assisti a todos os espetáculos pela televisão. Bem como os vossos testemunhos, nos diversos canais. Um sucesso. Muitos parabéns.

O cabelo do Rod Stewart continua a desafiar todas as leis da física e da meteorologia, mas isso já faz parte do espetáculo. Cantou sucessos atrás de sucessos e provou que há canções que não envelhecem – apenas ganham rugas de experiência. Tanto que o ouvi ao longo da vida.

Tal como referes, «a Cyndi Lauper lembrou-nos que as raparigas continuam a querer divertir-se». Eu acrescento que, o ”Grupo de Grisalhas” que levaste ao Festival, fez-me comparar a realidade atual com o Portugal dos anos anteriores à década de 1970. Onde as mulheres aos 40 anos eram “velhas”, não podiam votar, nem sair do país sem autorização dos pais, ou dos maridos… Hoje, como tão bem provaram, o lugar das mulheres, independentemente da idade, é onde elas quiserem estar!

Enquanto jornalista, os únicos festivais sobre os quais escrevi foram os Festivais da Canção.

Dantes o Festival da Canção era uma coisa muito importante. Tudo parava, as lojas, os teatros, os cinemas, tudo fechava.

Na véspera do dia do festival, escrevia sempre um artigo sobre isso, para informar os leitores: a que horas tudo fechava.

Lembro-me que uma vez, na altura em que o nosso concorrente era o José Cid, o Diário de Notícias até me mandou durante uma semana para Haia, para fazer as reportagens do acontecimento, que nesse ano se realizava nos Países Baixos.

E, verdade se diga, o Festival da Canção teve canções extraordinárias: Desfolhada, Sol de Inverno, Tourada, E Depois do Adeus, Chamar a Música…

Mas claro que hoje não tem a importância que tinha.

Resumindo e concluindo: tudo tem o seu tempo – e o Festival já teve o seu.

Espero que continues a deitar gotas nesse rio de valorizar os mais velhos.

Bjs