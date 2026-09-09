Agosto passa assim, entre festas, romarias, praias, emigrantes, fotografias e mensagens de “boas férias!” enviadas por pessoas que estão claramente a precisar de férias das próprias férias.

Querida avó,

Grande parte dos emigrantes já voltaram aos países onde trabalham ao longo do ano.Chegaram às terras em carros carregados até ao tejadilho, com malas, sacos, crianças, cães… Entram na aldeia e, em poucos minutos, já toda a gente sabe que chegaram.

O emigrante estaciona o carro, sai, cumprimenta a família, e, nesse preciso instante, começa oficialmente as férias.

Agosto é aquele mês em que cada terra tem uma festa, uma romaria, uma procissão, um concerto, uma banda filarmónica e muito convívio.

Um fenómeno extraordinário. Durante o resto do ano, as pessoas queixam-se do barulho, do trânsito e da falta de estacionamento.

Em agosto, essas mesmas pessoas dizem:

– Isto é tradição!

Há fogo de artifício. Há bailarico. Há farturas. Há rifas… Há pessoas que prometem “só beber uma” e aparecem em casa às quatro da manhã com uma opinião muito firme sobre a qualidade da banda.

Agosto passa assim, entre festas, romarias, praias, emigrantes, fotografias e mensagens de “boas férias!” enviadas por pessoas que estão claramente a precisar de férias das próprias férias.

Até que chega o momento inevitável: o regresso.

De repente, as fotografias diminuem.

O mar deixa de aparecer.

As malas começam a ser feitas.

O emigrante volta para França, Luxemburgo, Suíça, Alemanha, Inglaterra ou para outro país qualquer onde tenha conseguido construir uma vida e onde, provavelmente, o café custa uma fortuna.

As aldeias ficam novamente mais silenciosas.

As cadeiras das esplanadas começam a aparecer vazias.

As redes sociais começam a regressar à normalidade.

Já não há fotografias de praias.

Começam a surgir fotografias de secretárias.

“De volta à rotina”; “Que saudades das férias”; “Primeiro dia custa sempre”

Custa.

Agora acabou.

Voltam os despertadores.; voltam os horários. Voltam os emails, as filas e as segundas-feiras.

Volta a rotina.

E em breve é o regresso às aulas.

Bjs



Querido neto,

Eu continuo “no meu poiso”, como sempre. Hoje quando lá cheguei, duas jovens estavam sentadas na “minha” mesa. Mas elas conheciam-me. Levantaram-se logo e uma delas disse «desculpe, é a sua mesa, nem sei como me enganei!».

Suspirou e rematou, «eu hoje ando mesmo atordoada».

Sentaram-se ambas na mesa ao lado e continuaram a conversa.

«E então?»

«Então, pronto, tem continuado assim»

«Nunca mais voltou a dormir contigo?»

«Nunca mais… E há uma data de dias... Eu bem o chamo… Sebastião, Sebastião, assim numa voz meiga…»

«E ele?»

«Ele, nada. Olha para mim como se não me conhecesse e ali fica».

«Nem vai para outro quarto?»

«Não, fica sentado ao meu lado enquanto eu não me deitar»

Suspirou bem fundo outra vez.

«E eu estou tão habituada que nem durmo bem se ele não se deita comigo»

Grandes suspiros.

Foi então que, de repente, uma delas muito sorridente pergunta à outra:

«Não lhe estarás a dar ração a menos?»

Pois.

Foi aí que percebi que o Sebastião era um cão.

Bons tempos em que os cães se chamavam Bobi, Kiko ,Totó...

O dono da esplanada tem um sobrinho e, de vez em quando, leva-o. (Falei-te dele recentemente)

E é uma grande ajuda porque ele, assim que chega, recolhe a louça suja que ainda está nalgumas mesas, pergunta às pessoas o que querem (o que “desejam”, porque ele fala muito bem…) e às vezes ainda dá conselhos, tipo «hoje recebemos uns bolos que são uma maravilha, não quer provar?»…Toda a gente o adora – e ele nunca para porque, como ele diz, «há sempre muita coisa para fazer…».

Hoje ele não foi e fomos logo perguntar ao tio porquê – e ele disse que estava com um bocadito de febre e, pelo sim pelo não, ficara em casa, «a barafustar imenso, claro», porque, segundo ele, «faz aqui muita falta».

Nós rimos muito e demos-lhe razão, «claro que faz!»,e ficámos a rir uma data de tempo.

Tudo o que aqui disse é rigorosamente verdade. Resta acrescentar que ele se chama Manuel e tem…5 (CINCO) anos de idade…

Bjs