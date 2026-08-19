O Cheiro da Maresia

Nenhuma tecnologia consegue reproduzir o sabor de um verão passado sem pressa, o cheiro do mar ao final da tarde, as gargalhadas dos amigos ou a felicidade de voltar para casa cheio de areia, cansado e convencido de que aquelas férias nunca iam acabar.

Querida avó,



Que tal foi ver o eclipse, junto ao mar da Ericeira, que foi cenário da partida da rainha D. Amélia, do rei D. Manuel II e da rainha-mãe D. Maria Pia para o exílio, marcando o fim da monarquia em Portugal?

O último eclipse solar de grande destaque em Portugal ocorreu em agosto de 1999, embora tenha sido visível apenas de forma parcial. O próximo será em 2144. O que faz com que este que vivemos tivesse sido um fenómeno raro e um momento importante para várias gerações.

O que também importa são as memórias que se criam nas férias de verão.

Grande parte das minhas férias de infância foi vivida na Atouguia da Baleia, perto de Peniche. Local que não aparecia nos folhetos turísticos, mas quem lá passou férias sabe que valem mais do que qualquer resort de cinco estrelas.

As férias começavam oficialmente quando alguém dizia: — “Já cheira a maresia!”

Ia muitas vezes a Peniche, terra de mãos que rendilham histórias em bilros e de corações que seguem, com fé, a Procissão dos Navegantes, honrando a ligação eterna entre o mar e as suas gentes.

Hoje muita coisa mudou. Há telemóveis, GPS, fotografias em alta-definição e vídeos de tudo. Mas nenhuma tecnologia consegue reproduzir o sabor de um verão passado sem pressa, o cheiro do mar ao final da tarde, as gargalhadas dos amigos ou a felicidade de voltar para casa cheio de areia, cansado e convencido de que aquelas férias nunca iam acabar.

Assim eram as férias na Atouguia da Baleia!

Hoje, quando falamos de férias, ninguém recorda que o direito generalizado a férias remuneradas para todos os trabalhadores só foi verdadeiramente consagrado após o 25 de Abril de 1974, e com a Constituição de 1976. As primeiras férias pagas em França foram aprovadas em 1936, imagina.

Já que estás em frente ao mar, onde existem tantos peixes, saberás, porventura, informar-me se os peixes bebem água?

Bjs

Querido neto,

Os peixes bebem água, sim. Tantos os de água doce como os que (sobre)vivem no mar. Se quiseres saber mais, pesquisa na internet!

Como sabes, estou todas as manhãs na esplanada da Praia do Sul, na Ericeira.

Quando lá cheguei hoje ele veio logo ter comigo:

“Deseja comer alguma coisa?”

Nunca o tinha visto, sorri e disse que o dono do café já sabia o que eu queria.

“O dono do café é meu tio e eu tenho de lhe dizer o que as pessoas querem. Para isso é que vim com ele.”

“Então é uma torrada e um café.”

“A torrada é com pouca manteiga ou normal?”

“Pouca manteiga”

“E o café é bica ou abatanado?”

“Bica”

“Vou já buscar tudo ao balcão”

“Não tenho pressa”

”Mas há mais clientes aqui na esplanada!”

Tornei a sorrir e, antes de ele ir dizer ao tio o que eu queria, chamei-o e, baixinho, perguntei-lhe:

”Quantos anos tens?”

E ele, também baixinho:

”Fiz seis anos na semana passada”.

Mudando de assunto, aqui há dias perguntei a um grupo de amigas que estavam comigo, quais as línguas que mais se ouviam falar aqui na Ericeira — e nenhuma acertou! Em primeiro lugar, o russo. Depois o nepalês, o norueguês, e então talvez apareça o português (mas o português do Brasil).

Claro que eles chegam e aprendem a falar português.

Lembro-me de uma jovem chegada de Kiev, para trabalhar na esplanada da praia, que um dia deixou cair um prato ao chão e gritou ”ai, cara…o!” E eu pensei “pronto , já sabe o essencial!”

Os empregados do bar são nepaleses! Mas falam português, embora baralhem um bocado o “se faz favor” e o “obrigado”.

Muitos vêm para cá porque não arranjam trabalho no país deles e por isso aceitam que lhes paguem uma miséria: para eles já é muito bom!

São explorados indecentemente… Mas isso é outra história.

Assim vivo os meus dias com o cheiro da maresia.

Já que falaste monarquia, sabes que o rei D. Luís teve um papel importante na popularização dos banhos de mar em Portugal, mais precisamente em Cascais?

Bjs