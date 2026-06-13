Regrediu tudo para trás

Ainda não sabemos quem irá ganhar a noite de 31 de maio, mas já sabemos o que se perdeu, perdeu-se a decência.

Domingo, 31 de maio

Último dia de maio, SIC e TVI disputam o pódio das audiências do mês, quem sai por cima? O último dia do mês é sempre importante para as audiências, mas o último dia deste mês de maio é superlativo, porque os dois canais estiveram dois meses seguidos empatados, março e abril, e é preciso saber quem chega aos imprevisíveis e erráticos meses de verão na liderança.

Último dia do mês de maio, a SIC e a TVI apostam tudo no horário nobre daquele que em televisão é sempre considerado o dia mais nobre da semana, o domingo. Neste 31 de maio, a SIC supostamente leva vantagem, porque emite o último programa da temporada de Isto é Gozar Com Quem Trabalha, logo seguido de um episódio de Casados à Primeira Vista, agora em fase de rutura de casais. Dois programas contra um.

Mas a TVI tem uma carta na manga, carta essa que pode mudar o rumo das audiências da noite e do mês de maio: Catarina Miranda, namorada de um dos concorrentes do Secret Story, Afonso, descobriu mensagens comprometedoras no telemóvel do seu namorado, e decidiu terminar publicamente a relação entre ambos – sem ele saber.

Sim, ela poderia esperar que ele saísse da casa do Secret para lhe comunicar o fim do mundo, mas a TVI deu à namorada despeitada a possibilidade de ela terminar o namoro em direto no programa mais visto e escrutinado do país. Ou seja, a TVI, sempre rigorosa na defesa da bolha do seu reality, assegurando que os concorrentes na casa nunca saibam nada do que se passa cá fora, não hesitou em permitir esta exceção.

Ainda não sabemos quem irá ganhar a noite de 31 de maio, mas já sabemos o que se perdeu, perdeu-se a decência.

21h17

A TVI termina o seu noticiário da noite com a entediante rubrica de Paulo Portas. Como a SIC continua entretida com a insuportável dupla de Nuno Rogeiro e José Milhazes, a TVI dá-se ao luxo de ir para break publicitário, os tais dezassete minutos da praxe.

21h22

A SIC termina o noticiário da noite. “Já a seguir, Isto é Gozar Com Quem Trabalha”, anuncia Clara de Sousa. O programa de RAP inicia dezassete minutos depois de um pequeno break publicitário, portanto às 21h39.

21h34

Na TVI, começa o Secret Story, e Cristina Ferreira anuncia rapidamente que “interferindo com a vida de um concorrente, aquilo que se passa cá fora pode ser divulgado para dentro da casa, e é isso que hoje vai acontecer”. E o que é que se passa cá fora que pode interferir na vida de um concorrente lá dentro? A Greve Geral, o pacote laboral, o novo treinador do Benfica? Não, a Catarina Miranda terminou o namoro com o Afonso.

21h39

Na SIC, começa a primeira parte do programa do RAP, vinte e sete minutos de rábulas ligeiras, trocadilhos sofríveis, e muita gargalhada ao vivo da audiência. Isto é Gozar com Quem Trabalha abre um intervalo de dezassete minutos às 22h06, retoma pelas 22h22 para a segunda parte, serão vinte e um minutos dedicados à vitória do Torreense na final da Taça de Portugal. O programa acaba às 22h43 e entra em férias.

21h37

Na TVI, Cristina Ferreira anuncia a presença de Catarina Miranda na gala do Secret, e pergunta-lhe se ela está ali para humilhar Afonso, Catarina Miranda assegura que não. O programa segue com ligações à casa.

21h54

Cristina Ferreira chama a mãe de Afonso, Rita, que estranhamente também decide participar na armadilha que está a ser preparada pela “produção do Secret” (ou seja, Cristina Ferreira) ao seu filho. A mãe diz que a vida privada de Afonso e Catarina só a eles diz respeito, mas infelizmente a partir de agora passa para domínio público. Intervalo.

22h15

A TVI arranca com a segunda parte de Secret Story, e consegue a proeza de empurrar a revelação da grande história da noite durante mais meia hora, o suficiente para o RAP sair do ar e a TVI chamar mais público.

22h43

A SIC inicia a emissão de mais uma noite de Casados à Primeira Vista, três dos cinco casais estão em rutura, o basqueiro está garantido. O casal mais velho, Carlos e Paula, teve uma lua de mel perfeita, mas o regresso à terra foi uma “visão de inferno”: Carlos não gostou do cheiro a chichi da casa de Paula em Belas e confessou tudo aos concorrentes homens, que, por sua vez, denunciaram tudo à Paula. Já não se pode confiar em homens como antigamente…

22h57

Na gala do Secret na TVI, a mãe de Afonso encontra-se com o filho. “O que é que andas aqui a fazer?”, pergunta Afonso. Rita conta tudo: “O mundo que deixaste está virado ao contrário. A Catarina foi ao teu telemóvel, descobriu mensagens tuas, e está a fazer destruição pública da tua pessoa”. Afonso anuncia que vai fazer as malas para sair do reality. A conversa com Rita dura quatro minutos, Catarina ouve tudo, Portugal ouve e vê tudo.

22h57

À mesma hora na SIC, Quinita revela tudo da sua história com António, o noivo que a abandonou na lua de mel em Palma de Maiorca. É o ponto alto da noite de audiências, imagino os portugueses em casa a ver a SIC e a TVI em multicanal. Quinita diz que quando percebeu quem era o seu noivo, “regrediu tudo para trás”.

23h02

Na TVI, Catarina Miranda confronta Afonso e também vai regredir tudo para trás: “Com quem é que te ias encontrar no norte?”, “mandaste mensagens bomba a alguém”, “tu bloqueaste o número dela”, “combinaste encontrar-te com uma rapariga!”. Afonso reage: “Não vou alimentar estes teatros, vou fazer as malas e sair!”. Para que conste, até hoje Afonso ainda não saiu do Secret Story e, provavelmente, nunca mais irá sair, ficará ali para sempre como um bibelot durante os outros realities que se irão realizar naquela casa, cá fora é que ninguém o volta a ver.

23h03

Na SIC, começa o jantar de grupo do Casados. Sónia e João já sabem que vão sair do casamento, o jantar apenas servirá para agudizar o rancor que entretanto se criou entre eles, rancor esse causado pela eventualidade de João estar interessado num outro match, a Elisabete. João desvaloriza a sugestão vinda de Sónia, mas a sua reação é agressiva, foi a primeira e última vez que o vimos com alguma energia no programa.

23h14

Na TVI, Cristina Ferreira confirma a Afonso: “A sua vida não está igual cá fora mas segue aí dentro”. Catarina Miranda conclui dizendo que “ninguém gosta de ser traído e vir para a televisão nacional expor a sua situação”, sendo que foi precisamente isso que ela fez.

23h15

Na mesa de Casados da SIC, duas concorrentes (Elisabete e Andreia) acusam a concorrente Verónica de ter criado uma intriga, e ambas têm razão, Verónica é uma quadrilheira, adora ver o circo a arder, facilmente poderia sair de Casados e entrar num reality da TVI, aliás se calhar era para a Verónica que o Afonso do Secret Story estava a enviar mensagens bomba…

23h18

Na SIC, o grupo de Casados confronta finalmente Carlos sobre a tal cena da casa de Paula em Belas cheirar a chichi. Especialistas referem que Carlos não lida bem com críticas de grupo. “Com vocês não falo mais nada, nem que me obriguem com uma pistola”, reage Carlos. “Vocês querem é assuntos”.

23h30

Na TVI, Afonso regressa finalmente à casa e o programa continua como se nada tivesse acontecido. Colegas perguntam o que se passou, “estiveste lá meia hora, pá”. A casa do Secret não cheira a chichi mas a traição.

Entretanto, a TVI ganhou a audiência no dia 31 de maio, mas a SIC ganhou as audiências do mês de maio.