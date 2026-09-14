Primeiro dia do fim do mundo

The Joker, Taskmaster e agora The Floor. Não tenho problema nenhum em que a RTP continue a estrear concursos estrangeiros mantendo o seu título original, deduzo que sejam obrigações contratuais ou apenas pura preguiça, o que me arrelia é que todos eles sejam apresentados pelo Vasco Palmeirim, será apenas coincidência?

Sábado, 29 de agosto

The Joker, Taskmaster e agora The Floor. Não tenho problema nenhum em que a RTP continue a estrear concursos estrangeiros mantendo o seu título original, deduzo que sejam obrigações contratuais ou apenas pura preguiça, o que me arrelia é que todos eles sejam apresentados pelo Vasco Palmeirim, será apenas coincidência?

The Floor entrou agora na sua terceira temporada, afirma-se como o “maior tabuleiro de jogo da televisão portuguesa”, no qual “cem concorrentes vão dar tudo por tudo para ganhar 50 mil euros”. A ideia é gira, o “maior tabuleiro da televisão portuguesa” é uma espécie de jogo de damas em que os concorrentes jogam uns contra outros em duelos singulares com perguntas de cultura geral.

O problema do The Floor é que a sua amostra é enorme, o que complica a individualização e destaque dos concorrentes. E os concursos devem acima de tudo depender do carisma dos concorrentes, especialmente aqueles que ganhem duelos e permaneçam no jogo de semana para semana. No segundo episódio, o “calhómetro”, sistema aleatório que escolhe os concorrentes a duelo, escolheu o carismático Pedro Figueiredo, um estudante do politécnico de Setúbal que guarda argolas de latas de refrigerante, porque “quando houver o apocalipse, essa vai ser a moeda usada”. Não interessa se o Pedro é negacionista, ou apenas bizarro, o que interessa é que serve o propósito de programas como este. “Estás feliz, Pedro?”, pergunta Palmeirim. “Estás a ver o hambúrguer? Eu sou a carne”, respondeu Pedro, antes de entrar para o duelo que o eliminou. Como se confirma, a carne é fraca.

Domingo, 30 de agosto

Último episódio de Portugal Criminal, com a impressionante história do Cabo Costa, militar da GNR que matou três raparigas em Cabecinha de Rei, Santa Comba Dão, em 2006. Excelente narrativa da reportagem da SIC, tanto na reconstituição geográfica dos crimes, como na escolha dos protagonistas, neste caso os familiares, as autoridades, os investigadores, e a memória, sempre o protagonista principal de casos que parecem esquecidos e que parece que regressam para nos atormentar as noites.

A mim, particularmente neste caso, chocou-me o depoimento da mãe de uma das vítimas, que não deu particular importância ao desaparecimento da sua filha, uma vez que ela costumava sair sem avisar. São relatos de gerações em que a alienação parental era reduzida a uma fuga para o estrangeiro, e, apesar de só terem passado vinte anos, vai uma grande diferença para os dias de hoje, em que pais helicópteros vigiam obsessivamente todos os passos dos seus rebentos, talvez sempre a recear que eles possam ser as próximas vítimas, mas nunca os próximos homicidas.

Segunda-feira, 31 de agosto

O noticiário da TVI dá um pequeno destaque a mais um fenómeno meteorológico que antecipa o fim do mundo, descrevendo a ocorrência de um “diabo da poeira” testemunhado nos céus de Chaves. No oráculo da notícia lê-se “devil dust”, mas devia ler-se “dust devil”, nome correto para definir o que aconteceu em Trás os Montes, e, se calhar, mais o título de um concurso que podia ter sido apresentado pelo Palmeirim.

Terça-feira, 1 de setembro

A mais enternecedora aula de semiótica da semana foi dada pelo futebolista João Neves, quando chegou aos treinos do PSG a conduzir uma comercial de caixa fechada da Peugeot. Talvez o gesto tenha sido inocente, mas a mensagem que passou foi brutal, a de um atleta a jogar num clube milionário que não teve qualquer problema em fazer-se representar dentro de um veículo humilde que contraria os lugares-comuns dos automóveis como símbolos de status e ostentação dos futebolistas.

De qualquer forma, o gesto de João Neves, que também será decerto proprietário de um automóvel topo de gama, fez-me lembrar dois casos sérios de contracultura dos anos 90, o do futebolista alemão Jurgen Klinsmann, que se deslocava para os treinos do Tottenham no seu Volkswagen carocha, e a de Ronaldo “o fenómeno” Nazário, cujo cabelo rapado o transformou num ídolo para crianças vítimas de doenças oncológicas.

Terça-feira, 1 de setembro

Contrastando com João Neves, a TVI esta semana chumbou nas aulas de comunicação. Na terça-feira, o seu noticiário estreou uma impactante reportagem da autoria da jornalista Maria José Garrido, A Vítima no Banco do Réu, centrada na forma como os tribunais portugueses falham em garantir a justiça de mulheres vítimas de abuso sexual, invertendo até muitas vezes o ónus da prova.

A peça de duração de 22 minutos pareceu curta para a gravidade do tema, tema esse que a jornalista geriu com fluidez, por ter sabido dar voz a quem realmente ali tinha lugar de fala, as vítimas injustiçadas, mulheres que tiveram coragem em descrever gráfica e minuciosamente os atos violentos que sofreram.

Eu tinha percebido pelas redes sociais de Maria José Garrido que a peça estaria dividida em duas partes, uma a ser emitida na terça-feira, a outra na quarta-feira, e talvez isso tenha justificado o final um pouco abrupto da primeira parte, bem como a comunicação vaga no final da peça, onde se lia “continua”. Continua o quê, a reportagem ou o inferno das mulheres? A jornalista não informou, o pivot José Alberto Carvalho não esclareceu, ninguém lá em casa percebeu. No dia seguinte, a TVI transmitiu realmente a segunda parte da reportagem, que, deduzo, terá parecido descontextualizada a quem não tivesse visto ou sabido da primeira parte.

Terça-feira, 1 de setembro

Vigésima-sétima entrevista de André Ventura a uma televisão portuguesa este ano, e mais uma daquelas entrevistas encomendadas que até parece ser pertinente, uma vez que surgiu nas vésperas da apresentação da moção de censura do Chega ao Governo de Montenegro.

Mas a verdade é que o ritmo dessa pertinência é sempre determinada pela agenda do Chega, que garante uma sucessão relativamente equilibrada e calendarizada de temas para alimentar a necessidade de ser novamente convocado às televisões. Em suma, uma pescadinha de rabo na boca que enche a barriga a muitos spin doctors.

A entrevista durou vinte minutos, e não incluiu uma única pergunta sobre um dos grandes “escândalos” deste verão, o assalto ao gabinete do Chega na Assembleia da República há apenas seis semanas.

Uma provocação final para o facto de invariavelmente as entrevistas a Ventura na CNN e na SIC Notícias serem conduzidas pelos mesmos jornalistas, respetivamente João Póvoa Marinheiro e Nelma Serpa Pinto, casal mediático que há umas semanas anunciou a vinda do seu primeiro rebento. Ainda não se sabe o sexo do bebé, mas apetece dizer que já se sabe quem será o padrinho…

Terça-feira, 1 de setembro

A CMTV anunciou uma grande reportagem de cinco episódios de Tânia Laranjo sobre a “euromilionária” de Marco de Canaveses que ganhou 51 milhões há 14 anos. O plano original seria provavelmente a jornalista fazer um update à investigação que há uns anos tinha feito sobre Amélia de Jesus, mas o que vimos foi uma “grande reportagem” travestida de reality show sobre a vida caótica da milionária, que, no início da peça, planeava viajar de avião para ver o irmão em Nantes, mas esqueceu-se dos documentos em casa e não foi autorizada a viajar, portanto fez-se à estrada de automóvel com a equipa da CMTV dentro.

Mas, a partir daí, a reportagem despistou-se completamente, deixou de ter guião, foco e razão de ser. Pior, os problemas de captação de som eram grosseiros, havia sequências legendadas, outras sem legendas nas quais não se percebia metade do que Amélia de Jesus dizia; e, quando excecionalmente se percebia o que a milionária dizia, tudo aquilo parecia brega, tal o vazio de ideias e de estrutura.

A CMTV meteu-se na cabeça da milionária “sem papas na língua” e o resultado foi esta nódoa de jornalismo cafona e televisão miserabilista, a confirmação de que o ADN da CMTV são os diretos, é a proximidade, é o “real TV”, mas não é o storytelling, nem a intimidade com as pessoas. Isto nem à boleia da Peugeot do João Neves se salvava.

Quarta-feira, 2 de setembro

O Twitter da SIC Notícias recupera a rubrica de véspera de um dos seus comentadores, o médico Francisco Goiana da Silva, citando que “o INEM não devia DE poder fazer greve, devia DE ser tratado como as forças armadas”. Independentemente das afirmações serem polémicas ou não, o que me incomodou foi a utilização repetida da preposição DE numa frase onde a proposição fica pior ao ser lida (mesmo que não esteja gramaticalmente incorreta), e não corresponde ao original da frase proferida pelo médico. Em vez de se preocupar se o tweet está bem ou mal escrito, a SIC DEVERIA tentar saber quem transcreveu este absurdo.

Quarta-feira, 2 de setembro

Acaba agosto, entra a gosto. E os canais de informação nacionais anunciam a liderança do mês, a vitória nas audiências, o crescimento do seu público e a consolidação do horário nobre. Tanta demagogia a comunicar quando lhes bastava uma comercial de caixa fechada a caminho de França.

Quinta-feira, 3 de setembro

Um ano de tragédia no Elevador da Glória. De um ano para o outro, a Câmara Municipal de Lisboa não conseguiu assumir responsabilidades, não conseguiu indemnizar as vítimas, não conseguiu responder às ansiedades das famílias, e não conseguiu recuperar uma infraestrutura que, para todos os efeitos, deveria continuar a servir os lisboetas. Pelo contrário, até cancelou o funcionamento de ascensores semelhantes aos do elevador da Glória, como são os equipamentos da Bica, Lavra e Santa Justa, sem informar sobre o calendário de reposição dos seus serviços.

Mas nem tudo foi mau: Carlos Moedas mandou construir um memorial no Largo da Oliveirinha, largo esse que, durante largos anos, foi uma pedra no sapato daquela zona turística, e que, portanto, precisou de uma tragédia para finalmente ser recuperado. E lá vai Lisboa, cidade que se ergue airosa sobre os despojos do seu fado, caminhando sobre os seus mortos, pisando os seus vivos, numa vaidade empolada pelos caprichos dos seus líderes.

Sexta-feira, 4 de setembro

As televisões vão ao Rock In Rio e ao Alive, fazem diretos com a festa do Pontal e a Universidade de Verão do PSD, e não têm qualquer problema em destacar tudo o que seja feiras gastronómicas e medievais pelo país fora – mas ir ao Avante está fora de questão. Na sexta-feira, dia de abertura da Festa, a TVI nem lá pôs os pés; a RTP e a SIC, por outro lado, passaram vivos do secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, no Avante, mas apenas relativos ao grande tema do dia, a moção de censura do Chega ao Governo. Peças sobre o Avante? Nicles batatóides. A SIC Notícias, no seu site, ainda replicou a notícia da LUSA sobre o evento, mas nada mais. Há que dar a mão à palmatória do caso da SIC, que tinha no alinhamento do seu jornal dossiers sobre capelas de Portugal e comboios do mundo, como poderiam eles ter espaço para o Avante? O mais engraçado é que uma das imagens divulgadas pelo Avante na noite de abertura da Festa foi a presença simpática de Júlia Pinheiro no recinto…

Sábado, 5 de setembro

As vagas de calor este ano são como as entrevistas do Ventura, o pessoal já perdeu conta quantas foram ao todo. De qualquer forma, este sábado o país viveu mais um dia de canícula, pelo que surpreendeu quando Maria Cerqueira Gomes apareceu na TVI de gola alta a apresentar a meia-final das Sete Maravilhas do Mundo em direto de Sintra. “Sim, está um calor dos ananases”, terá pensado a apresentadora. “Mas eu vou estar a trabalhar EM SINTRA”. E até os sintrenses sabem que lá na terra o Verão habitualmente calha às terças.

Domingo, 6 de setembro

Big Brother Verão terminou na sexta-feira sem deixar memória, e dois dias depois a TVI conseguiu fazer esquecer o reality anterior ao estrear o novo Big Brother All Stars, com alguns dos melhores concorrentes de sempre de reality shows anteriores, tais como Diogo Cunha, que começou logo por provocar Francisco Monteiro, ao perguntar-lhe pela “cunhada” (ou seja, a Cristina Ferreira), Joana Albuquerque, Sónia Jesus e a inesquecível Vera “Saramago”, autora de aforismos como “nunca na vida em nenhuma parte da minha vida eu nunca vou pertencer à face da terra em ninguém e a minha presença é vista por mim mesma”. Isto promete.