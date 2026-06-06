Não vinha aqui desde a última vez que cá estive

É notória a admiração atabalhoada de Ventura por Passos, Passos, por outro lado, tenta ser mais discreto a reagir a este encontro imediato, só vim ver a bola, mas Passos é uma espécie de Cavaco de Massamá, esteja ele dentro ou fora da política ninguém o impede de mandar umas bujardas sobre o estado da nação

Sexta feira, 22 de maio

Assunção Cristas a dizer na CNN Portugal que “desconfia muito da eficácia das flotilhas” não será muito diferente da maioria da opinião pública e redes sociais atualmente bastante críticas da intervenção livre de cidadãos conscientes capazes de arriscar a sua liberdade para aderir a este tipo de pressão política que as flotilhas possam ter. Sendo que, neste caso, com ou sem a confiança da Assunção Críticas, perdão, Assunção Cristas, a última flotilha detida a caminho de Gaza até conseguiu obter resultados políticos desejados, por ter finalmente sido dada visibilidade à violência sistemática exercida pelas autoridades israelitas sobre ativistas portugueses. De qualquer forma, dá-me a entender que a última vez que a opinião pública e redes sociais deste país estiveram realmente a favor de uma flotilha foi quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 1500…

Sexta-feira, 22 de maio

A RTP dá conta da demissão do presidente da Junta de Freguesia de Vila do Conde, Isaac Braga, em resultado da investigação da equipa da Prova dos Factos sobre a má utilização de dinheiros públicos por parte do autarca, que, tal como muitos políticos deste país, utilizava o cartão de crédito da Junta para aquisição de bens pessoais, incluindo tabaco, perfumes, hotéis e jantaradas capazes de fazer corar de inveja o Isaltino. Uma grande vitória para o jornalismo de investigação que, dentro das redações, ainda é livre de fazer o seu trabalho.

Sábado, 23 de maio

Termina mais uma temporada de Taskmaster na RTP, Gilmário Vemba ganhou novamente. Não sou grande fã do programa, mas reconheço as suas virtudes e a sua capacidade de entretenimento, em minha casa as crianças gostam muito. Não vi a final de The Voice Kids, não sou grande fã de talent shows, muito menos com crianças, acho que é muito difícil ser-se racional quando é preciso avaliar e escrutinar o desempenho artístico de crianças. Para crianças já me bastam as do Casados à Primeira Vista.

Domingo, 24 de maio

Na semana passada, o FC Porto ganhou o campeonato, mas apenas se falou do Benfica e da saída de José Mourinho. Esta semana, o Torreense ganhou a Taça de Portugal ao Sporting, mas só se falou da derrota do Sporting. Mais do que uma falha profissional da maioria da comunicação social, que é incapaz de sair da sua zona de conforto e comentar algo para além dos três grandes, trata-se de uma questão cultural que abrange todo o país, quando se trata de futebol, Portugal ainda é muito Estado Novo, os privilégios de antigamente continuam a vigorar até que a revolução se faça, mesmo esta convicção tradicional de que, por exemplo, a Académica e o Belenenses (atualmente na terceira divisão) “fazem falta” à primeira divisão é algo de que não partilho, no desporto nada devia ser garantido, tudo terá de ser novamente conquistado, não há equipas que merecem mais por terem mais passado, mas a estrutura está criada nas elites e na cabeça dos profissionais para que certos clubes realmente tenham mais direitos, mais garantias, mais favorecimentos do que outros apenas porque sim, ou porque é assim.

Já agora, foi bastante boa a interpretação de Bárbara Bandeira do hino nacional na final da Taça de Portugal, o problema agora é que o padrão que determina esta qualidade será sempre a interpretação dos Anjos do mesmo hino, claro, portanto neste caso a Bárbara Bandeira esteve melhor que os Anjos, mas o Sporting esteve pior que os Anjos.

Segunda-feira, 25 de maio

Depois das presidenciais, e tirando aquela cena ridícula da CNN, que chamou quatro comentadores para enfrentar um convidado temível, as nossas televisões deram finalmente algum descanso ao André Ventura, excetuando o canal NOW, o NOW não deu qualquer descanso ao Ventura, bem pelo contrário, foi uma entrevista exclusiva no dia 10 de março, outra no dia 8 de abril, mais uma no dia 6 de maio e, não vá a malta esquecer-se, mais uma entrevista agora no dia 25 de maio. Deduzo que o Ventura tenha deixado de ser convidado pelos outros canais porque ele agora faz presenças no NOW.

Terça-feira, 26 de maio

Casados à Primeira Vista, não se via um desastre assim desde a última vez que se viu um desastre assim. Nas últimas semanas, a produção do Casados percebeu que Carlos e Quinita não se podiam ver nem pintados e então decidiu separar o casal e oferecer-lhes uma segunda oportunidade, sugerindo um novo noivo para a Quinita e uma nova noiva para o Carlos.

Saiu a sorte grande a Carlos, que apanhou uma concorrente sem problemas de intimidade, a Paula, uma espécie de Lili Caneças da linha de Sintra, uma senhora que gosta muito de oscular. Menos sorte para a Quinita, que apanhou um senhor atrevido, o António de Aljezur, ele no início avisou que seria um homem paciente, com tempo para descobrir o amor, mas a imatura Quinita mais uma vez rejeitou os números da lotaria e humilhou o novo noivo no altar.

Entretanto, a produção do Casados enviou os dois casais para Palma de Maiorca, mas a Quinita, que é uma criança no corpo de uma sexagenária, exigiu um quarto só para si, deixando para trás o António de Aljezur, que se passou dos carretos, perdeu a cabeça e bateu com a porta, abandonando o Casados em dois tempos. Isto escrito assim não tem metade da piada, mas o António de Aljezur parecia o Mourinho do Benfica a apanhar o primeiro avião para Madrid.

Terça-feira, 26 de maio

Se acho normal dar-se tanto destaque à vinda a Portugal de um artista como Bad Bunny, acho mais ou menos normal, o homem tem tido uma ascensão meteórica, ganhou uns prémios, fez o intervalo do Super Bowl, só tenho pena da qualidade da abordagem que muita da comunicação social pratica cada vez que há um artista estratosférico a fazer escala em Portugal, quem diz Bad Bunny hoje poderia dizer Taylor Swift ontem ou os Coldplay anteontem, é uma espécie de orgulho parolo que contagia tudo e todos neste país, como se devêssemos estar agradecidos por Bad Bunny se ter lembrado que Portugal existe, e depois esta reverência salivar passa dos nativos para as elites, como se viu com o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, a dar as boas-vindas a “Benito” nas redes sociais: Moedas é um vaidosão capaz de faltar a reuniões municipais para produzir mais um TikTok a lamber as botas ao Bad Bunny, até parecia que se estava a fazer a um passe VIP para o golden circle do concerto ou um lugar na “casita” do artista, saberá Moedas que Bad Bunny representa tudo aquilo que Moedas não é?

Terça-feira, 26 de maio

Passos Coelho e André Ventura encontram-se casualmente num evento de lançamento de um livro em Lisboa, juntou-se a má memória com o mau presságio, as televisões acotovelam-se para retirar dali o melhor soundbite, é notória a admiração atabalhoada de Ventura por Passos, Passos, por outro lado, tenta ser mais discreto a reagir a este encontro imediato, só vim ver a bola, mas Passos é uma espécie de Cavaco de Massamá, esteja ele dentro ou fora da política ninguém o impede de mandar umas bujardas sobre o estado da nação e os cavalheiros que frequentam o prostíbulo, entretanto caros telespectadores, parece que o encontro entre Passos e Ventura terminou, ambos despedem-se com um “até já” sincero para finalmente ocuparem os seus lugares na sala, afinal parece que a produção do evento os sentou lado a lado na primeira fila, o “até já” passa a um “olá como está, já não o via desde a última vez que o vi”, foi um dos momentos mais patuscos da semana.

Quarta-feira, 27 de maio

Não há nada mais frustrante que as televisões convidarem especialistas para confirmar a falácia de muitas das nossas supostas evidências, seja quando os rios ultrapassam as margens ou o calor frita a pipoca aos portugueses, em todas as vezes temos os jornalistas a dizer que nunca se viu nada assim, como se tivessem memória de peixe e os especialistas não tivessem acessos a dados rigorosos que confirmam que dado evento meteorológico pode ser inédito este ano mas já aconteceu antes, esta semana por exemplo tivemos o caso do Miguel Ribeiro da SIC Notícias a sugerir que temperaturas destas parecem ser inusitadas para a época, para logo depois o seu convidado, o climatologista Carlos da Câmara, refutar a evidência, confirmando que “esta situação meteorológica não é inaudita de todo”, aliás “situações semelhantes a esta foram o tema da minha tese de doutoramento em 1991”, faz lembrar a velha gaffe de Américo Tomás, “é a primeira vez que cá estou desde a última vez que cá estive”.