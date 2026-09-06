“A mordaça só aumenta a mordacidade”

Domingo, 23 de agosto

A SIC fez dose dupla na excelente série documental Portugal Criminal, com um episódio dedicado à morte de Carlos Castro às mãos de Renato Seabra em Nova Iorque em 2011, e, logo a seguir, um episódio sobre o Estripador de Lisboa, um assassino em série que matou três mulheres na zona de Olival Basto, Lisboa, nos anos 90, antes de desaparecer de circulação e sem que autoria dos crimes tivesse sido desvendada.

Talvez porque o crime de Renato Seabra tenha sido mais recente e não estar envolto em qualquer mistério, achei muito mais cativante a história do estripador, também por nos transportar para uma Lisboa remota e oculta, e por nos revelar uma cidade que era então muito mais violenta, perigosa e ameaçadora do que é agora. Mas, infelizmente, agora, e por variadas razões e argumentos, querem-nos fazer vender a ideia de Lisboa e Porto como locais onde não se pode sair à rua sem viver um estado de terror.

Segunda-feira, 24 de agosto

- Pensava que eras uma beta.

- Não sou. O boletim de vacinas não mente, fui vacinada contra a poliomielite… no Fogueteiro.

A RTP estreou a segunda temporada de FELP, a série politicamente incorreta (ainda se usa esta expressão?) dos criadores de Pôr do Sol, sobre um mundo em que humanos e bonecos vivem em harmonia e vão para a cama uns com os outros. Gosto muito de FELP, parece-me que o modelo fragmentado de uma comédia tipo Marretas tinha tudo para falhar e mesmo assim funciona, mas preferia que o trio de Coyote Vadio, Henrique Dias, Manuel Pureza e Rui Melo, arranjasse uma forma de dar um novo amanhecer à série Pôr do Sol. Não é possível que as novelas da TVI e SIC continuem a replicar modelos estafados com mais de vinte anos e a RTP não tenha coragem de fazer o mesmo com Pôr do Sol, a melhor sátira aos “pequenos almoços de novela” da história da televisão portuguesa. O mundo aguarda.

Terça-feira, 25 de agosto

Volta a cair a chuva no nosso país, os canais recuperam as manchetes de fevereiro último e metem-se à estrada à procura da próxima estrada cortada, árvore tombada ou povoação inundada. Na CMTV, a notícia é de uma nuvem funil que “se tocasse no chão era um tornado”, fazendo recordar a velha máxima de Paulo Bento de que se a minha avó tivesse rodas era um camião.

Terça-feira, 25 de agosto

Inspirada pela história rocambolesca do Gangue do Rolex, e da vítima de carjacking que perseguiu e matou um dos seus assaltantes na Avenida de Berlim, perto do Parque das Nações, a CNN Portugal lançou um debate sobre a segurança e criminalidade na cidade de Lisboa, tema esse que viria a motivar mais dois debates, um na RTP, dois dias depois, outro na SIC Notícias, três dias depois.

Do debate da CNN para o da RTP de 27 de agosto, transitaram dois repetentes, a vereadora socialista Alexandra Leitão, e Bruno Pereira, o presidente do sindicato nacional da polícia que podia muito bem ter uma conta na plataforma OnlyFans.

Como aparentemente as televisões também gostam muito do Bruno Pereira, ele esteve igualmente presente no debate que a SIC Notícias lançou na sexta-feira, 28 de agosto, portanto fez o triplete e aproveitou esse tempo de antena para elaborar algumas ideias substanciais sobre os recentes dados da criminalidade divulgados pela PSP, que revelam um decréscimo da criminalidade violenta para Lisboa e Porto, e um aumento da criminalidade em geral: “Não podemos falar de medo quando na verdade ainda não auscultámos as pessoas”, isto referente ao observatório de segurança da cidade de Lisboa, que, apesar de já ter sido criado, ainda nada de relevante produziu.

O melhor debate de todos foi o da RTP, porque não ostracizou o Porto, bem pelo contrário, até convidou uma criminologista portuense, Carla Cardoso, que partilhou com Alexandra Leitão algumas das ideias menos debatidas e mais importantes sobre a perceção de segurança nas cidades: “Não é só o crime que faz com que a sensação de insegurança seja aumentada: por exemplo, a iluminação pública é fundamental”. A académica acrescentou que “uma cidade maltratada gera sensação de insegurança”, mas, e as palavras que se seguem são minhas, isso muito raramente impede os nossos autarcas de exigirem cada vez mais meios de autoridade para as cidades que eles próprios escolheram e continuam a negligenciar.

Terça-feira, 25 de agosto

A secção Clips do jornal Observador resumiu impecavelmente o assalto do Gangue do Rolex em Lisboa, mantendo na mesma o foco no rigoroso relato jornalístico da peça, neste caso da autoria de Mariana Furtado, sobre o bizarro da situação, em que a vítima principal do assalto se tornou igualmente suspeito de homicídio. Portugal criminal também é isto, explicar às pessoas de forma sintética e em registo redes sociais como, onde e porque tudo aconteceu, e nem sempre estar à espera de uma super produção documental ou do viés de um opinion maker para nos elucidar sobre casos de polícia menos ortodoxos.

Terça-feira, 25 de agosto

O comentador Francisco Mendes da Silva, que é a versão moderada do Miguel Morgado nas noites da SIC Notícias, regressou de férias com a pica toda, assinando uma crítica insolente, mas certeira, e até um pouco snob ao líder do Chega: “André Ventura, como muitos líderes extremistas, não é antissistema, ele não está a defender o povo contra as elites, ele é um pato bravo da política que sempre quis ser do sistema. A sua política é uma forma de revolta contra um sistema que nunca o aceitou, ele tem a personalidade de quem fica mais agastado quando é gozado do que quando é acusado de coisas graves. Ventura é daquelas pessoas que fica sempre à porta do clube privado, ele percebe que o seu partido é visto como uma coisa rasca”. Frases dele, podiam ser minhas, mas não são.

Terça-feira, 25 de agosto

O jornalista Paulo Garcia, de serviço na continuidade da emissão da SIC Notícias na noite de terça para quarta-feira, fez um off a propósito da morte de Dolly Parton aos 80 anos, referindo que a atriz e artista chegou “a viver alguns dos seus últimos anos de vida em Portugal”. Talvez a avançada hora da noite tivesse tido o seu efeito, ou então o conhecido pivot afeto ao Benfica estivesse ansioso com o jogo dos encarnados na Dinamarca umas horas depois, a verdade é que terá confundido Dolly Parton com Bonnie Tyler, que efetivamente faleceu há umas semanas em Portugal. Acontece aos melhores, e também acontece aos piores.

Terça-feira, 25 de agosto

Terça-feira, às 20h25, a SIC divulgou a história de Leonor Lopes, a estudante sobredotada de 15 anos que entrou na faculdade de medicina do Porto com uma média de 19,63 valores. Exatamente à mesma hora, 20h25, mas no fuso horário da RTP, o Telejornal também contou a aventura de Leonor de 15 anos, que entrou em medicina, mas “com dezanove ponto seis valores”. Vantagem da RTP em relação à concorrência? Especificou que a estudante era de Baltar, Paredes. “Para mim tudo isto é bastante normal, dentro da normalidade”, confessa a jovem prodígio. Procurei a programação da TVI às 20h25 de terça-feira, estava no intervalo do noticiário da noite, não encontrei algures nenhuma reportagem sobre a jovem prodígio de 19,63 valores que entrou na faculdade de medicina aos 15 anos. A TVI foi mais cautelosa, deixou a menina ser genial em paz.

Quarta-feira, 26 de agosto

O “analista internacional” Irineu Teixeira, que todos os dias pela hora de almoço tem bar aberto no canal NOW para difundir a sua xenofobia, racismo e discurso de ódio, esteve dez minutos seguidos sem contraditório a criticar o facto de o condutor embriagado, que atropelou 16 pessoas em Albufeira e nasceu em Angola, ter documentos portugueses, alegando que “de português não terá nada a não ser documentação, não o considero português nem um por cento”.

Portanto, segundo o analista internacional, Irineu Teixeira, que curiosamente nasceu em Angola, a nacionalidade é uma opinião, uma consideração, uma arbitrariedade – não uma garantia com base legal. O condutor embriagado está legal em Portugal, mas, por ter nascido em Angola e provavelmente ser negro, Ireneu não está disposto a partilhar a sua nacionalidade com ele.

Uns minutos antes, Joana Amaral Dias, que também tem tara perdida num horário semelhante no canal NOW ao almoço, trouxe a estúdio um modelo de cérebro de plástico, para muito bem ilustrar a forma como o álcool afeta gradualmente o cérebro do ser humano. Joana Amaral Dias aludia igualmente ao caso do autor do atropelamento em série em Albufeira, mas por momentos pareceu-me que aquele cérebro de plástico podia muito bem ser do seu colega Irineu.

Quinta-feira, 27 de agosto

A completar-se um ano sobre a terrível tragédia no elevador da Glória em Lisboa, os canais noticiosos começaram a fazer o rescaldo sobre as consequências do acidente na vida daqueles que a viveram e sobreviveram, a começar pela SIC Notícias, que nos revelou a história do turista alemão que inicialmente foi dado como morto, e que afinal sobreviveu ao acidente. Numa peça não assinada, e que, até ao fecho desta edição, ainda permanecia online, a SIC Notícias referia que o “casal alemão viajava na última carruagem do Elevador da Glória”, elevador esse que, como bem sabemos, só tinha uma carruagem. Mas toda esta confusão só vem a confirmar que, mesmo um ano depois, a tragédia de Lisboa continua a levantar imensas dúvidas e imprecisões.

Quinta-feira, 27 de agosto

“Se o crime aumenta ou é só perceção, cada um julgue como quiser, desta vez três assaltantes roubaram duas ourivesarias em Almada e no Seixal em menos de meia hora”, diz o pivot do noticiário da SIC, Rodrigo Guedes Carvalho, sempre naquele registo levemente mordaz, e subtilmente amordaçado, como se apenas os mais inteligentes fossem perceber aquilo que eu quis insinuar nas entrelinhas do que acabei de dizer. Há muito que o Portugal criminal deixou de ser uma realidade assente em números e estatísticas para passar a ser uma narrativa blindada criada por profissionais como os que assinam os nossos noticiários, jornalistas credenciados que editam alinhamentos com base na coincidência dos temas do dia, bastando assim juntar um assalto na Verdizela, um arrastão em Carcavelos, um esticão em Montelavar, e um bluff a jogar à sueca no clube recreativo da Chamusca para se comparar a área metropolitana de Lisboa a Sodoma e Gomorra.