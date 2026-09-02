Dinheiro sem rosto: criptomoedas e cibercriminalidade

O dinheiro sem rosto, materializado numa combinação de ativos digitais, serviços de mistura, plataformas opacas e jurisdições permissivas, tornou-se um dos grandes motores do crime digital.

Quando se fala de cibercriminalidade no espaço público, a conversa tende a seguir um guião previsível. Fala-se de ataques, malware, phishing, espionagem, sabotagem, sistemas comprometidos, dados roubados e serviços indisponíveis.

Muito menos atenção é dada àquilo que hoje constitui um dos principais catalisadores deste ecossistema criminoso: a capacidade de movimentar valor e ocultar a origem e o destino dos fundos através de criptomoedas e serviços associados.

Sem mecanismos que permitam receber, transferir e dissimular os proveitos do crime com um grau relevante de anonimato, muitos modelos ilícitos perderiam viabilidade. O ransomware é o exemplo mais evidente. O atacante compromete sistemas, cifra dados, exfiltra informação, ameaça a vítima e exige um resgate, muitas vezes pago em ativos digitais. A partir desse momento, os fundos podem ser encaminhados por serviços de mistura, cadeias complexas de transações, plataformas de câmbio, aplicações de finanças descentralizadas, apostas online e conversões sucessivas entre diferentes ativos.

O objetivo é simples: tornar o rastreio tão difícil, moroso e incerto quanto possível.

O problema não reside apenas no ecossistema que rodeia as criptomoedas. Está também nas características de muitas destas moedas, concebidas para circular com fraca ligação a identidades verificadas, fora dos mecanismos tradicionais de controlo e com elevada resistência à intervenção de terceiros.

A isto soma-se a assimetria entre plataformas que cumprem regras de identificação de clientes e comunicação de operações suspeitas, e outras que oferecem precisamente o contrário: opacidade, anonimato reforçado e resistência a pedidos de cooperação internacional. Muitas destas entidades operam em jurisdições permissivas, com supervisão frágil, capturada ou simplesmente pouco preparada para lidar com este fenómeno.

Ignorar esta componente financeira é discutir cibercriminalidade a meio gás. Enquanto o fluxo de fundos digitais continuar a ser fácil de ocultar, o crime continuará altamente rentável.

Para muitos grupos, a transformação digital continuará a ser vista não como progresso, mas como terreno fértil para extorsão, fraude e branqueamento em escala industrial.

No sistema bancário tradicional, o dinheiro tem sempre rosto. Não no sentido literal, mas porque a infraestrutura assenta em identidades verificadas, registos centralizados e obrigações legais de comunicação. Uma transferência bancária deixa rasto em várias camadas: no banco do ordenante, no banco do destinatário, nos sistemas de compensação e em registos auditáveis.

É possível abusar desse sistema, mas o esforço necessário é elevado e o risco de exposição é real.

No universo das criptomoedas públicas, a lógica é diferente. Cada transação fica registada numa cadeia de blocos, visível para todos. À primeira vista, poderia parecer o pior cenário para um criminoso, já que tudo fica inscrito de forma permanente. Mas a blockchain mostra endereços, não identidades.

O rasto pode ser transparente, mas o titular permanece oculto. A assimetria está precisamente aqui: se o atacante conseguir manter separada a sua identidade física dos endereços que controla, a transparência técnica não basta para garantir responsabilização.

O ransomware explora essa assimetria de forma exemplar. O ciclo é conhecido: compromisso inicial, elevação de privilégios, movimento lateral, cifra de sistemas, exfiltração de dados e chantagem. No fim, surge o pedido de pagamento em criptomoeda.

Quando a vítima paga, o valor entra numa carteira controlada pelo atacante ou por um intermediário especializado na receção e circulação dos proveitos. A partir daí começa o percurso de camuflagem, que pode envolver fragmentação dos fundos, recombinação em múltiplas carteiras, passagem por diferentes plataformas e conversões sucessivas.

Estas operações beneficiam das propriedades técnicas das criptomoedas, que permitem movimentar valor globalmente, com rapidez e sem dependência direta do sistema financeiro convencional.

Ao longo deste percurso, entram em cena vários intermediários. Alguns operam de forma regulada, com políticas de identificação de clientes e comunicação de operações suspeitas. Outros fazem o oposto.

Há serviços que anunciam, sem pudor, a capacidade de apagar vestígios, resistir a ordens judiciais e ignorar pedidos de cooperação. Esta infraestrutura paralela não é um detalhe periférico. É uma das condições que permite transformar intrusões técnicas em proveitos financeiros.

Importa reconhecer que nem todas as criptomoedas apresentam o mesmo perfil de anonimato. Em muitas delas, o rasto das transações permite análises avançadas e correlações relevantes. Desenvolveu-se mesmo uma indústria de análise forense de blockchain, hoje usada por forças de segurança, entidades reguladoras e equipas de investigação.

Em resposta, grupos criminosos passaram a recorrer a moedas com maior foco na privacidade, técnicas avançadas de mistura e cadeias de transações desenhadas para fragmentar e

recombinar valores através de múltiplas plataformas. A própria evolução do ecossistema revela onde está a procura real: na capacidade de dificultar a investigação.

O resultado é um jogo permanente de adaptação. Sempre que uma combinação de moeda, serviço e padrão de transações se torna demasiado arriscada, os grupos mudam de método.

Em muitos casos, a sofisticação já não está apenas na tecnologia, mas no modelo de negócio. Existem operadores financeiros especializados em receber fundos de origem duvidosa e entregá-los aparentemente limpos, cobrando uma margem significativa. É uma lógica semelhante à do branqueamento de capitais tradicional, mas com menor necessidade de contacto físico, maior velocidade e uma rede de intermediários distribuída globalmente.

Sem criptomoedas, grande parte desta infraestrutura de branqueamento rápido e desmaterializado não existiria com a mesma escala.

Este sistema financeiro sombra alimenta muito mais do que ransomware. Mercados ilícitos em linha, serviços de aluguer de botnets, venda de dados roubados, esquemas de fraude em larga escala e programas de ransomware-as-a-service dependem da capacidade de receber e redistribuir fundos com risco controlado.

Sem essa base financeira assente em criptomoedas e serviços associados, muitos destes modelos perderiam escala, velocidade e previsibilidade. A disponibilidade generalizada destes instrumentos amplificou a superfície de ataque e a capacidade dos grupos criminosos para gerar proveitos.

Do ponto de vista operacional, isto tem implicações claras para quem trabalha em cibersegurança e para quem desenha políticas públicas.

Investigar incidentes sem olhar para a dimensão financeira limita o alcance da resposta. Não basta reconstruir o vetor de intrusão, identificar o exploit utilizado ou mapear os movimentos laterais. É crucial compreender como o atacante pretende converter a intrusão em lucro, quais os endereços envolvidos, que serviços utiliza, que padrões se repetem e onde podem existir pontos de contacto com entidades reguladas.

Continuar a tratar as criptomoedas como elemento neutro neste processo é uma ilusão confortável.

Esta realidade exige equipas multidisciplinares. São necessários peritos técnicos capazes de extrair indicadores de compromisso, analistas especializados em inteligência financeira e juristas que compreendam o enquadramento nacional e internacional.

Num incidente de ransomware, por exemplo, endereços de pagamento, carteiras usadas em testes, canais de comunicação com a vítima, capturas de ecrã de painéis de pagamento e registos de interação com operadores de suporte dos próprios atacantes podem ser fontes valiosas de

informação. Ignorá-los é desperdiçar oportunidades de correlação com outros casos, identificação de padrões e cooperação com entidades externas.

As equipas de resposta a incidentes devem, por isso, incorporar nos seus procedimentos uma camada de recolha e preservação de evidência financeira associada a criptomoedas. Endereços, transações iniciais, hashes de carteiras, mensagens de negociação, instruções de pagamento e dados técnicos associados podem tornar-se decisivos em investigações criminais e análises estratégicas de risco.

No entanto, é igualmente necessário reconhecer que, enquanto a infraestrutura assente em criptomoedas se mantiver disponível nestes termos, continuará a existir um caminho relativamente cómodo para converter intrusões em proveitos financeiros.

Ao nível do Estado, a questão é ainda mais sensível. Uma regulação excessivamente permissiva cria incentivos claros para a instalação de serviços de alto risco. Uma abordagem puramente proibicionista pode empurrar atividade legítima para fora do país sem reduzir, de forma significativa, a criminalidade.

A margem de manobra é estreita, mas a coordenação é indispensável. Supervisores financeiros, autoridades de combate ao branqueamento de capitais, forças de segurança, magistratura e estruturas de cibersegurança têm de atuar de forma articulada. Sem essa articulação, cada entidade continuará a olhar apenas para uma parte do problema.

A discussão pública também não pode limitar-se a regular o acessório, ignorando o papel estrutural das criptomoedas na economia do cibercrime. Regras de identificação, deveres de comunicação, cooperação internacional e supervisão de plataformas são necessários, mas insuficientes se não forem acompanhados de uma avaliação séria sobre a utilidade social de determinados ativos e serviços.

Quando o principal contributo prático de certos instrumentos é facilitar anonimato financeiro, especulação e circulação de proveitos ilícitos, a sua aceitação regulatória deve ser questionada.

Para as organizações, a lição é igualmente clara. A gestão de risco em contexto digital não pode ignorar a dimensão financeira do crime nem o papel que as criptomoedas desempenham na sua viabilidade.

Conhecer como os grupos lucram, quais os modelos de extorsão mais comuns, que moedas utilizam, que serviços preferem e como se adaptam quando são pressionados ajuda a priorizar controlos. Desde políticas de resposta a pedidos de resgate até à colaboração com seguradoras, autoridades e equipas especializadas, a componente financeira deve ser tratada como parte integrante da superfície de ataque.

Isto obriga a uma mudança de perspetiva.

Em muitos cenários, o problema não é apenas saber como responder ao incidente, mas também perceber como reduzir a dependência de um ecossistema que facilita a obtenção de proveitos a partir do crime. A prevenção técnica continua essencial, mas a redução da rentabilidade do atacante é igualmente decisiva. Enquanto o risco percebido pelos grupos criminosos for baixo e o retorno continuar elevado, o incentivo económico permanecerá intacto.

Falar de cibercriminalidade sem falar de dinheiro é uma abstração cómoda, mas incompleta. Falar de cibercriminalidade sem reconhecer o papel das criptomoedas é, neste momento, uma forma de evasão.

O dinheiro sem rosto, materializado numa combinação de ativos digitais, serviços de mistura, plataformas opacas e jurisdições permissivas, tornou-se um dos grandes motores do crime digital. É o que transforma vulnerabilidades técnicas em negócios de extorsão em larga escala. É o que permite que um ataque contra uma pequena organização num país se converta em lucro imediato para um grupo situado, de facto ou de direito, a milhares de quilómetros.

A resposta eficaz não passa por demonizar uma tecnologia apenas por ser nova. Mas também não passa por manter a ficção de que as criptomoedas são neutras e que apenas alguns maus atores distorcem um projeto intrinsecamente benéfico.

A realidade exige reconhecer que cibersegurança, regulação financeira e debate sobre a utilidade social das criptomoedas são, neste domínio, inseparáveis. Exige reforço da capacidade de investigação financeira digital, cooperação internacional realista, enquadramentos regulatórios que reduzam assimetrias e, quando necessário, limitações claras à circulação de ativos e serviços cujo principal contributo tangível seja facilitar crime e especulação.

Enquanto o retorno económico se mantiver elevado e a probabilidade de responsabilização permanecer reduzida, o cibercrime continuará a ser altamente rentável.

Reduzir essa margem de lucro, atacar a infraestrutura que permite receber e movimentar proveitos com facilidade e devolver rosto ao dinheiro que alimenta estes esquemas é uma peça central de qualquer estratégia séria de combate à cibercriminalidade. Depois de mais de uma década de experiência com criptomoedas, é legítimo perguntar se o benefício social real compensa o custo que acrescentaram à segurança do espaço digital.

Especialista em cibersegurança