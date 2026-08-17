Turismo de Portugal não espera por setembro

Há concursos que testam a criatividade das agências. E há calendários que a testam ainda antes de o concurso começar

O Turismo de Portugal abriu por estes dias um concurso de 3,2 milhões de euros para escolher quem vai comunicar Portugal ao mundo nos próximos três anos. O prazo termina a 2 de setembro. São 28 dias para responder, quase todos em agosto, quando boa parte das equipas está de férias e quem fica já trabalha no regresso.

O concurso não devia surpreender quem olha para o calendário com atenção. Serve para a criatividade da comunicação do destino entre 2026 e 2029 e nem o presidente da associação do setor, António Roquette, ouvido pelo +M, tinha conhecimento prévio da sua abertura. Roquette nota, ainda assim, aquilo que qualquer agência conhece bem: agosto é o mês em que há menos gente disponível e, ao mesmo tempo, já se prepara o mês seguinte.

Escrevo isto também do lado de quem podia responder a um concurso como este. Dirigir uma agência significa saber, com uma precisão desconfortável, o que um prazo destes custa em pleno agosto: menos pessoas disponíveis para pensar ou margem para aquele trabalho invisível que define uma proposta que ganha.

Talvez por isso este concurso seja a demonstração mais literal de uma ideia que tenho repetido: setembro não espera por setembro.

Há muito que penso neste mês como a estação da influência. O calendário da Administração Pública obedece aos seus próprios prazos, não aos de quem tem de lhe responder; e o calendário das empresas também não espera pelo regresso oficial das férias. É por esta altura que muitas organizações começam a discutir os orçamentos, as prioridades e os parceiros que levarão consigo para 2027.

Setembro e janeiro parecem dois começos. Na realidade, pertencem ao mesmo ciclo.

Em setembro, os orçamentos do ano seguinte ainda se discutem e uma organização ainda pode entrar na lista curta que um decisor leva para a reunião onde tudo se fecha. Em janeiro, grande parte dessas escolhas já foi feita: o orçamento foi aprovado, o fornecedor escolhido, as expectativas criadas. Setembro é a estação da influência; janeiro, a da prova.

Esta diferença é especialmente importante em B2B, onde raramente se compra apenas um produto ou um serviço. Compram-se competência, previsibilidade e confiança em alguém que terá de continuar presente depois da assinatura.

Por isso, setembro não é o mês para começar a vender desesperadamente. É o momento de estar na conversa certa: através de media relations que coloquem a organização onde importa, de thought leadership que demonstre o que ainda ninguém percebeu, da presença junto de quem decide e de quem influencia quem decide. Não para vender, mas para estar na memória quando a decisão for tomada.

Em janeiro, a pergunta muda. Já não é “porque devemos escolhê-lo?”, mas “fizemos bem em escolhê-lo?”. E aí não há campanha que substitua a experiência.

Casos de sucesso, resultados mensuráveis, capacidade de resposta, expectativas bem geridas e, quando alguma coisa corre mal, a maturidade de dizer “não vamos conseguir” e apresentar alternativas antes de o cliente descobrir sozinho. A boa vontade que existe no início de uma relação é real, mas não é infinita nem gratuita.

A Global B2B Pulse da McKinsey mostra uma exigência crescente na relação entre compradores e fornecedores B2B. Na edição mais recente, a inconsistência da informação entre equipas surge como a principal razão apontada para mudar de fornecedor. O detalhe interessa porque desmonta uma ideia demasiado instalada: um cliente não abandona uma empresa apenas porque encontrou um preço melhor. Também sai quando a experiência deixa de confirmar a promessa.

E 2026 acrescentou outra pressão a esta equação. O Banco de Portugal reviu em baixa o crescimento da economia para 1,8%, contra os 2,3% previstos em dezembro, atribuindo a revisão ao impacto da guerra no Médio Oriente sobre os preços da energia e as cadeias de abastecimento globais. O agravamento do conflito permanece como o principal risco para os próximos trimestres.

Quando a incerteza aumenta, cada euro é discutido, cada decisão demora mais e cada nome na shortlist tem de justificar melhor por que razão está lá. É por isso que a influência tem um calendário próprio.

As organizações têm calendários financeiros, comerciais e administrativos; quem decide tem ainda outro, muitas vezes invisível para quem está de fora. Esperar pelo momento em que aparece um briefing, um concurso ou um pedido de proposta para começar a construir relevância é confundir o momento formal da decisão com o momento em que ela começou a formar-se.

Em comunicação estratégica, esta distinção interessa particularmente. Não determinamos aquilo que um decisor vai pensar ou escolher. Podemos, porém, trabalhar para que uma organização tenha autoridade, reputação e relevância suficientes para estar presente quando esse decisor começar a pensar e a escolher.

Há ainda outra razão para não tratar setembro e janeiro como momentos separados. A reputação não termina quando se ganha um cliente. A promessa feita durante a conquista passa imediatamente a ser comparada com a experiência entregue.

Em setembro ganha-se o direito de ser considerado; a partir de janeiro e tempo de provar que merecemos a oportunidade.

A comunicação estratégica atravessa o espaço entre os dois. Não como uma sucessão de ações isoladas, mas como parte do ciclo completo da relação: criar relevância, gerir expectativas, entregar, explicar, ouvir e voltar a merecer confiança.

O último quadrimestre pesa, por isso, de uma forma que o calendário nem sempre deixa ver. Fecha os números de 2026, mas também começa a decidir quem entra nas conversas de 2027. Quem esperar por janeiro para começar estará a chegar tarde.

O concurso do Turismo de Portugal tornou isso particularmente visível esta semana: abriu em agosto e fecha praticamente à entrada de setembro. A influência funciona de maneira semelhante. Também tem prazos. A diferença é que ninguém publica o anúncio.

Fica, porém, uma pergunta: um concurso é verdadeiramente competitivo apenas porque todos podem concorrer — ou também porque todos tiveram condições razoáveis para preparar a sua melhor resposta?

Professora de Comunicação B2B, ESCS-IPL

mgoncalves@escs.ipl.pt