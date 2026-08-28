Segurança Social: entre o alarmismo e a negação

A verdadeira reforma não será aquela que enfraquece a Segurança Social para criar espaço para o setor privado. Será aquela que consegue proteger o sistema público e, simultaneamente, dar a cada pessoa mais capacidade para construir a sua própria segurança financeira

De cada vez que surge um novo relatório sobre a sustentabilidade da Segurança Social, instala-se o alarme. O debate oscila quase sempre entre dois extremos. De um lado, quem interpreta projeções preocupantes como sinal de que a Segurança Social está à beira do colapso. Do outro, quem interpreta qualquer alerta como uma tentativa de enfraquecer o sistema público. Uns veem na capitalização uma privatização disfarçada; outros tratam a manutenção do modelo atual como uma recusa de enfrentar a realidade.

Esta polarização produz mais ruído do que esclarecimento. Duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo: a Segurança Social não está prestes a desaparecer e a sua sustentabilidade não está garantida para sempre. O sistema apresenta hoje uma situação financeira positiva e dispõe de uma reserva relevante. Mas as projeções de longo prazo mostram que o envelhecimento continuará a pressionar a despesa com pensões e que, mantendo determinados pressupostos, surgirão dificuldades crescentes nas próximas décadas.

Uma projeção, porém, não é uma profecia. Depende de hipóteses sobre crescimento económico, produtividade, salários, emprego, natalidade, imigração, longevidade e idade efetiva de reforma. Se estas variáveis mudarem, a trajetória também muda. Por isso, tão importante como conhecer o resultado de uma projeção é compreender os pressupostos, testar cenários alternativos e avaliar quem suportará os custos se as previsões falharem.

Negar o problema seria irresponsável. Transformá-lo num destino inevitável também.

A pergunta relevante não é apenas quanto poderá custar a Segurança Social daqui a vinte ou trinta anos. É saber em que cenário, com que pressupostos, quem suportará esse custo e que decisões podem alterar essa trajetória.

Há uma tendência para olhar para a Segurança Social como se ela existisse num compartimento separado da economia. Não existe.

Uma população mais envelhecida significa mais beneficiários durante mais tempo. Uma população ativa menor significa menos contribuintes. Salários baixos reduzem a base contributiva e uma economia pouco produtiva limita o crescimento dos salários. A dificuldade de acesso à habitação condiciona a formação de famílias. A emigração reduz a população em idade ativa. A imigração pode compensar parte dessa perda, mas apenas se houver integração, emprego formal, salários adequados, habitação e capacidade de retenção.

É por isso que a sustentabilidade das pensões não se resolve apenas dentro da Segurança Social. É também uma questão de produtividade, salários, emprego, habitação, participação laboral, retenção de talento e política demográfica. Uma economia que cresce pouco não consegue sustentar indefinidamente uma sociedade que envelhece.

É aqui que o debate deveria ser mais sério. A discussão tem sido frequentemente reduzida a dicotomias: público ou privado, repartição ou capitalização, Estado ou indivíduo. Nenhum modelo elimina o risco. Apenas o distribui de maneira diferente.

Num sistema de repartição, as pensões dependem sobretudo das contribuições de quem está no mercado de trabalho e, quando necessário, da capacidade financeira do Estado. O envelhecimento transfere, por isso, uma parte maior da pressão para as gerações futuras. Num sistema de capitalização, uma parte maior do risco financeiro e de investimento passa para quem acumula poupança e para os mecanismos que a gerem. Num sistema de contas nocionais, procura-se estabelecer uma relação mais transparente entre contribuições e prestações, mantendo uma lógica pública de repartição.

Esta deveria ser uma das questões centrais de qualquer reforma: quem suporta o risco demográfico, quem suporta o risco financeiro, quem suporta o risco de longevidade e que nível de risco estamos dispostos a transferir de uma geração para outra?

A experiência internacional mostra que não existe uma solução única. A Suécia combina contas nocionais com uma componente de capitalização, enquanto países como a Dinamarca e os Países Baixos desenvolveram sistemas complementares de capitalização ocupacional. Estes modelos não podem ser importados mecanicamente para Portugal, mas deixam uma lição importante: os sistemas mais robustos tendem a combinar diferentes camadas de proteção, fontes de financiamento e mecanismos de ajustamento.

Aumentar pensões custa dinheiro. Reduzir contribuições sobre o trabalho reduz receita. Aumentar contribuições pesa sobre trabalhadores e empresas. Aumentar a idade da reforma transfere parte do custo para quem trabalha. Aumentar a capitalização exige capacidade de poupança e introduz riscos financeiros. Financiar mais através do Orçamento do Estado transfere o custo para os contribuintes.

Não existe uma solução sem custo. Existe a possibilidade de escolher quem suporta esse custo e que risco estamos dispostos a assumir coletivamente.

Um sistema de repartição é, na sua essência, um contrato entre gerações. Quem trabalha hoje financia as pensões de quem já saiu do mercado de trabalho, na expectativa de que as gerações seguintes façam o mesmo quando chegar a sua vez. Esse contrato depende de uma premissa fundamental: cada geração tem de acreditar que a seguinte terá condições para o cumprir.

É por isso que a sustentabilidade financeira é também uma questão de justiça intergeracional. Uma geração não pode ser abandonada em nome da seguinte, mas a seguinte também não pode ser sacrificada em nome da anterior.

Mas sustentabilidade não pode significar apenas conseguir pagar pensões; significa também garantir que essas pensões asseguram uma proteção adequada na velhice.

Também a discussão sobre a Caixa Geral de Aposentações exige rigor. É legítimo analisar em conjunto a Segurança Social e a CGA quando queremos saber o valor do universo das pensões públicas. Mas isso não significa que os dois regimes tenham a mesma natureza ou enfrentem o mesmo problema.

A CGA está fechada a novas inscrições desde 2006 e corresponde a um sistema em fase de encerramento, cujas responsabilidades continuarão a ser suportadas pelo Estado. A Segurança Social contributiva assenta noutra lógica, baseada nas contribuições de trabalhadores e empregadores e na articulação entre direitos contributivos e solidariedade social. Analisar os dois sistemas em conjunto pode ser legítimo; tratá-los como se enfrentassem o mesmo problema, não.

A realidade financeira atual da Segurança Social está, portanto, longe de apontar para uma situação de rutura. Em 2025, a Segurança Social registou um excedente de cerca de 6,66 mil milhões de euros e o sistema previdencial apresentou um saldo positivo de aproximadamente 6,71 mil milhões. No final desse ano, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social dispunha de cerca de 42 mil milhões de euros, um valor suficiente para assegurar mais de dois anos de pagamento de pensões, mesmo sem novas receitas. Para 2026, o próprio Governo prevê um novo excedente superior a 6,4 mil milhões de euros.

É precisamente por isso que a forma como esta discussão foi lançada merece alguma reflexão. Num tema desta importância, a composição e a coordenação do grupo de trabalho são também parte da discussão: não apenas pelo conhecimento técnico que reúnem, mas pela confiança que conseguem gerar em torno das suas conclusões. Uma matéria que exige serenidade, pluralidade e rigor acabou, mais uma vez, discutida sobretudo em termos ideológicos.

Independentemente da forma como este debate foi lançado, importa não perder de vista a questão essencial: que soluções podem reforçar a proteção futura sem enfraquecer a Segurança Social pública?

Defender a Segurança Social pública não significa rejeitar todos os mecanismos de capitalização. Significa garantir que qualquer solução complementar reforça, e não substitui, a proteção assegurada pelo sistema público.

A primeira prioridade deve ser continuar a capitalizar coletivamente a própria Segurança Social, reforçando o Fundo de Estabilização sempre que existam excedentes e melhorando a gestão das suas reservas. Este fundo é uma proteção comum: permite preparar o sistema para períodos menos favoráveis sem individualizar o risco nem deixar cada trabalhador entregue à sua capacidade financeira.

Ao mesmo tempo, Portugal deve criar melhores condições para quem queira constituir voluntariamente uma poupança complementar para a reforma. Já hoje os Planos Poupança Reforma beneficiam de incentivos fiscais. Esse princípio pode ser aprofundado e alargado através de soluções individuais ou profissionais simples, transparentes, portáveis entre empregadores, sujeitas a custos reduzidos e a regras exigentes de proteção dos trabalhadores.

Estas soluções devem ser verdadeiramente complementares. Não podem servir para reduzir a responsabilidade do sistema público, nem para transformar uma pensão digna num privilégio reservado a quem teve rendimentos suficientes para poupar. Quem não consegue constituir uma poupança privada não pode ficar condenado a uma proteção insuficiente na velhice.

Também é necessário reconhecer uma realidade elementar: a capacidade de poupança não é igual para todos. Não se pode exigir a quem vive com salários baixos e enfrenta os elevados custos de habitação que poupe como quem dispõe de um rendimento confortável. Por isso, os incentivos devem ser progressivos e concebidos de modo a não beneficiar sobretudo quem já tem maior capacidade financeira. Poderão incluir contribuições complementares das entidades empregadoras, bonificações públicas limitadas para rendimentos mais baixos ou benefícios fiscais que não excluam quem paga pouco ou nenhum IRS.

Incentivar a poupança é positivo, não apenas para a reforma, mas também para a estabilidade financeira das famílias no dia a dia. Um país em que muitas pessoas não dispõem de uma reserva para enfrentar uma despesa inesperada terá sempre maior dificuldade em criar hábitos de poupança de longo prazo.

Esse esforço deve começar cedo e ser acompanhado por uma política séria de literacia financeira. Não basta criar novos produtos e esperar que os cidadãos saibam compará-los. É necessário ensinar a compreender o risco, a inflação, os juros compostos, as comissões, a diferença entre capital garantido e capital em risco e as consequências de imobilizar poupança durante várias décadas. Promover produtos financeiros sem promover conhecimento apenas transfere complexidade e risco para quem está menos preparado para os avaliar.

A abertura a novos mecanismos não pode significar a entrega das pensões à volatilidade dos mercados ou aos interesses comerciais de quem vende produtos financeiros. A posição responsável não está entre dois extremos: nem assumir que nada mudará nas próximas décadas, nem antecipar o colapso de um sistema que hoje apresenta excedentes e reservas relevantes.

Devemos preservar a base pública, solidária e financeiramente sustentável e continuar a reforçar as suas reservas, mas permitir que, por opção, os cidadãos possam aderir a mecanismos complementares de poupança, beneficiando de incentivos equilibrados e de uma proteção eficaz.

A Segurança Social apresenta hoje uma situação financeira positiva. Esse facto deve tranquilizar-nos, mas não deve imobilizar-nos. A melhor altura para preparar o futuro é precisamente aquela em que o sistema dispõe de estabilidade, excedentes e capacidade para pensar sem a pressão de uma crise imediata.

Portugal não precisa de alimentar receios sobre o futuro das pensões nem de diabolizar a poupança privada. Precisa de reforçar a confiança no sistema público, aumentar a literacia financeira e discutir, com mente aberta, soluções complementares que distribuam melhor os riscos sem abandonar ninguém.

A verdadeira reforma não será aquela que enfraquece a Segurança Social para criar espaço para o setor privado. Será aquela que consegue proteger o sistema público e, simultaneamente, dar a cada pessoa mais capacidade para construir a sua própria segurança financeira.

A Segurança Social não é apenas uma questão de pensões: é o reflexo do país que construímos e do futuro que somos capazes de deixar às próximas gerações.