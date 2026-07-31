Estado da Nação: o debate que esqueceu a Nação

O verdadeiro estado de uma Nação não se mede apenas pelos resultados de um Governo nem pelo desempenho de uma oposição. Mede-se pela capacidade coletiva de definir um rumo e de o prosseguir para lá das conjunturas.

O último Debate do Estado da Nação conseguiu um feito raro: falar durante horas sobre Portugal sem discutir o país que queremos construir.

No final, cada bancada declarou a sua vitória. O Governo exibiu indicadores económicos. A oposição respondeu com críticas, problemas e casos políticos. Houve estatísticas, apartes, indignações e aplausos. Houve confronto político. Faltou, porém, discutir aquilo que verdadeiramente importa: a Nação.

Talvez esta seja a imagem mais fiel do momento que vivemos. Não apenas da política, mas da forma como o debate público se foi transformando. Vivemos cada vez mais concentrados na urgência e cada vez menos dedicados ao essencial. A polémica ocupa o espaço da estratégia. O ciclo noticioso substitui o pensamento de longo prazo. O imediato vence, sistematicamente, o importante.

Todos os anos repetimos o mesmo ritual. O Governo apresenta resultados. A oposição desmonta-os. Uns falam do crescimento económico, do défice e do desemprego. Outros lembram a habitação, a saúde, a educação ou a justiça. Tudo isto merece discussão. Mas o estado de uma Nação nunca caberá apenas numa sucessão de indicadores.

O verdadeiro estado de um país mede-se também pela confiança que inspira, pela qualidade das suas instituições, pela capacidade de executar reformas e, sobretudo, pela existência de um projeto coletivo. E é precisamente essa conversa que Portugal parece ter deixado de fazer.

Portugal não sofre de falta de recursos. Sofre da ausência de um projeto nacional capaz de transformar esses recursos em desenvolvimento. Não lhe falta talento, conhecimento, capacidade empreendedora ou investimento. Falta-lhe uma visão estratégica que defina prioridades, dê continuidade às reformas e alinhe o Estado, o setor privado e a sociedade em torno de objetivos comuns.

Um projeto nacional não é um programa de um Governo nem uma agenda partidária. É a capacidade de definir prioridades que sobrevivam às alternâncias democráticas e permitam que cada geração deixe o país mais preparado do que o encontrou. É essa continuidade que distingue os países que crescem de forma sustentada daqueles que vivem presos ao curto prazo.

Somos um país que reage melhor às crises do que as antecipa. Um país onde os diagnósticos se acumulam muito mais depressa do que as soluções e onde, demasiadas vezes, confundimos gestão corrente com estratégia de longo prazo. O verdadeiro défice de Portugal já não é de diagnóstico. É de execução. É de conseguir transformar prioridades nacionais em reformas consistentes, capazes de sobreviver às alternâncias políticas e produzir resultados duradouros.

Enquanto outros países discutem produtividade, inteligência artificial, transição energética, competitividade, envelhecimento demográfico ou soberania tecnológica, Portugal continua demasiadas vezes preso à espuma dos dias. O debate político consome-se em episódios que dominam as manchetes durante dias, mas raramente alteram o destino do país. Como se o sucesso da política se medisse pela capacidade de vencer o próximo ciclo noticioso, e não pela capacidade de preparar a próxima geração.

É precisamente aqui que o debate deveria ganhar profundidade. Segundo dados do Banco de Portugal, em 2025 o país captou cerca de 8,5 mil milhões de euros de investimento direto estrangeiro, um valor recorde. Em paralelo, continua a beneficiar de milhares de milhões de euros provenientes dos fundos europeus. Nunca Portugal dispôs de tantos recursos financeiros para acelerar a sua transformação económica.

E, no entanto, continuamos sem responder à pergunta essencial: qual é o projeto nacional capaz de transformar estes recursos em prosperidade? Como garantimos que o investimento se traduz em ganhos de produtividade, inovação, empresas mais competitivas e melhores salários? Como asseguramos que o capital que entra no país cria cadeias de valor, conhecimento e riqueza duradoura, em vez de se esgotar numa sucessão de projetos?

O desafio nunca foi apenas atrair investimento. O verdadeiro desafio é transformá-lo em desenvolvimento duradouro. Como aproveitamos investimentos como os que hoje estão a transformar o Alentejo – um dos maiores polos de investimento privado do país – para fixar população, qualificar emprego, atrair talento e criar oportunidades para as próximas décadas? É essa visão de longo prazo que continua a faltar e que impede Portugal de aproveitar plenamente os recursos de que dispõe.

Naturalmente, uma democracia vive de escrutínio. Quem exerce funções públicas deve aceitar elevados padrões de transparência, responsabilidade e exigência ética. Sempre que existam ilegalidades, conflitos de interesses ou violações da lei, a resposta deve ser firme, célere e sem ambiguidades.

Mas uma democracia saudável também sabe distinguir escrutínio de suspeição. Precisamente porque a exigência ética é essencial, não podemos confundir responsabilidade com condenação antecipada.

Nem toda a decisão errada constitui uma ilegalidade. Nem toda a polémica representa um escândalo. Nem toda a acusação equivale a uma condenação. Quando o julgamento mediático chega antes dos factos e a suspeita passa a valer mais do que a prova, não fragilizamos apenas pessoas. Fragilizamos a confiança nas instituições que sustentam o Estado de direito.

Há, porém, uma consequência de que raramente falamos. A qualidade de uma democracia depende também da qualidade das pessoas que consegue atrair para a vida pública. Se o exercício de funções públicas passar a significar uma exposição permanente, onde a suspeita vale mais do que os factos e o julgamento mediático chega antes das conclusões, muitos dos mais preparados optarão, legitimamente, por ficar de fora. E uma democracia que afasta quem a pode servir melhor acaba, inevitavelmente, por empobrecer a qualidade das suas próprias decisões.

Talvez a maior fragilidade do nosso debate público seja precisamente esta incapacidade de conciliar duas exigências igualmente indispensáveis: exigir responsabilidade a quem governa e, ao mesmo tempo, preservar um espaço de racionalidade, proporcionalidade e sentido de justiça. Uma democracia madura não escolhe entre rigor e equilíbrio. Exige ambos.

Portugal está cansado de adiar o futuro. Podemos continuar a fingir que governar é apenas gerir o dia seguinte. Podemos continuar a adiar decisões difíceis e a confundir ação com agitação. Mas, mais cedo ou mais tarde, a fatura chega sempre. E nunca é paga apenas por quem governa. É paga pelo país. É paga por todos nós.

No final do último Debate do Estado da Nação, ficou uma pergunta por responder.

Não quem ganhou o debate.

Mas se ainda somos capazes de discutir, com serenidade, ambição e sentido de Estado, o país que queremos construir para os próximos vinte anos.

Porque o verdadeiro estado de uma Nação não se mede apenas pelos resultados de um Governo nem pelo desempenho de uma oposição. Mede-se pela capacidade coletiva de definir um rumo e de o prosseguir para lá das conjunturas.

No fundo, a questão decisiva é simples: que Portugal queremos construir nos próximos vinte anos?

Enquanto não respondermos a esta pergunta, continuaremos a discutir governos, casos e ciclos políticos, sem discutir verdadeiramente a Nação.

Secretária Geral Sedes