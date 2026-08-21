Uma boa nova de risco

A reentrada do Estado na RENnão representa risco financeiro, mas tem um enorme risco político. Desacredita o Estado regulador e cola o PSD à extrema-esquerda.

Confesso que não consigo perceber o racional da decisão do Governo, anunciada com pompa e circunstância na Festa do Pontal por Luís Montenegro, de comprar uma participação na REN – Redes Energéticas Nacionais. Para um Governo de esquerda, ou melhor, para um Governo de esquerda que precisasse do apoio da extrema-esquerda (assim ao jeito da ‘geringonça’) claro que, mesmo não tendo um racional económico ou financeiro, ainda poderia fazer sentido politicamente, por uma questão de coerência ideológica.

Ora, Luís Montenegro lidera um Governo de coligação PSD-CDS que precisa de alargar a sua base de apoio parlamentar para fazer passar as suas principais propostas – todas as que são da competência (absoluta ou relativa) da Assembleia da República –, mas esse apoio de que necessita ou está à sua direita (Chega e Iniciativa Liberal) ou a disputar-lhe o espaço do centro/centro-esquerda (PS).

Com a extrema-esquerda, o PSDde Luís Montenegro só pode caminhar para o abismo.

Sendo que a reentrada do Estado na REN só faz sentido exatamente para a extrema-esquerda.

É verdade que Portugal pode ser o único país da União Europeia que não mantém participação na empresa gestora da suas redes energéticas nacionais, mas Luís Montenegro não era o líder parlamentar do PSDquando o Governo de Pedro Passos Coelho decidiu privatizar a REN em 2014, num processo, aliás, começado muito antes (2007)?

E o argumentário do líder do PSDno Pontal não tem qualquer cabimento.

Convenhamos, com um prémio de 17% em relação ao preço de mercado, bem pode dizer-se que estamos perante mais um excelente negócio e extraordinário ato de gestão em que os nossos governantes começam a ser reincidentes.

É certo que, tratando-se da rede energética nacional, cuja administração tem de cingir-se às baias definidas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), os riscos do investimento estão mitigados ou são praticamente inexistentes.

Da mesma forma, porém, são completamente infundados os motivos invocados por Montenegro de que, com esta compra da participação ao grupo espanhol liderado pelo dono da Zara, o Estado voltará a ter capacidade para baixar os custos da energia para os consumidores individuais, para as famílias e para as empresas.

Balelas. Em primeiro lugar, o Estado já limita a possibilidade de a empresa mexer nos preços através do seu regulador. Em segundo, porque os mais de 300 milhões (com um prémio superior a 50 milhões) investidos em nada mudam a relação de forças na própria REN, que continua a ser maioritariamente detida pelos chineses.

Assim, o que é pior ainda é que o argumentário de Luís Montenegro é todo ele de negação do Estado regulador e de afirmação do Estado intervencionista. Ao arrepio daquela que é a sua base eleitoral de apoio. A quem o líder do PPD-PSD se estava a dirigir naquela que é a mais antiga reunião de bases do partido (o Pontal).

E fê-lo convicto de que estava a dar uma boa nova, daquelas que, defendeu, têm de ser mais valorizadas do que o que corre menos bem, como as «polémicas» e os «episódios pequenos».

Tirando raras exceções – como Fernando Alexandre na Educação e Ana Paula Martins na Saúde –, esta parece ser mesmo a cartilha do chefe do Governo e seus ministros.

Na Justiça, perante um caso de chocante incompetência e falência do sistema que conduziu à morte de uma mãe às mãos do próprio filho menor, a ministra Rita Alarcão Júdice nem se dignou a produzir uma única declaração durante dias a fio. Com certeza, para este Governo, trata-se também de um desses «episódios menores» a que Montenegro se referiu.

Outro, a morte na Volta a Portugal de um jovem ciclista britânico, que chocou com uma carrinha que circulava em sentido contrário em pleno trajeto da prova. Nem a ministra do Desporto, Margarida Balseiro Lopes, nem o da Administração Interna, Luís Neves, abriram o pio. A GNR veio dizer que tudo correu bem em termos de segurança (como se não tivesse havido um acidente fatal). O PM lamentou o sucedido e enviou condolências e o Governo por aí se ficou.

Como se o Governo e seus membros só tivessem a obrigação de aparecer a dar as boas novas, a entregar as taças e medalhas e a cortar as fitas.

Se as vacas estivessem gordinhas e o país a sentir os efeitos do crescimento exponencial de que o líder do PSDe PM quer que se fale, talvez fosse boa estratégia.

Mas como o país está tem riscos políticos que podem ser complicados num futuro que pode estar mais próximo do que se julgava. Tal como a compra da participação na REN.



mario.ramires@nascerdosol.pt