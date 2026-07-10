sexta-feira, 10 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Sodade des nha térra

A humildade, a disciplina tática, o querer e uma enorme entrega foi a diferença de uma equipa que se fez grande em relação às grandes que já saíram pela porta pequena.
Mário Ramires
Mário Ramires
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Já fomos assim. Portugal já jogou com alma, com humildade, com raça, com uma enorme entrega e espírito de equipa. Sobretudo no tempo dos Magriços, de Eusébio, Coluna, José Augusto, Torres, Águas e companhia. Mas também depois, do Chalana, do Jordão, do Gomes, do Bento, do Damas... Do tempo em que, como dizia Gabriel Alves, os nossos jogadores comiam a relva, davam tudo o que tinham e que não tinham, e jogavam à bola. Estrelámos. E esterilizámos.

A soma de um notável conjunto de extraordinários jogadores – talvez sem par na nossa história –, só por si, não chega para fazer da Seleção uma grande equipa.

E por isso saímos precocemente (nos oitavos de final) do Mundial das Américas e dos nossos sonhos. Aos pés da Espanha. Como o Brasil caiu na remada da Noruega e a Alemanha já fora corrida a pontapé (da marca de grande penalidade) pelo Paraguai.

O futebol é isto.

Confesso que, à partida, o novo modelo de Mundial alargado – com quase tantos países como a ONU – não me convenceu. Achei que os desequilíbrios eram tantos que a fase de grupos teria tanto interesse como bater em mortos. Enganei-me.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Como as novas regras da FIFA_ estão mesmo a funcionar. Não se tem visto jogadores estendidos no chão a toda a hora, nem faltas por dá cá aquela palha, nem prolongadas demoras na reposição da bola em jogo, nem antijogo feito modelo de jogo, tático ou estratégico.

Ganha o futebol e, sobretudo, o espetáculo – com a exceção das paragens para publicidade, que eles chamam de hidratação e que só quebram o ritmo de jogo.

E, claro, tirando a inacreditável anulação de um jogo de castigo ao jogador dos Estados Unidos que viu um cartão vermelho, com a FIFA de Infantino a vergar-se perante Trump e a rever uma penalização que é automática. Vergonhoso e indigno, sobretudo quanto o próprio Presidente americano assume que interferiu para reverter a suspensão de Balogun. Com êxito, pasme-se.

Trump justificou-se dizendo que Balogun não podia deixar de jogar no jogo seguinte (com a Bélgica), porque não fazia sentido impedir os melhores jogadores de jogarem. E citou os exemplos de Messi, Ronaldo ou Harry Kane. Ou seja, as regras não são iguais para todos. E a FIFA_confirmou-o.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

É também por isso que a passagem da modesta seleção de Cabo Verde fica na história deste Mundial.

Sem vedetas, o guarda-redes Vozinha, quarentão sem contrato com um clube, virou a estrela da equipa com a sua experiência e o seu exemplo de capitão, as suas defesas e saídas destemidas, a sua liderança motivadora.

Mas Cabo Verde foi muito mais do que Vozinha. Jogou à bola. Com uma disciplina tática impressionante, a defender e a atacar – extraordinário como fechavam em bloco e abriam com cinco e seis jogadores nas transições rápidas e, igualmente, na recuperação das suas posições após cada perda de bola –, sem perder tempo desnecessário nem abusando das faltas, mesmo mantendo a pressão (uma única falta no jogo com a Espanha passou a constituir recorde).

Não é qualquer um que joga de igual para igual com a superfavorita e campeã mundial em título Argentina de Messi.

Cabo Verde jogou.

Bubista, discreto treinador, grande motivador dos seus medianos jogadores e ideólogo de um futebol que fez da defesa o seu melhor ataque, sem destruir mas a construir, foi o primeiro responsável.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
caricatura.bubista
Ilustração Carlos Rivaherrera

E o golo de Lopes Cabral é a melhor prova, um hino ao futebol. Não apenas pela beleza do remate indefensável, em arco e ao ângulo mais afastado, mas por toda a jogada. Vale mesmo a pena rever (já o fiz vezes sem conta). Do primeiro toque de Vozinha na sua pequena área, a evitar a entrada do avançado argentino que já vinha de carrinho, à forma como os defesas e médios cabo-verdianos driblaram a pressão alta dos seus adversários, à variação de flanco do passe magnífico para Lopes Cabral , à receção irrepreensível, fletindo de imediato para o bico da área contrária para desferir o remate mágico, antes da corrida triunfal para a bancada para abraçar a companheira no meio da claque em euforia. E celebraram todos, como choraram todos só quando acabou o jogo e a esperança de um feito ainda maior de quem nunca desistiu.

Extraordinário!

Naquele tempo dourado dos Magriços, de Eusébio e Coluna, como nos anos prateados de Chalana, Jordão e Gomes, falava-se muito de ‘vitórias morais’. Que no mundo economicista de hoje deixaram de ter qualquer valor. O resultado podia ser desfavorável a Portugal, mas moralmente a vitória era nossa. Pelo que jogávamos, pela humildade, pela disciplina tática, pelo querer, por uma enorme entrega. Pelo futebol. E saíamos pela porta grande! Como Cabo Verde neste Mundial, em que a derrota não contou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

mario.ramires@nascerdosol.pt

Temas

Opinião
Hoje Escrevo Eu

Leia também

O renascimento de Marine Le Pen

A pouco mais de nove meses das eleições presidenciais francesas de 2027, a campanha está definitivamente lançada.
Duarte Branquinho

Portugal não se deu: nada foi natural e espontâneo, no Mundial

Os jogadores, pelo menos dentro do campo, sempre pareceram que estavam, entre eles, numa mesa de (duras) negociações. E assim não podia… dar Portugal, porque não houve acordo(s).
Rui Santos

Sodade des nha térra

A humildade, a disciplina tática, o querer e uma enorme entrega foi a diferença de uma equipa que se fez grande em relação às grandes que já saíram pela porta pequena.
Mário Ramires

Mais vistos

Destaques