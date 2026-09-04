Quem fala não assim é pior que Gago

O Ministério Público apressou-se a anunciar a abertura de inquérito ao caso da digitalização dos exames na Educação, mas ao caso Luís Neves resistiu até mais não poder.

Não, não é nada normal. Ao fim de umas já longas semanas em que foram anunciadas auditorias da Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, investigações internas da Polícia Judiciária, uma Comissão Parlamentar de Inquérito à PJ nos mandatos de Luís Neves como diretor nacional, a Procuradoria-Geral da República manteve até ontem um inexplicável silêncio sobre o assunto que tem marcado a atualidade nacional (e política) desde o início das férias. Que não servem de justificação. Desde logo, porque a Justiça não para, não tira férias, não vai à praia nem para a montanha. Depois, porque Amadeu Guerra já voltou à sua agenda normal após um merecido descanso de verão e furtou-se até à última a falar sobre o incómodo assunto. O que também não é nada normal.

Amadeu Guerra foi escolhido para o lugar precisamente por ter qualidades de comunicação muito superiores às da sua antecessora, Lucília Gago, cujo célebre parágrafo adicionado ao comunicado da PGR_sobre a ‘Operação Influencer’ precipitou a demissão de António Costa e a crise política que conduziu à ascensão de Luís Montenegro e da AD ao poder.

E a principal crítica à procuradora-geral da República, que implicara a sua não recondução e substituição pelo atual detentor do cargo, era precisamente a sua manifesta incapacidade de comunicação, nomeadamente quando interpelada diretamente pelos jornalistas.

Ora, o caso Luís Neves está a revelar-se absolutamente triturador de quem, na Justiça portuguesa, tinha reputação e dotes comunicacionais indiscutíveis – e que lhes valiam a chamada ‘boa imprensa’ – a começar pelo próprio ex-diretor nacional da PJ e atual ministro da Administração Interna e a acabar no procurador-geral da República.

Como conseguiu Amadeu Guerra manter silêncio absoluto perante este caso durante semanas a fio? Mesmo sendo sabida, porque publicamente assumida, a sua relação de amizade com Luís Neves?

Ninguém se esqueceu da inusitada intervenção de Luís Neves, então diretor da PJ, naquela cerimónia da Federação Portuguesa de Futebol_em que, perante a existência de buscas na sede da FPF,_afastou a existência de qualquer suspeita sobre o então presidente Fernando Gomes. Ao lado dele e sem que ninguém lhe tivesse perguntado nada, até porque só ao Ministério Público caberia pronunciar-se e não ao diretor da Judiciária, num manifesto excesso de informalidade.

Tudo o que o tem vindo a ser noticiado – nomeadamente pelo SOL / TVI / CNN_Portugal – sobre Luís Neves e as obras realizadas nas suas propriedades no Alentejo, bem como a entrega da galera com produtos químicos ao empreiteiro de Barcelos que as realizou e que também trabalhou para a PJ e que veio a saber-se ter igualmente dado uma mãozinha na casa do diretor financeiro da PJ, teria inevitavelmente de ser objeto de inquérito judicial. Não podia passar incólume, como se nada se passasse ou fosse tudo do domínio da informalidade admissível. Mesmo que o venha a ser – e culmine num eventual arquivamento – teria sempre de ser investigado pelo Ministério Público.

Os indícios da prática de crimes existem, as dúvidas são muitas, os esclarecimentos dados são manifestamente insuficientes e por demais contraditórios e contraditados... Não havia volta a dar, tinha de haver inquéritos.

Basta olhar para o que se passou no caso da ‘Operação Influencer’, que – muito embora nada se saiba quanto a novos desenvolvimentos – ainda não foi arquivado, apesar de estarem a cumprir-se três anos desde aquela manhã do fatídico parágrafo de Lucília Gago.

E o Presidente da República já mais do que sinalizou – como a Oposição agora em peso – que está em causa a dignidade e o regular funcionamento das instituições democráticas.

O Ministério Público veio, entretanto, anunciar esta semana a abertura de inquérito crime no caso dos erros e atrasos no processo de digitalização dos exames e notas de acesso ao ensino superior.

Quanto a Luís Neves só mesmo a ferros se conseguiu arrancar de Amadeu Guerra que, afinal, já há cinco-processos-cinco que têm Luís Neves como principal visado.

Amadeu Guerra não devia ter estado tanto tempo mudo e quedo.

Não podia! Sobretudo sendo amigo do ministro.

Porque quem não fala assim, para a Justiça e afinal, é muito pior que Gago. l

mario.ramires@nascerdosol.pt