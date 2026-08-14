Mais vale não gastar a gastar a mal

Não há um antes e um depois do PRR. O país está na mesma, igualmente impreparado, informaticamente obsoleto, com infraestruturas do século passado. E com tudo por fazer.

Crítico da dependência do país relativamente aos fundos europeus e da forma como os dinheiros pedinchados a Bruxelas são desbaratados sem o pressuposto retorno, Nuno Palma tem toda a razão quando diz que mais vale não gastar a gastar mal gasto. E, por muito que nos custe admiti-lo, o que mais temos tido nas últimas décadas é dinheiro (ou fundos) mal gasto(s) .

Portugal continua objetivamente a divergir dos seus parceiros europeus. E a perder competitividade. Sem rumo nem estratégia de futuro. Cada vez mais pobre e, qual fado, desgraçado.

Vive há demasiado tempo na dependência dos fundos caídos dos céus de Bruxelas, permanentemente de mão estendida. Mas desbarata-os.

O caso mais recente e paradigmático é, sem dúvida, o dos milhares de milhões do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que devia ter servido para transformar o país pós-pandemia.

A célebre ‘bazuca’ de António Costa.

Os anos passaram, o PRR está a chegar ao fim, os fundos foram-se.

Diz o ministro da Economia e da Coesão, com ar impante e triunfal, que gastamos o que tínhamos para gastar até ao último cêntimo e não vamos ter de devolver nem um euro.

E escreveu num propagandístico e delirante artigo no Público: «Entretanto, surgiu uma nova narrativa: a de que o sucesso da execução do PRR foi alcançado através de reprogramações e ajustamentos que alteraram o perfil inicial do plano e deixaram pelo caminho vários projetos».

Manuel Castro Almeida não nomeou, mas referia-se a António Costa Silva, que ficou conhecido como o pai da ‘bazuca’ por ter sido a quem António Costa encomendou o programa a apresentar a Bruxelas antes de o chamar para o Governo.

O ministro da Economia de António Costa veio há dias lamentar que o plano inicial do PRR tivesse sido tão desvirtuado.

Ao que foi de imediato secundado por uma plêiade de socialistas, sustentando que os números apresentados pelo Governo relativamente à execução do PRR se baseiam em adaptações e ajustamentos, na desistência de projetos e com malabarismos com as metas e objetivos do plano.

Convenhamos, a culpa não é só dos Governos de Montenegro, que já apanhou este comboio a meio e com enormes atrasos. Já vinha de trás, dos Governos de António Costa e de Mariana Vieira da Silva.

Cedo começou a descarrilar e não mais se endireitou.

Porventura - como disse ao SOL o presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR, Pedro Dominguinhos - «o desenho inicial foi demasiado ambicioso».

Mas na ‘narrativa’ do ministro Castro Almeida «o PRR não perdeu ambição. Ganhou capacidade de execução. Garantiu execução a 100%».

«Com um plano executado a 100%, Portugal está hoje mais forte, mais moderno e mais preparado para o futuro. Sem projetos sacrificados, nem euros devolvidos», concluiu Castro Almeida, bem sabendo que há inúmeros projetos que ficaram pelo caminho (aliás, no mesmo artigo, o próprio ministro escreve que «saíram do plano uma linha de metro, uma barragem e um hospital»... além de tudo o resto, mas enfim).

A verdade é que o país não está nada mais forte. Não há um antes e um pós-PRR. O país está na mesma, igualmente impreparado, informaticamente obsoleto, com infraestruturas do século passado e com tudo por fazer.

São discursos como este de Castro Almeida que dão mais razão a Nuno Palma.

E que está tudo na mesma, e por isso vamos de mal a pior, prova-o a reação do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais às propostas de Nuno Palma e James A. Robinson para a dinamização da economia portuguesa, encomendado pelo IDL e pela CIP.

Com uma média de mais de quatro anos para a resolução de casos que comummente põem em causa a sustentabilidade e solvabilidade de pessoas individuais e coletivas (sobretudo micro e pequenas empresas, mas também médias e até de grande dimensão), os tribunais administrativos e fiscais são um dos maiores entraves ao desenvolvimento e crescimento económico e um dos fatores de afastamento de investimento estrangeiro.

Mas são os primeiros a reagir contra a mudança. É o que temos.

E mais grave se torna quando a (falta de) ambição do ministro da Economia se resume a não ter de devolver um euro a Bruxelas.

Ou quando o primeiro-ministro se vangloria com «um país a crescer economicamente muito mais do que o resto da União Europeia». Montenegro disse-o no dia do eclipse - único dia em que, por segundos, foi possível tapar o Sol com uma peneira.

mario.ramires@nascerdosol.pt