Ele não crê em notícias, pero que las hay...

Em 2022, na noite em que o Congresso do PSD confirmou Hugo Soares como secretário-geral do partido, enviei-lhe um SMS a reclamar o jantar que eu acabara de ganhar. Na semana anterior, o SOL tinha feito chamada de capa anunciando que Hugo Soares seria o secretário-geral de Luís Montenegro. A notícia não era assinada. Ou seja, era assumida pelo jornal e pelo seu diretor.

(Abro aqui um parêntesis para revelar que a minha escola de jornalismo foi a agência Lusa, cujas notícias, como em todas as agências de informação, nunca eram assinadas – apenas os chamados ‘features’ ou trabalhos especiais. As notícias não tinham assinatura porque valiam por si, pela verdade factual, pelo rigor, pela fidelidade às declarações atribuídas e pela garantia das fontes e da indispensável verificação). As notícias eram da Agência. Não eram do jornalista A, B ou C. Nessa escola, que foi a minha, ser-se jornalista era dar notícias, não era ser-se notícia. O jornalista era o mensageiro, não protagonista, muito menos ‘o’ protagonista. Foi com esses ensinamentos que desde que assumi, em 1997, cargo de chefia – primeiro como editor de Política, depois como responsável pelo 1.º Caderno, que englobava a Política, a Sociedade, o Internacional e o Desporto, no então maior semanário português e, a seguir, como subdiretor e diretor do SOL, e posteriormente também do i – nunca mais assinei uma notícia. Ou seja, passei a distribuir a informação que recolhia ou me chegava pelos jornalistas sob minha orientação, para irem para o terreno e a confirmarem, verificarem a veracidade dos factos e afirmações, confrontarem os visados e acrescentarem mais informação. Sobretudo na política, a notícia não se faz do que eles dizem, querem dizer ou querem que se diga. Também se faz, mas é muito poucochinho. Faz-se de cotejo, de confronto, de factos e de leitura de sinais, atos, omissões, quantas vezes de silêncios... Informar é muito mais do que intermediar a mensagem entre emissor e destinatário. É chegar à verdade material, abrir as cortinas, destapar o que está para além do que se vê, separar o trigo do joio. Dá trabalho, pois, mas vale sempre a pena. Sim, nunca mais assinei uma notícia. E se dei muitas. E muitas saíram e saem não assinadas ou assinadas por quem as trabalha sob a minha orientação ou direção. Porque uma das regras básicas do nosso jornalismo e da Lei da Imprensa é que o diretor de uma publicação é o responsável pelas notícias (todas) que nela são publicadas. Daí que a sua assinatura conste do cabeçalho do jornal. Não é por vaidade ou sede de protagonismo. É mesmo por inerência do cargo e obrigação profissional. Por isso, uma notícia ‘não assinada’ não tem menos valor do que uma notícia assinada. Antes pelo contrário. Porque é totalmente assumida pelo jornal e pelo seu diretor. E fecho o parêntesis, que já vai longo).

Voltemos, então, a Hugo Soares e à história daquela notícia de capa do SOL.

Ao meu SMS, respondeu-me o então novo secretário-geral do PSD em tom quase eufórico, dizendo que tinha todo o gosto em oferecer-me o jantar e pedindo desculpa por na semana anterior ter desmentido a notícia, uma vez que, como eu devia calcular, não podia tê-la confirmado.

Na semana anterior, Hugo Soares não só não confirmara a notícia que eu tinha como absolutamente garantida como me ligara furioso depois de ver a primeira página do SOL. Perguntou-me como podia eu ter publicado a notícia sendo que ele me tinha garantido que não iria ser secretário-geral. Assim, tal e qual. E foi nessa altura que eu lhe respondi que, tendo a certeza do que estava escrito na capa do SOL, teria todo o gosto em pagar-lhe um jantar onde ele quisesse se não fosse ele o próximo secretário-geral; caso contrário, pagar-me-ia ele onde ele escolhesse (para não parecer que pretendia abusar da sua forçada generosidade).

Pois bem, Hugo Soares escreveu ‘então, vamos lá marcar esse jantar’. Ao que lhe repliquei que sim senhor, com todo o gosto, mas lamentando ter perdido uma fonte. Ligou-me de imediato: como tinha perdido uma fonte? Agora que era secretário-geral é que iria ter muito mais notícias e eu deveria ter todo o interesse em tê-lo como fonte.

Retorqui-lhe que se desenganasse, porque não podia nunca ter como fonte alguém que me mentira.

Riu-se e gracejou. E passaram quatro anos e continua a dever-me o tal jantar... que nunca chegou a honrar.

Hugo Soares esteve esta semana num programa da SICN em que deu música aos entrevistadores e telespetadores. Disse e repetiu que não gosta de notícias e não comenta as que não são assinadas. Não obstante, também disse que perde metade do seu tempo a escolher os deputados que vão falar às TV’s. Hugo Soares sabe muito. Hoje, a seguir ao primeiro-ministro, é o homem mais influente e com mais poder no PSD e no aparelho do Estado.

E não gosta de notícias. É natural. Para ele, o jornalista não devia passar de pé de microfone; bons são aqueles que se submetem à cartilha dos seus interesses, do partido e do poder; e a informação, essa, só presta se for propaganda. Notícias? Só dão chatices e obstaculizam, quais forças de bloqueio.

Como dizem os vizinhos, ele pode não crer nas notícias, pero que las hay... las hay! Ou, se calhar, os jornalistas são mas é bruxos.

mario.ramires@nascerdosol.pt