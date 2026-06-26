segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

As três estrelas da Anadia

O Congresso da Anadia teve história. Não com os ministros a prestarem vassalagem ao líder, mas com Santana a marcar terreno como Mendes em Braga e Bugalho a posicionar-se. 
Mário Ramires
Mário Ramires
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

Miguel Albuquerque equivocou-se quando, qual instrumental da cerimónia dos Óscares, quis calar Sebastião Bugalho no Congresso da Anadia, com a advertência «Aqui não há estrelas»

Primeiro, porque é claro que há!  

A maior e mais reluzente das quais o líder do partido e do Governo, Luís Montenegro, a quem os congressistas – a começar pelos seus ministros – foram à Bairrada prestar vassalagem e declarar incondicional lealdade. 

E há outras, mas já lá vamos. 

Depois, porque é mau presságio e tudo menos de bom tom mandar calar aquele que passa a ser precisamente o porta-voz do partido.  

Mas não só. 

Sebastião Bugalho, além de porta-voz, passou a ser um dos vice-presidentes do partido, colocando-se também na grelha de partida para, quando chegar o momento, entrar na corrida à sucessão de Luís Montenegro. 

Na Anadia, o presidente do PSD seguiu o exemplo do secretário-geral socialista que é hoje presidente do Conselho Europeu quando chamou para a direção do partido todos os que já se posicionavam como putativos candidatos à sua sucessão – só não precisou de dizer que ainda está longe de ‘pôr os papéis para a reforma’ (embora nos últimos dias tenhamos ficado a saber que Luís Montenegro considera que a idade da reforma não deve baixar dos 67 anos). 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Não pode deixar de ser lida nessa lógica também a promoção a ‘vice’ dos conselheiros de Estado e presidentes das Câmaras de Lisboa e do Porto, Carlos Moedas e Pedro Duarte, e a continuidade de Alexandre Poço – sendo que Hugo Soares se mantém como secretário-geral e líder parlamentar, enquanto estiver fora do Governo. 

É por isso que Miguel Albuquerque, qual estrela cadente, ao pretender chamar a si maior protagonismo, acabou por provocar o efeito contrário e contribuir para que os holofotes mais se focassem em Sebastião, uma estrela em meteórica ascensão no partido. 

Mas, para além do líder e do novo porta-voz, houve uma terceira estrela que voltou a brilhar no universo laranja: Pedro Santana Lopes, cujo regresso à militância mereceu pompa e circunstância. 

Aliás, se em relação a Sebastião Bugalho, Montenegro quis deixar um claro sinal para o futuro (passando antes, ou não, pelo seu indefetível e inseparável Hugo Soares), em relação a Santana Lopes foi como que o apadrinhamento de uma eventual candidatura presidencial em 2031. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Santana Lopes sempre sonhou com Belém, sem nunca ter tido oportunidade de reunir as condições para assumir a candidatura. 

Ora, 2031 e o momento de uma recandidatura de António José Seguro pode ser exatamente a sua primeira, e última, oportunidade. 

E daí que o autarca da Figueira da Foz, a quem não pode deixar de reconhecer-se invulgar feeling político e a visão e capacidade de antecipação de quem não dá ponto sem nó, tenha olhado para este Congresso de Anadia como Marques Mendes olhou para a reunião magna do PSD em 2024, que tornou praticamente irreversível o apoio do partido e de Montenegro à sua candidatura presidencial. 

Num caso como no outro, trata-se de um ex-presidente social-democrata que, querendo – e Santana quer tanto como Mendes o queria –, poderá contar com o apoio do líder do partido, até na perspetiva de assim resolver um problema se até lá se mantiver na liderança. 

caricatura.santana

É claro que falta muito tempo e Pedro Passos Coelho pode sempre atravessar-se-lhe no caminho. Mas os horizontes de Passos continuam mais noutros palácios do que propriamente no de Belém. 

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

E quanto ao tempo, passa num fósforo. Sendo que, para Santana, é agora ou nunca. 

Ainda por cima tratando-se de umas eleições de recandidatura de António José Seguro. 

Com a esquerda refém do novo inquilino de Belém e Seguro sem a ilusão de que voltará a contar com os votos da chamada direita moderada como contou agora no confronto direto com André Ventura, Santana está mais do que disposto a assumir o risco. 

Ao menos , chegaria a tentar. 

Já para Montenegro, seria mesmo o candidato ideal, que nem sopa no mel – Passos só engolindo um sapo maior do que o dos comunistas com Mário Soares em 1986 –, até porque uma eventual derrota (aliás, natural com um PR recandidato) seria sempre de Santana (como foi de Mendes nas últimas) e não da direção do partido, que não poderia deixar de declarar-lhe o apoio, nem que por elementar reciprocidade. 

Daí a importância da Anadia para o futuro do partido de Montenegro. Mais ou menos distante.  

mario.ramires@nascerdosol.pt 

Temas

Opinião
Hoje Escrevo Eu

Leia também

Bruxelas e a arquitetura da obediência

Mas quem defende as democracias nacionais da interferência de Bruxelas? Quem decide o que é desinformação, que opinião é risco, que narrativa é ameaça?
António Tânger Corrêa

Camptocormia, a pandemia do nosso tempo

Os peões não olham em frente nem para os lados, não veem automóveis, nem motos, nem bicicletas, nem trotinetas, e também não se veem uns aos outros. Caminham apenas, curvados sobre o telemóvel...
Rui Patrício

O problema de sermos muitos

O debate sobre imigração é em geral pouco adulto e baseado em medos, por reação ou instigação. O país tanto precisa de ‘mais pessoas’ como não está preparado para ‘tantas pessoas’.
Pedro Santos Guerreiro

Mais vistos

Destaques