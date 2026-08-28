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Ai a galinha dos ovos de ouro

A grande marca de Portugal são os brandos costumes, a segurança, a tranquilidade de andar na rua até de noite sem riscos de maior. E se isso já não for bem assim?
Mário Ramires
Mário Ramires
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As notícias ­– preocupantes – são cada vez mais frequentes e alarmantes. São turistas ingleses agredidos brutalmente na noite do Porto, é um condutor alcoolizado que circula na rua (fechada ao trânsito) com mais movida na Oura atropelando mais de uma dezena de pessoas (a maioria turistas), antes mas por estes dias já tinha havido o homicídio de um sem abrigo no Cais do Sodré, agora foi a vez de um ladrão do denominado ‘Gangue do Rolex’ ser morto, perto do aeroporto, após a mota em que seguia ter sido abalroada pelo carro da vítima a quem acabara de roubar um relógio, um fio de ouro (mais um relógio e três pulseiras da outra passageira) num semáforo, sob ameaça de arma de fogo. E também muito recentemente uma turista sueca foi alvejada em plena Baixa da capital...

São casos a mais e de rara violência, porque com recurso a armas brancas ou de fogo.

Como bem dizem os autarcas de Lisboa e do Porto – e também agora o de Albufeira –, já não se trata apenas do reconhecimento de que a perceção de insegurança tem vindo a aumentar entre os residentes e visitantes das principais cidades do país, mas, sim, da constatação de que a criminalidade violenta está mesmo a aumentar.

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Carlos Moedas e Pedro Duarte (tal como o seu antecessor Rui Moreira) intensificam as reivindicações junto do Governo para reforçar a segurança e o número de efetivos da PSP e da Polícia Municipal (bem como da GNR no caso de Albufeira). Com a coincidência de ambos – Moedas e Duarte – serem militantes do maior partido da coligação (AD) que suporta o Governo.

Os seus alertas são plenamente justificados. Não só pela onda de casos que tem vindo a verificar-se, mas também pelos dados estatísticos já disponíveis relativos a este ano e que apontam para um crescimento efetivo da criminalidade geral em mais de 2% em Lisboa e de 10% no Porto comparando com o ano anterior. Ainda que as mesmas estatísticas apontem uma redução dos crimes graves ou com uso de violência.

Sem conseguir livrar-se das polémicas em que o seu nome tem sido envolvido, e depois da resposta tão elogiada (a começar pelo primeiro-ministro) aos primeiros meses da época de fogos florestais, que mais poderia acontecer ao ministro da Administração Interna?

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Pior mesmo só esta sucessão de casos de extrema violência na capital, no Porto e nas mais concorridas terras algarvias.

De facto, Luís Neves não pode gabar-se da sorte.

20260828 Caricatura Luís Neves

A grande marca de Portugal são os brandos costumes, a segurança. a tranquilidade de se poder andar na rua madrugada dentro sem perigos de maior. Mais do que o clima, a gastronomia, o vinho, as praias, o mar, a luz ou a hospitalidade das suas gentes, é essa a principal vantagem do país relativamente a tantas outras paragens. E a procura de turistas tem vindo sempre a crescer, há anos a fio, aumentando o peso do turismo no PIB nacional e contribuindo decisivamente para a melhoria dos indicadores económicos.

É_também (ou especialmente) por isso que estes acontecimentos recentes são tão preocupantes e exigem atenção e medidas urgentes. E não apenas do ministro da Administração Interna.

Luís Neves, enquanto diretor nacional da PJ,_rejeitou sempre qualquer associação da insegurança a um aumento exponencial da imigração. Como também sempre negou a existência de um crescimento dos crimes com recurso a violência, escudando-se nos dados estatísticos de relatórios oficiais disponíveis.

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Ora, são conhecidas as ligações do ‘Gangue do Rolex’ a organizações ou grupos criminosos da América do Sul. Como provada está a presença em Portugal de destacados elementos de algumas das mais temíveis associações criminosas do Brasil.

Além disso, Portugal já é apresentado como uma das portas de entrada de droga na Europa, não sendo de estranhar as notícias, igualmente frequentes, de apreensões de grandes quantidades de cocaína e não só, de lanchas rápidas utilizadas pelas principais redes internacionais de tráfico ou até mesmo de um submergível (ou minisubmarino) também usado pelas mesmas organizações.

Ao ponto a que chegámos, nem o povo pode continuar sereno, nem o Governo confiar que o país será eternamente de brandos costumes. Já foi. Há que agir com autoridade e antes que seja tarde demais. Os perigos estão ao virar da esquina. E, digam as estatísticas o que disserem, a perceção é de que são cada vez mais preocupantes.

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