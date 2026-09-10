O regresso da guerra naval

Este propósito inclui no âmbito da guerra naval não só os navios de guerra, de superfície e submarinos, mas também a aviação, embarcada ou não e, em tempos modernos os mísseis e, de forma recentes os drones, aéreos ou submarinos e a marinha mercante inimiga ou que sirva os interesses do inimigo.

O conflito entre os EUA e o Irão está a ressuscitar quadros normativos oriundos de um período que medeia entre a segunda metade do século XIX e a década de 30 do século XX, em vigor por via consuetudinária (não obstante vários dos dispositivos codificatórios estarem sujeitos à cláusula si omnes, ou seja só seriam vinculativos mediante acordo de todas as Partes) mas não testados de forma prática e generalizada desde a II guerra mundial (onde se verificaram práticas divergentes por parte dos Estados que se entregaram à guerra naval). Várias destas convenções, protocolos e declarações visavam proteger o comércio por parte das nações não beligerantes, com duas excepções: a proibição de contrabando (o comércio de produtos listados por um dos beligerantes como não podendo ser fornecidos a outro ou outros beligerantes, directa ou indirectamente, no todo ou em parte, com recurso a um sistema de quotas) e o bloqueio de portos inimigos. Exemplo máximo da limitação das actividades perturbadoras do comércio marítimo, restringindo-as aos Estados, foi a abolição da guerra naval privada, por via do corso (uma autorização dada por um Estado a um privado para a prática de actos de guerra naval em nome do Estado), nos termos da Declaração de Paris de 16 de Abril de 1856.

No conflito no Golfo Pérsico, quer o Irão, quer os EUA declararam bloqueios navais em relação aos navios do outro Estado (batendo o seu pavilhão ou navegando em seu benefício) mantendo-os, de forma efectiva e devidamente publicitada, com recurso a campos de minas e a presença de forças navais e aéreas. Para punir os navios que tentam furar os bloqueios, dando assim vantagem económica ao inimigo, temos tido notícia de avisos (sonoros, visuais, via rádio ou com o disparo de armas), abordagem e tomada de navios mercantes e, mais recentemente, ataques a navios mercantes com propósitos dissuasores ou de imobilização (destruição do leme) ou mesmo o afundamento.

Neste conflito ainda não se generalizou o exercício do direito de apresamento de navios mercantes inimigos ou ao serviço ou em benefício do inimigo, com possibilidade de confisco, e, em casos extremos, a destruição, da carga e do navio. O direito de presa traduz-se num procedimento jurídico de natureza administrativa, com diversas fases: abordagem, inspecção do navio, papéis, documentos e cargas e decisão do seu destino, com recurso a uma decisão judicial por via de um tribunal de presas que avaliará a licitude do apresamento. Não tendo entrado em vigor a Convenção XII da Haia de 1907, relativa à constituição de um Tribunal Internacional de Presas os tribunais de presas são jurisdições nacionais, com jurisprudência que reflecte grandes diferenças de entendimento quanto às condições do apresamento. Em Portugal a Lei 62/2013 (Organização do Sistema Judiciário) comete ao Tribunal Marítimo a competência para decidir sobre presas (artigo 113º, nº 1 r). A possibilidade de recorrer a tribunais nacionais, que aplicarão o direito interno positivado pelo Estado beligerante, é, ainda hoje muito atractiva. Por essa razão os EUA estarão a preparar-se para instalar, em Houston, um tribunal de presas com jurisdição sobre o conflito no Golfo Pérsico.