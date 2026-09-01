A morte artificialmente inteligente

Se no matar dos membros da família, vizinhos e conhecidos se pode admitir alguma inclinação para o anonimato, evitando inibir outros que queiram matar alguém dentro do mesmo círculo de relacionamentos, já na morte pela mão do Estado se exige publicidade. Olhamos para a arte da guerra com os mesmos óculos destinados a observar um evento desportivo: queremos saber quem mata quem, quando, quantos e como. No plano do direito internacional rendilhámos, desde o século XIX, com as Convenções da Haia e já a meio do século XX com as Convenções de Genebra, o detalhe da admissibilidade dos modos de matar seres humanos em contexto de guerra (incluindo os conflitos internos, vulgo guerras civis, por via dos Protocolos de 1977).

Esta regulação da morte está a ser posta em causa pelas diversas revoluções tecnológicas recentes. A militarização das tecnologias da informação permite, por via da ciberguerra, atingir resultados semelhantes aos de uma agressão armada: paralisia ou destruição das redes de telecomunicações, energia, água, transportes e de serviços essenciais (saúde, alimentação, educação,…). A ciberguerra tem, para o atacante, custos financeiros muito mais reduzidos do que um ataque armado convencional. E tem custos políticos que podem ser próximos do zero, porque permite atirar a pedra e esconder a mão, sendo bastas vezes difícil, ou mesmo impossível, imputar o ataque a um determinado Estado. As mesmas considerações de custos financeiros e políticos fizeram, desde o conflito entre a Geórgia e a Rússia, a glória dos drones que, de aéreos, passaram a marítimos e terrestres, poupando vidas e custos aos atacantes, ao mesmo tempo que garantem a “plausible deniability” quanto à autoria do ataque. Muitos dos drones são equipamentos “dual use”, disponíveis, completos ou por peças, no comércio livre.

O advento da inteligência artificial acrescentou mais uma camada ao anonimato do combatente, substituindo o operador humano de um drone (na versão First-person view, seguindo os passos da morte à distância, num ecrã de telemóvel ou de computador), por um agente de IA que dispensa o humano. A esmagadora maioria dos ataques levados a cabo por Israel em Gaza depois do 7 de Outubro de 2023 foram contra alvos identificados por IA com base na interpretação de gigantescos volumes de informação (listas de suspeitos, conversas telefónicas, geolocalização, leitura de matrículas, acesso a telemóveis e computadores,…) com pouca ou nenhuma intervenção/validação humana dos ataques. O perigo da delegação na IA da escolha de alvos também visitou os EUA, com o bombardeamento de uma escola feminina no Irão a 28 de Fevereiro de 2026.

A história do Direito Internacional Humanitário tem bons exemplos de regulação de armas consideradas demasiado perigosas ou inumanas. A proibição de munições que se expandem no corpo humano (balas dum dum) ou cujos estilhaços não são detectáveis nas radiografias está consagrada e é genericamente respeitada pela esmagadora maioria dos Estados, não se produzindo e não se usando tais munições. Mas a proibição de minas anti-pessoal é um bom exemplo de regressão, com vários Estados europeus (Polónia, Estónia, Letónia, Lituânia e Finlândia) que se vincularam à Convenção de Otava, a denunciarem a mesma, querendo voltar a usar uma arma eficaz e barata mas cega. Também a proibição de “munições em cacho” (cluster bombs, com sub-munições espalhadas por vastas áreas) carece de efectividade, com os suspeitos do costume (Rússia, EUA, China,...) a não se vincularem à convenção que as proíbe.

Proibir as Lethal Autonomous Weapons (LAW), que dispensem a intervenção humana, é um imperativo ético. Mas é também uma exigência racional: os robots, dopados pela IA, não vão obedecer às duas primeiras lei da robótica, candidamente formuladas por Isaac Asimov: “Um robot não pode causar dano a um ser humano.” e “Um robot deve obedecer às ordens dadas por humanos, excepto quando estiverem em conflito com a primeira lei.”