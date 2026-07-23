quinta-feira, 23 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Ser ou parecer

É um fenómeno inquietante para qualquer cidadão preocupado com o que se está a viver, que faz lembrar a discussão entre dois médicos que discutiam a diagnóstico da doença de um paciente e que, na ausência de consenso, o mais sabedor e sensato adiantou: muito bem, na autópsia veremos quem tem razão!
Mário Bacelar Begonha
Mário Bacelar Begonha
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

O irracional é aquilo que não nos parece ser racional. Claro que o racional se apoia muito na “lógica” e esta, como é sabido, é “a Moral do raciocínio”, enquanto que “a Moral é a lógica da acção” (Piaget). Quer isto dizer que entre o ser e o parecer há toda a diferença entre o que é, de facto, e aquilo que nos parece, ou que julgamos que é, mas que na realidade não é!

Realidade, ficção, verdade, alienação, fuga do real, tudo isto por vezes se confunde com “estados de alma”, ou seja, com “humores”, que são um dos sistemas (humoral) fundamentais da “interação humana”, a par do sistema nervoso e hormonal, e que são responsáveis pela nossa “linha” de raciocínio e de acção.

Embora levando em linha de conta aquilo que foi adiantado, é difícil para qualquer pessoa, mesmo que treinada na arte do raciocínio, destrinçar entre a realidade e a ficção em certas situações. Fica-nos a impressão de que Portugal e a Europa, nesta conjuntura, têm confiado mais em pessoas que “projectam” cenários económicos e outros sem apoio científico e experiência prática no campo social suficientes e menos em “mentes” já premiadas, e outras, com experiência e provas dadas, muito acima da média.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

É um fenómeno inquietante para qualquer cidadão preocupado com o que se está a viver, que faz lembrar a discussão entre dois médicos que discutiam a diagnóstico da doença de um paciente e que, na ausência de consenso, o mais sabedor e sensato adiantou: muito bem, na autópsia veremos quem tem razão!

Só que não se pode deixar “morrer” um país inteiro só porque nos parece que deve ser assim. E quando os resultados económicos, em números, vêm demonstrar que não pode ser assim, porque assim cada vez o “desvio” é maior, qual a razão da insistência? Será um acto inteligente ou apenas um palpite? E se, de facto, falhar o autor, ou autores, irão para a “guilhotina”? Ficarão impunes e sem qualquer castigo? Ou seremos “nós” que deveremos ser castigados pela nossa estupidez e passividade?

Temas

Opinião

Leia também

O choque cultural entre Portugal e o Brasil

A principal escolha de outra nacionalidade pelos brasileiros é a americana. Faz sentido. Os americanos olham para os brasileiros com admiração e inveja: gostariam de ter a sua classe política, os seus pastores evangélicos e o domínio das línguas dos brasileiros.
João Cerqueira

Ser ou parecer

É um fenómeno inquietante para qualquer cidadão preocupado com o que se está a viver, que faz lembrar a discussão entre dois médicos que discutiam a diagnóstico da doença de um paciente e que, na ausência de consenso, o mais sabedor e sensato adiantou: muito bem, na autópsia veremos quem tem razão!
Mário Bacelar Begonha

A centelha da vida

O nome SpudCell nasceu de uma brincadeira com a palavra inglesa spud, ‘batata’, e com a importância do tubérculo na alimentação da Polónia, país natal de Kate Adamala. Mas a designação evoca também o Sputnik, o primeiro satélite artificial e símbolo do início da era espacial.
João Paulo André

Mais vistos

Destaques