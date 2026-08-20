Guerra, NATO e Serviço Militar

A honra e o privilégio que é envergar uma farda militar e jurar defender a Pátria até ao sacrifício máximo, que é a morte, e fazê-lo com honra e total seriedade numa cerimónia com grande dignidade é inesquecível para quem nela participou

Salazar inventou, durante a 2ª Guerra Mundial (1939/1945), a “Neutralidade Colaborante”, até porque, quer ele, quer Franco (Espanha), estavam convencidos que Hitler ganharia a Guerra. Ficou assente que o território dos Açores poderia ser bombardeado, mas Portugal Continental não, coisa que, de facto, nunca se verificou.

A NATO (O.T.A.N.) é um pacto de defesa do mundo da Europa Ocidental e, acima de tudo, da preservação da sua cultura e do seu estilo de vida. Para isso está previsto que os vários Estados soberanos contribuam com 2% do seu PIB para o orçamento global do esforço da defesa, em caso de guerra, e, em tempo de paz, para a dissuasão e prontidão para um eventual conflito.

Trump acusou o Ocidente de não cumprir esta obrigação, deixando a defesa do ocidente a cargo dos EUA no que toca ao orçamento total.

Perante a atual conjuntura política, com um cenário de genocídio, sem qualquer respeito pela convenção de Genebra, o Mundo está de novo confrontado com alguém que não cumpre os tratados internacionais e o direito internacional, o que coloca os países da Nato, e não só, em estado de alerta perante uma Guerra de invasão, como medida de dissuasão e, sobre tudo, de segurança das suas fronteiras.

É tempo de Portugal começar a pensar, seriamente, no restabelecimento do serviço militar obrigatório, para rapazes e raparigas, de modo a que Portugal tenha, de facto, possibilidade de organizar a sua defesa em caso de ser atacado por qualquer louco, ou melhor, por qualquer lunático, que resolve encarnar qualquer herói da história e restaurar fronteiras passadas, tirando a paz e a tranquilidade ao povo português.

A honra e o privilégio que é envergar uma farda militar e jurar defender a Pátria até ao sacrifício máximo, que é a morte, e fazê-lo com honra e total seriedade numa cerimónia com grande dignidade é inesquecível para quem nela participou.

Fechar os Comandos, como aconteceu no passado, é uma atitude errada, e significa falta de confiança nas nossas próprias convicções e, de certa forma, mostrar ao Mundo que nos falta tudo para fazer aquilo que tem de ser feito para manter a nossa soberania e a nossa independência, ou seja, Forças Armadas, bem treinadas, com fortes convicções e grande amor à Pátria… Mas é preciso, sem dúvida, expulsar, quanto antes, os “vendilhões” do “Templo”.

As Juventudes Partidárias, diga-se, partidos políticos, votaram, em massa, o fim do serviço militar obrigatório, declinando qualquer obrigação e responsabilidade na defesa da nação, em caso de necessidade, e dando como facto adquirido que essa obrigação compete, exclusivamente, aos militares (homens) do quadro permanente das Forças Armadas, sem cuidar de saber se isso será suficiente, ignorando que a população portuguesa, além de estar a envelhecer, está também a diminuir, prevendo-se que nos próximos 25 anos não ultrapasse os 8 milhões de habitantes nacionais.

As Forças Armadas são toda a população em armas, compete pois a todos os cidadãos, dos 18 anos até aos 60 anos (65?), essa função; só que não se entende nem se pode aceitar que possa haver um Comandante Supremo da Forças Armadas que não tenha cumprido o serviço militar obrigatório, questão que é fácil de solucionar com a inelegibilidade para o cargo por parte de quem não cumpriu o serviço militar obrigatório.

Quanto a nós, pensamos que a questão mais urgente, de momento, é a reposição do S.M.O., como forma de preparar o futuro do país em caso de necessidade. É que 2% do PIB, sem pessoas habilitadas e motivadas para participar na defesa da nação, sabendo operar com armas modernas, é uma equação “insolúvel”, já que de nada vale, ficando a ideia de uma enorme frustração e impotência perante uma oportunidade perdida com consequências que poderão ser dramáticas.