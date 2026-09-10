A preparação, permanente, para "servir"

“Linguagem” dura deve ser utilizada para comportamentos anti-sociais e desviantes, tal como nos ensinou “nosso senhor Jesus Cristo” quando expulsou, a chicote, os “vendilhões” do Templo

Há uma diferença abismal entre servir e servir-se! Só uma boa e correcta educação, além de uma “adequada” formação, podem incutir na pessoa humana tais conceitos e fazê-la sentir a diferença, ou seja, dar-lhe consciência da diferença e, mais, só assim poderá optar, em consciência, por servir em vez de se servir.

Quer isto dizer que a inteligência e o trabalho devem ser colocados para servir a sociedade, para ajudar a sociedade, já que o Homem, por norma, é um ser societário, ele precisa de viver em sociedade e necessita da solidariedade de todos para realizar os seus fins e, inclusivé, para se realizar a ele próprio.

A posição egoísta e a ambição permanente, e crescente, de querer ter mais, em oposição ao querer ser mais (por exemplo, solidário), fazem dele um ser execrável, por se tornar anti-social.

Ora a condição primeira, “e sem a qual não”, para ser um gestor-líder de uma grande empresa, com prestígio e aceitação social, por parte da sociedade, vulgo aquilo a que se chama respeito, é exactamente essa, ou seja, o que acabou de ser expresso, como ideia-força fundamental e que caracteriza o tal líder de carácter (marca) e o demarca daquele outro a que podemos apelidar de “pulha”.

“Linguagem” dura deve ser utilizada para comportamentos anti-sociais e desviantes, tal como nos ensinou “nosso senhor Jesus Cristo” quando expulsou, a chicote, os “vendilhões” do Templo.

Se se está, permanentemente, preparado para servir a Grei, então não é necessária qualquer preparação adicional, já que, adentro do espírito de servir, está a obrigatoriedade de estudo permanente e de permanente aperfeiçoamento de toda a nossa preparação para o tal contributo social.

A questão mais extraordinária, e injusta, numa sociedade tolerante (democrática) é que as pessoas de má índole acabam sempre beneficiadas em relação às opostas, porque estas desvalorizam, um pouco, as mal feitorias dos “sem-carácter” que, depois de uma pequena “travessia do deserto”, acabam “reabilitados” porque a sociedade tende a esquecer.

Significa isto que, conhecendo nós este fenómeno, devemos, na “hora da verdade”, estar preocupados com a saúde e vitalidade da empresa e não com o futuro daqueles que não estão nada preocupados com o futuro dos outros, que somos todos nós.

A Deus o que é de Deus e aos Homens o que é dos Homens. Então a Justiça que faça o seu trabalho, na qualidade de poder temporal, com o objectivo de reeducar, um pouco, a justiça entre os homens.

E amanhã será outro dia.