A sociedade liberal foi construída para permitir que pessoas com conceções radicalmente diferentes de vida vivam juntas, mas só funciona quando todos aceitam uma regra mínima: cada um pode mandar na sua vida, ninguém manda na vida dos outros.

É provável que a maioria dos leitores desta crónica não tenha ouvido falar do caso recente da Torre Eiffel. Pudera. Por cá, uma ida à bomba de gasolina já exige vocação para o martírio; na televisão discutem-se tanques-piscina e o Golf GTD apreendido ao narcotraficante ‘Xuxas’ que o ministro da Administração Interna resolveu adotar como viatura. No meio de tanta miséria, é natural que não sobre tempo para a dos franceses.

Mas vamos ao caso. Uma comitiva hindu resolveu visitar a Torre Eiffel. Nada de extraordinário: entre pedidos de casamento e outros clichés, passam por lá cerca de sete milhões de pessoas por ano. O problema é que estes visitantes pertencem a uma corrente religiosa que prefere manter homens e mulheres devidamente separados. Como lá é assim, pediram que cá também fosse.

A empresa pública que gere a Torre Eiffel, provavelmente aterrorizada com a hipótese de alguém lhe chamar racista, xenófoba ou, valha-nos Deus, pouco inclusiva, fez o que hoje tantos fazem perante uma exigência absurda formulada em nome da diversidade: obedeceu. As mulheres foram afastadas e os visitantes puderam apreciar Paris em paz, protegidos desse excesso tipicamente ocidental chamado igualdade.

Seguiu-se uma greve – de mulheres, mas também de homens solidários com elas – que tornou o caso nacional e que levantou uma pergunta crucial para a nossa sociedade: até onde deve uma sociedade tolerante tolerar o intolerável?

Durante décadas, o multiculturalismo assentou numa premissa implícita: a diversidade aumentaria, mas o consenso liberal manter-se-ia. O movimento seria apenas aditivo, nunca subtractivo. Chegariam novas pessoas, novas culturas, novas identidades, novas comidas, novas tradições e, no fim, ficaríamos todos mais cosmopolitas e com melhores restaurantes.

Enquanto a discussão é sobre se uns comem porco e outros não, funciona na perfeição. O problema surge quando as diferenças passam a ser outras. Quando alguém acredita que homens e mulheres não devem trabalhar juntos; que a homossexualidade é pecado; que a blasfémia deve ser punida; que uma mulher deve vestir-se segundo regras religiosas; ou que a lei de Deus deve valer mais do que a lei dos homens. Então, aí, já não estamos a discutir diversidade de costumes – estamos a discutir incompatibilidade de princípios.

E é aqui que a sociedade liberal se depara com uma crise. Foi construída precisamente para permitir que pessoas com concepções radicalmente diferentes de vida vivam juntas, mas só funciona quando todos aceitam uma regra mínima: cada um pode mandar na sua vida, ninguém manda na vida dos outros.

Essa é, no fundo, a diferença essencial entre uma sociedade livre e muitas das sociedades de onde chegam hoje milhões de pessoas. Aqui, qualquer pessoa é livre de viver segundo a sua religião. Não é livre de obrigar terceiros a viver segundo ela. Pode rejeitar os valores liberais, insultá-los, desprezá-los e até fazer campanha contra eles. O que não pode é retirar aos outros os direitos que tornaram possível a sua própria liberdade.

A regra podia estar escrita num guardanapo. Chamemos-lhe os mandamentos de uma sociedade liberal.

Queres rezar cinco vezes por dia? Claro.

Não queres beber álcool? Mais fica.

Consideras a homossexualidade pecado? Tens o direito de o dizer.

Não queres cumprimentar uma mulher? És livre de não a cumprimentar.

Mas não podes exigir que a mulher desapareça.

Não podes impedir dois homossexuais de viverem como entenderem.

Não podes exigir que a lei civil se ajoelhe perante a lei religiosa.

E, quando exigires, a resposta de uma sociedade liberal não pode ser um pedido de desculpas, uma comissão de inclusão e diversidade ou a remoção discreta de umas funcionárias.

É não.