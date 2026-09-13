segunda-feira, 14 set. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mulheres às Direitas Inquérito de Verão Entrevistas
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Não

A sociedade liberal foi construída para permitir que pessoas com conceções radicalmente diferentes de vida vivam juntas, mas só funciona quando todos aceitam uma regra mínima: cada um pode mandar na sua vida, ninguém manda na vida dos outros.
Mário Amorim Lopes
Mário Amorim Lopes
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

É provável que a maioria dos leitores desta crónica não tenha ouvido falar do caso recente da Torre Eiffel. Pudera. Por cá, uma ida à bomba de gasolina já exige vocação para o martírio; na televisão discutem-se tanques-piscina e o Golf GTD apreendido ao narcotraficante ‘Xuxas’ que o ministro da Administração Interna resolveu adotar como viatura. No meio de tanta miséria, é natural que não sobre tempo para a dos franceses.

Mas vamos ao caso. Uma comitiva hindu resolveu visitar a Torre Eiffel. Nada de extraordinário: entre pedidos de casamento e outros clichés, passam por lá cerca de sete milhões de pessoas por ano. O problema é que estes visitantes pertencem a uma corrente religiosa que prefere manter homens e mulheres devidamente separados. Como lá é assim, pediram que cá também fosse.

A empresa pública que gere a Torre Eiffel, provavelmente aterrorizada com a hipótese de alguém lhe chamar racista, xenófoba ou, valha-nos Deus, pouco inclusiva, fez o que hoje tantos fazem perante uma exigência absurda formulada em nome da diversidade: obedeceu. As mulheres foram afastadas e os visitantes puderam apreciar Paris em paz, protegidos desse excesso tipicamente ocidental chamado igualdade.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Seguiu-se uma greve – de mulheres, mas também de homens solidários com elas – que tornou o caso nacional e que levantou uma pergunta crucial para a nossa sociedade: até onde deve uma sociedade tolerante tolerar o intolerável?

Durante décadas, o multiculturalismo assentou numa premissa implícita: a diversidade aumentaria, mas o consenso liberal manter-se-ia. O movimento seria apenas aditivo, nunca subtractivo. Chegariam novas pessoas, novas culturas, novas identidades, novas comidas, novas tradições e, no fim, ficaríamos todos mais cosmopolitas e com melhores restaurantes. 

Enquanto a discussão é sobre se uns comem porco e outros não, funciona na perfeição. O problema surge quando as diferenças passam a ser outras. Quando alguém acredita que homens e mulheres não devem trabalhar juntos; que a homossexualidade é pecado; que a blasfémia deve ser punida; que uma mulher deve vestir-se segundo regras religiosas; ou que a lei de Deus deve valer mais do que a lei dos homens. Então, aí, já não estamos a discutir diversidade de costumes – estamos a discutir incompatibilidade de princípios.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

E é aqui que a sociedade liberal se depara com uma crise. Foi construída precisamente para permitir que pessoas com concepções radicalmente diferentes de vida vivam juntas, mas só funciona quando todos aceitam uma regra mínima: cada um pode mandar na sua vida, ninguém manda na vida dos outros.

Essa é, no fundo, a diferença essencial entre uma sociedade livre e muitas das sociedades de onde chegam hoje milhões de pessoas. Aqui, qualquer pessoa é livre de viver segundo a sua religião. Não é livre de obrigar terceiros a viver segundo ela. Pode rejeitar os valores liberais, insultá-los, desprezá-los e até fazer campanha contra eles. O que não pode é retirar aos outros os direitos que tornaram possível a sua própria liberdade.

A regra podia estar escrita num guardanapo. Chamemos-lhe os mandamentos de uma sociedade liberal.

Queres rezar cinco vezes por dia? Claro.

Não queres beber álcool? Mais fica.

Consideras a homossexualidade pecado? Tens o direito de o dizer.

Não queres cumprimentar uma mulher? És livre de não a cumprimentar.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Mas não podes exigir que a mulher desapareça.

Não podes impedir dois homossexuais de viverem como entenderem.

Não podes exigir que a lei civil se ajoelhe perante a lei religiosa.

E, quando exigires, a resposta de uma sociedade liberal não pode ser um pedido de desculpas, uma comissão de inclusão e diversidade ou a remoção discreta de umas funcionárias.

É não.

Temas

Opinião

Leia também

O poder não estava à espera de Giorgia Meloni 

A verdadeira igualdade começará quando uma mulher puder ser julgada pelas suas decisões, pelos seus resultados e pelos seus fracassos e não pelo espanto de ter conseguido chegar e permanecer.
Catarina Santos Cunha

As contas que não estamos a saber fazer

Os eleitores estão cansados de serem enganados e seguem aqueles que dizem o que querem ouvir acreditando que poderão mesmo ter uma alternativa.
João Fernando Ramos

Reparações pela escravatura

A orientação do CERD refere-se apenas à escravização de africanos e ao tráfico transatlântico. Omite, vá-se lá saber porquê, o tráfico transariano destinado à Península Arábica.
Rui Moreira

Mais vistos

Destaques