Visões diferentes sobre a Segurança e a Defesa

Conhecer a Cultura Estratégica de um determinado país ou comunidade é um elemento fundamental para percebermos se ele pode constituir uma ameaça ou ser um aliado de interesse, por exemplo.

A Cultura Estratégica (CE) dum determinado país afeta a perspetiva que essa entidade tem sobre o fenómeno Guerra. Mas afinal o que é isto da Cultura Estratégica, quais são os fatores fundamentais que a modelam e como é que a CE afeta as decisões políticas, no que concerne à segurança e defesa dos.

Mas, começando pelo princípio, a CE é um conjunto de crenças, valores, experiências históricas e tradições, que formam a visão duma determinada comunidade humana e política sobre o uso da força, os seus interesses em termos de Segurança, de Defesa e Forças Armadas. E, assim, influencia a perceção das Ameaças, o uso do Poder Militar, as estratégias preferenciais e as doutrinas de emprego, o apetite pelo risco e a capacidade de acomodar baixas, assim como as relações civis-militares.

E há fatores que constroem essa CE; entre outros a história do país e as experiências militares passadas, a sua geografia, os seus sistemas políticos e ideológicos, os aspetos culturais, religiosos e identitários, a sua capacidade económica e as relações entre o poder político e as Forças Armadas.

É fácil de concluir que a CE afeta sobremaneira a tomada da decisão em termos políticos, estratégicos e militares, seja nas decisões sobre investimentos militares, a participação em Alianças e Parcerias, o desencadear a guerra e o risco pela escalada, a importância da soberania e os limites da noção de integridade territorial.

Conhecer a CE, dum determinado país ou comunidade, é um elemento fundamental para percebermos se ele pode constituir uma ameaça ou, ser um aliado de interesse, por exemplo. Mas, tanto como conhecer a CE, é importante perceber como foi construída, para entendermos os fatores que irão afetar decisões políticas e estratégicas.

É hoje claro que uma deficiente avaliação, por alguns, da cultura estratégica dos principais atores envolvidos nas guerras da Ucrânia e do Irão, não lhes têm permitido antecipar, com realismo, as ações e reações esperadas, afetando o cálculo estratégico a ser feito, aumentando a probabilidades de erro, que podem ditar a diferença entre a vitória e a derrota, nas operações e no desfecho das guerras.

Não temos aqui espaço para análises profundas sobre as culturas estratégicas dos principais atores, mas a da Rússia é substancialmente diferente da generalidade dos países europeus e, entre os europeus, há diferenças entre os países do Norte da Europa ou do flanco leste ou mesmo do Ocidente ou do Sul. Assim como a CE do Irão é substancialmente diferente da dos EUA, ou dos estados do Golfo, ou mesmo das da Turquia, da China ou de Israel. Será, porventura, mais fácil perceber, ou conhecer, as culturas estratégicas das grandes potências do que dos pequenos poderes, menos expostos no palco das Relações Internacionais no domínio do Uso da Força. A perceção da CE dum determinado ator exige estudo e investigação multidisciplinar, sendo que só assim se constrói o seu conhecimento, baseado nos parâmetros que a afetam. A CE é muitos vezes invisível ou pouco clara, mas não deixa de ser poderosa.

Mas é importante, também, conhecermos a nossa própria CE e termos a perceção dos seus limites e razões, para percebermos o que pode ser aceitável pelos decisores políticos e pelos cidadãos, assim como a perceção que os outros terão de nós. As perceções são também importantes até porque, por vezes, colocam rótulos que não espelham completamente as realidades. A máxima de alguns autores americanos de que os americanos são de Marte e os Europeus são de Vénus, sob o ponto de vista da ida para a Guerra ou do Uso da Força, transmite uma perceção duma parte da realidade, mas coloca um rótulo de medo e falta de vontade nos europeus. E isto é, naturalmente, uma enorme vulnerabilidade que importa corrigir, até porque a CE é um elemento fundamental da dissuasão sobre as Ameaças.

Tenente-general (R)