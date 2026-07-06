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Já cá se sabia…

“Na prática, a teoria é outra”
Manuel Ferreira Ramos
Manuel Ferreira Ramos
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Quinta-feira, dia 1 de julho foi apresentado, na Casa do Parlamento, o livro “O Direito de Cidadania ao Lobby e Dever de Advocacy “.

A data da apresentação, que contou com a intervenção da Presidente da Primeira Comissão, Deputada Paula Cardoso, e com as intervenções de André Dias Pereira (que prefaciou) e de Luís Nandin de Carvalho, um dos autores, terá sido milimetricamente escolhida.

Podia ser que a chamada Lei do Lobby já estivesse regulamentada, podia ser que tudo já estivesse a funcionar, podia ser que já fosse claro que pormenores é que não tinham sido vistos com a devida atenção.

Já cá se sabia que, a acontecer, tal teria de uma originalidade assinalável.

Vamos ainda ter de esperar algum tempo, com tudo o que significa algum…

Sexta-feira, dia 2 de julho termina em Braga um ciclo de 11 Conferências levadas a cabo pela ANAM, e feitas com e em todas as Universidades Públicas de Portugal, com o tema “a arquitetura do Poder Local” que convocou mais de 100 palestrantes, governantes, autarcas, académicos.

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Lateralmente, informalmente, em conversas não registadas, em debate houve oportunidade de abordar outros temas, de ouvir opiniões, de antecipar linhas orientadoras de mudanças ou de oposição às reformas.

Assinalem-se três:

- Por um lado, a vontade de tratar de forma igual o que é igual e de forma diferente o que é diferente. Ou seja, o assumir, cada vez com maior clareza, que se torna necessário ter uma escala de poderes e de meios nos municípios e nas freguesias, de acordo com o número de eleitores e com o valor dos orçamentos.

- O assumir da necessidade imperiosa e corajosa de revisitar o tema dos salários dos políticos e dos autarcas em concreto

- A convicção de que a judicialização da política impedirá qualquer desburocratização, qualquer simplificação de processos, qualquer eliminação de tempos e de passos nos processos decisórios mais relevantes exatamente pelo enorme receio de que, por tudo e por nada, ocorram episódios judiciais que

demoram o tempo que se sabe e a maior parte das vezes, numa esmagadora maioria, parindo um rato.

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O paralelo que se pretende fazer, e já cá se sabia, mas importa sempre reforçar, é que cada vez que um político diz mal dos políticos degrada a democracia.

Cada vez que se criam condições para que um político diga mal dos políticos é uma estultícia e tem, terá, os resultados que a história ensina.

Quando se legisla da forma como legislamos, idealmente, só programaticamente, pensando que o Terreiro do Paço, melhor, que o Campus é o País, estamos a semear pastos para que os políticos que só dizem mal dos políticos o possam fazer com aparente, só aparente, fundamento.

Já cá se sabia, mas veremos isso brevemente, que a Lei do Lobby será impossível de regulamentar para parte significativa do Poder Local e que qualquer alteração irá ser sempre utilizada com acusações, excessivas e na maior parte das vezes infundada, aos autarcas.

A culpa de quem será?

Dos que, com a melhor das intenções, acredita-se, a correr, recuperando tempos, anos, legislaturas, depois fazem um quadro legal que julgam maravilhoso.

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E é, parece. Só não é exequível. Como dizia Cunha Rego, “na prática, a teoria é outra”.

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