Usar o telemóvel em “Classe Executiva”

Nas férias deste Verão, fiz uma experiência com o meu telemóvel, na praia do Algarve onde vou habitualmente todos os dias: descarregar um ficheiro com 10 MB e aceder ao mesmo jornal diário, a várias horas do dia. O resultado foi o esperado: de manhã pelas 10h00, quando a praia tinha pouca gente, o ficheiro era descarregado nuns poucos segundos e o acesso ao jornal era “instantâneo”; com o passar das horas e a chegada de mais pessoas à praia, a duração destes acessos começou a aumentar, até chegar a meio do dia em que o acesso se tornou, por vezes, num enorme exercício de paciência de minutos; a partir das 17h00 os tempos de acesso voltaram a decair, e pelas 19h00 já voltava aos tempos de manhã cedo. Não contei as pessoas na praia, nem quantas estavam a usar o telemóvel, nem que tipo de utilização estavam a fazer dele, mas muitas pessoas passavam horas a usar o telemóvel (para ver vídeos!?).

Muitos locais no Algarve, junto à costa, têm uma população (residente e turistas) no mês de Agosto que chega a ser mais de 10 vezes superior à população residente no Inverno. Atendendo a que muitas pessoas fazem uma utilização muito mais intensa do telemóvel quando estão em férias, é fácil de perceber que o tráfego pedido às redes de comunicações móveis no Verão é, de facto, substancialmente superior ao que existe no Inverno. Não é financeiramente viável que os operadores dimensionem as suas redes para o pico de tráfego existente numas poucas semanas de Verão, e embora nalguns casos coloquem estações de base transportáveis em locais estratégicos para minimizar o problema, é expectável que a qualidade das ligações e a velocidade dos dados diminua nessas semanas.

Em muitos setores económicos, existe a possibilidade de obter melhores serviços se pagarmos mais por eles, como por exemplo: num avião, podemos viajar em classe económica ou em executiva; num hotel, podemos ficar num quarto regular ou numa suite; na aquisição de uma mobília, podemos comprar uma madeira menos ou mais resistente; num cinema, podemos ver um filme em condições normais ou com som e visão melhoradas. Contudo, até há pouco tempo, as redes de comunicações móveis não permitiam diferenciar os utilizadores entre si, em termos de qualidade de serviço. Os tarifários diferenciam-se entre si, essencialmente, pelo volume mensal de dados permitido. Os utilizadores têm todos a mesma velocidade de dados, e os operadores cobram mais apenas para quem quer usar mais dados (em que os vídeos acabam por ser os grandes consumidores).

A chegada do 5G na sua versão integral (isto é, com a rede na versão “standalone”) vai, finalmente, permitir a diferenciação de utilizadores e de serviços. Isso significa que os operadores podem estabelecer tarifários diferenciados pelas velocidades de transmissão de dados, pelos atrasos na transmissão, e pela prioridade à realização de chamadas (de voz ou de vídeo), entre outros aspetos. Se numa utilização diária, em que estamos num escritório ou em casa com WiFi, esta diferenciação do 5G não será muito notada, em ocasiões em que estamos em grandes aglomerados de pessoas (num concerto ou num jogo de futebol), essa diferenciação permitirá que os utilizadores que a subscrevam tenham uma qualidade de serviço muito melhor.

Esta diferenciação será mesmo necessária quando os óculos multimédia (aqueles que permitem gravar áudio e vídeo, e ver vídeo nas lentes com o áudio disponível na armação) chegarem ao mercado (já existem protótipos, mas ainda não estão suficientemente amadurecidos como produto comercial). O facto de estes óculos necessitarem de velocidades de dados elevadas e atrasos de transmissão baixos (sem o que o utilizador não conseguirá ter a experiência apropriada da sua utilização), faz com que seja necessário os operadores fornecerem qualidades de serviço mínimas aos seus clientes. Vamos assim poder usar as comunicações móveis “em classe executiva”.

De facto, um operador em Portugal já lançou há poucos meses este serviço: com um pagamento mensal adicional, o utilizador tem prioridade no acesso à rede. Estou a pensar subscrevê-lo no próximo ano quando for de férias para o Algarve.

Professor do Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa