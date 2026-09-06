Existe, ou não, um problema de sustentabilidade da Segurança Social?

Há que colocar de forma séria, objetiva, não demagógica e partidária, na sociedade portuguesa, a discussão do grave problema de sustentabilidade da Segurança Social e introduzir reformas profundas que possam garantir as pensões atuais e as futuras, tendo especialmente em conta os jovens.

O estudo sobre a reforma da Segurança Social elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT) liderado pelo Prof. Jorge Bravo, divulgado recentemente na Comunicação Social, veio referir que, se adicionarmos os saldos dos dois sistemas previdenciais existentes em Portugal, a Segurança Social (SS), respeitante aos trabalhadores do setor privado e a Caixa Geral de Aposentações (CGA), respeitante aos trabalhadores da função pública, o resultado consolidado, em 2025, é negativo em 1,9 mil milhões de euros.

O estudo refere ainda que os saldos positivos do sistema previdencial da SS se devem fundamentalmente ao facto das contribuições e quotizações dos funcionários públicos terem passado a ser canalizados, a partir de 2006, para a SS (criando excedentes neste sistema) e não para a CGA (gerando défices neste sistema).

Isto contraria, frontalmente, a narrativa transmitida à população, há anos, pela esquerda e extrema esquerda, de que não temos um problema sério de sustentabilidade financeira da SS.

Aquela situação, de excedente e défice, na SS e CGA, respetivamente, resulta da decisão de um Governo do Partido Socialista em transformar a CGA num sistema fechado, ou seja, a partir de 2006, a CGA não recebeu mais subscritores da função pública, e os novos funcionários públicos passaram a descontar para a SS e não para a CGA.

As consequências desta decisão tem que ser compreendidas à luz da natureza dos regimes de previdência existentes em Portugal e do seu financiamento.

Os sistemas de previdência, em Portugal, seguem um ‘modelo de repartição’ (em inglês ‘pay as you go’) e assentam na solidariedade intergeracional. Nestes sistemas de repartição, a geração atual, ou seja a população ativa, paga, com os seus descontos, as pensões e outros benefícios das gerações anteriores, esperando que as novas gerações continuem também a ter o mesmo comportamento.

Ora, este sistema de repartição está comprometido há muitos anos, em Portugal, pois o envelhecimento da população altera profundamente a relação entre o número de pensionistas e o número de pessoas ativas, contribuintes, ou seja, são cada vez mais as pessoas que dependem financeiramente dos sistemas de previdência e cada vez menos aquelas que para eles contribuem.

Nos anos 60 o rácio entre ativos e pensionistas era de 20 para 1 e, agora, esse rácio é de, aproximadamente, de 1,5 ativos para 1 pensionista.

Esta relação vai agravar-se inexoravelmente no futuro, com a continuação da quebra da natalidade e da (felizmente) elevada esperança média de vida com o consequente envelhecimento do país (Portugal é, já hoje, o 4.º país mais envelhecido do mundo) o que, também, tem por efeito, que as gerações vindouras sejam cada vez em menor número e que constituam uma massa contributiva cada vez menor pois que, devido a alterações sociológicas, estas novas gerações tendem a entrar no mercado de trabalho mais tarde (devido à maior extensão do período de estudos) e a sair mais cedo (com a tendência para as reformas antecipadas).

É inegável que esta situação coloca o país numa trajetória de insustentabilidade da Segurança Social e é fundamental informar e sensibilizar a população para este grave problema e tomar com urgência as medidas necessárias para a enfrentar.

Os sistemas previdenciais, em regime de repartição, assumem na sua filosofia, o princípio de que os descontos dos trabalhadores e as contribuições dos empregadores, são a base da sustentabilidade financeira desses sistemas e o meio para assegurar a solidariedade intergeracional quanto ao pagamento de pensões e outros benefícios das gerações anteriores.

A decisão de transformar a CGA num sistema fechado veio alterar, profundamente, o financiamento e a responsabilidade dos dois sistemas de previdência: a SS e a CGA.

Por um lado, foram formados grandes excedentes na SS, pois passaram a descontar para este sistema os novos funcionários públicos, a partir de 2006, mas a responsabilidade quanto às pensões destes funcionários só se concretizarão, normalmente, a longo prazo, a 30/40 anos de distância.

Por outro lado, o fecho da CGA aos novos trabalhadores da função pública, determinou a formação de grandes défices neste sistema, pois os seus descontos, ao serem canalizados para a SS, deixaram de pagar as pensões e outros benefícios das pessoas que já estavam reformadas e das futuras reformas daquelas que estavam já inscritas, em 2006, na CGA quebrando a solidariedade intergeracional neste sistema.

A interdependência entre estes dois sistemas previdenciais não pode ser negada. A própria Comissão que elaborou o Livro Verde da Segurança Social, cujos membros foram convidados pelo anterior Governo do Partido Socialista, de António Costa, reconhece haver interdependência entre «a situação excedentária do sistema previdencial [ou seja da SS] e a situação deficitária do sistema convergente [leia-se CGA]» e refere ainda «o sistema previdencial [da SS] vem beneficiando do facto de registar como receita as contribuições e quotizações dos trabalhadores da Administração Pública, inscritos depois de 2006, sem ter que arcar com a responsabilidade pelo pagamento das pensões de aposentação dos atuais pensionistas e daqueles trabalhadores da função pública inscritos até 2006 que, entretanto, passarão à reforma . Em contrapartida o regime de proteção social convergente [leia-se a CGA] tem que se defrontar com a situação inversa: é responsável pelas pensões de aposentação dos trabalhadores da função pública inscritos até 2006 sem contudo, arrecadar as receitas contributivas correspondentes às remunerações dos trabalhadores inscritos após essa data».

Confirma-se, assim, que é correta e inatacável a posição do GT quando faz a consolidação (a soma) dos saldos dos dois sistemas previdenciais e conclui que, em 2025, o resultado dos sistemas de previdência, em Portugal, é negativo em 1,9 mil milhões de euros.

Comprova-se, também, que os (alegados) saldos positivos da SS se devem aos descontos dos funcionários públicos, que totalizaram, entre 2006 e 2026, cerca de 26,5 mil milhões de euros, e não resultam da capacidade deste sistema em ter receitas superiores às despesas (geradas pelos trabalhadores do setor privado).

Este problema da sustentabilidade da SS não é novo. O envelhecimento da população tem vindo progressivamente a pôr em causa o principio em que os sistemas de repartição se baseiam: a solidariedade intergeracional.

É evidente que a imigração tem um efeito positivo na sustentabilidade financeira da SS quer em relação à natalidade quer no que respeita à entrada de receitas . Mas a imigração, que acarreta, aliás, problemas de integração social, poderá contribuir para mitigar a situação existente, mas não é o fator que, por si, possa afastar a necessidade de uma reforma profunda da SS.

Neste contexto, há que colocar de forma séria, objetiva, não demagógica e partidária, na sociedade portuguesa, a discussão do grave problema de sustentabilidade da SS e introduzir reformas profundas que possam garantir as pensões atuais e as futuras, tendo especialmente em conta os jovens.

O sistema de SS dispõe já de uma ‘almofada’ para o pagamento de pensões. Quando desempenhei o cargo de Secretário de Estado da Segurança Social, entre 1987 e 1989, foi criado o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social (FEFSS) (alimentado por excedentes, na altura, reais, da SS e não ilusórios, como hoje), e que tinha por objetivo introduzir um elemento de capitalização, pelo Estado.

Ou seja, num sistema até então exclusivamente de repartição, o Estado passou a aplicar o valor dos ativos do FEFSS,resultante dos excedentes da SS, na procura da sua rentabilização, reforçando a estabilidade financeira e criando reservas para eventualidades futuras num contexto de envelhecimento demográfico.

Como referi, o FEFSS foi alimentado, na altura, por excedentes reais, ou seja resultantes da diferença efetiva, positiva, entre receitas (provenientes dos descontos dos trabalhadores do setor privado) e as despesas (com as pensões das gerações anteriores).

Hoje, e nos últimos anos, o FEFSS está a ser alimentado por excedentes ilusórios, pois que não resultam da capacidade da SS em gerar um excedente positivo entre receitas e despesas dos trabalhadores do setor privado mas sim, como atrás referi, das contribuições dos funcionários públicos que passaram a ser, desde 2006, canalizadas para a SS e não para a CGA.

Esta situação gerou grandes défices na CGA e o Estado tem financiado estes défices por impostos, através do Orçamento do Estado. Ou seja, temos esta situação peculiar em que os excedentes da SS só são possíveis devido aos défices da CGA e, como estes são suportados pelo Orçamento do Estado, é o Estado, em última análise, que está a gerar os excedentes da SS o que esconde o grave e crescente problema de sustentabilidade da SS.

Não é portanto séria e responsável a posição de responsáveis políticos de esquerda quando negam a existência deste problema de sustentabilidade da SS, com o argumento de que não pode haver consolidação de saldos (‘misturar alhos com bugalhos’ como diz o leader do PS) porque a CGA não pode ser considerada como um sistema previdencial, ou seja, seria normal ser o Estado a pagar, por impostos, as pensões dos funcionários públicos e não a CGA, por contribuições recebidas.

Ora, não só a Constituição Portuguesa, a Lei de Bases da SS, o Estatuto da Aposentação e vários acórdãos do Tribunal Constitucional vieram clarificar que a CGA é um sistema de proteção social com as mesmas características que o sistema previdencial da SS como, também, o facto de se considerar, ou não, a CGA como sistema previdencial não afasta a realidade, pura e simples, de a SS ter crescentes défices porque as receitas provenientes dos trabalhadores do setor privado são crescentemente inferiores às despesas com pensões e outros benefícios das gerações anteriores.

Neste contexto, também é fácil de compreender que a diminuição da idade normal da reforma, ao aumentar as despesas com pensões e reduzir as receitas, vem agravar ainda mais o problema de sustentabilidade da SS, tendo ao mesmo tempo, ainda como efeito, a formação de pensões de valor mais baixo, devido a menores períodos contributivos.