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Que reforma laboral apresentaria a oposição?

Ninguém sério sustenta que uma reforma do Código do Trabalho resolve, sozinha, o problema da produtividade. Não resolve. Quem o dissesse estaria a iludir os portugueses.
Lídia Pereira
Lídia Pereira
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Se amanhã chegassem ao Governo, que reforma laboral apresentariam o Chega e o Partido Socialista?Esta é a pergunta sem resposta. Não basta dizer o que se rejeita. Não basta dizer o que se manteria. Um partido político – seja ele qual for - tem de se apresentar aos eleitores como capaz de governar. E governar é fazer escolhas.

Portugal passou recentemente por uma greve geral convocada contra a reforma da lei laboral que será debatida a 18 de junho, na Assembleia da República. Entre estes dois momentos, o debate público seguirá, provavelmente, o guião habitual. Os sindicatos dirão que o pacote é um retrocesso. As confederações patronais sublinharão os pontos em que se reveem. O Governo procurará mostrar abertura sem abdicar do essencial.

Mas há uma omissão central neste debate que merece ser nomeada. Sabemos com algum detalhe o que o Governo pretende fazer, porque existe um documento público com dezenas de alterações ao Código do Trabalho. O que ainda não sabemos, ao fim de mais de um ano de discussão, é quais são as alternativas dos partidos da oposição. Não em abstrato, não em slogans, não em comunicados para marcar posição. Alternativas concretas.

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Isto importa porque Portugal tem um problema de produtividade que condiciona quase tudo o resto: os salários, a emigração jovem, o défice demográfico e o financiamento da segurança social. As últimas projeções do Banco de Portugal são claras. O produto por trabalhador deverá crescer apenas 0,5% em 2026, 1,1% em 2027 e 1,4% em 2028, depois de uma quebra de 0,4% em 2025. O emprego, que sustentou parte relevante do crescimento da última década, em larga medida através da imigração, deverá abrandar de 2,3% em 2025 para 0,3% em 2028.

A produtividade portuguesa está vinte e oito pontos percentuais abaixo da média da União Europeia. Este número ajuda a explicar porque os salários portugueses continuam afastados dos salários europeus, porque tantos jovens qualificados saem do país e porque Portugal convergiu menos do que devia nas últimas duas décadas. O próprio Banco de Portugal escreve, em linguagem técnica, aquilo que politicamente devia ser evidente: «Torna-se essencial que o crescimento esteja progressivamente mais ancorado em ganhos de produtividade e menos na expansão do emprego».

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Ninguém sério sustenta que uma reforma do Código do Trabalho resolve, sozinha, o problema da produtividade. Não resolve. Quem o dissesse estaria a iludir os portugueses. A produtividade depende de muitos fatores que vão além da legislação laboral: as qualificações da população, a dimensão das empresas, a capacidade de investimento, a fiscalidade sobre o investimento, o funcionamento da justiça, os prazos de licenciamento, a inovação, a digitalização e a ligação entre o sistema científico e o tecido produtivo.

Mas dizer que a reforma laboral não é necessária seria igualmente falso. Tem de fazer parte da solução, em paralelo com outras reformas. E há medidas em curso noutras frentes, desde o alívio fiscal às empresas ao desagravamento do IRS para reter e atrair talento qualificado, passando pela continuação dos programas de digitalização e simplificação administrativa do Estado.

É por isso que este debate é importante. Não porque o Trabalho XXI seja um pacote definitivo, nem porque responda à totalidade dos problemas do país. Não responde. Mas obriga, ou devia obrigar, todos os partidos a sair da posição confortável da crítica e a colocar em cima da mesa a sua própria resposta.

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Caso contrário, o debate fica reduzido a uma escolha entre fazer algo discutível e não fazer nada. E essa é a pior escolha possível para um país com o défice de produtividade que Portugal tem.

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