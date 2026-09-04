Conservadoras de quê?

É por isso que há perguntas que o movimento não pode continuar sem responder. Qual é a posição sobre o regime atual do aborto? O que significa ‘valores bíblicos’ em política pública concreta? O que pensam sobre adoção por casais do mesmo sexo, sobre educação sexual nas escolas?

A circunstância de servir os portugueses, no Parlamento Europeu, há varios anos, torna as minhas opções políticas muito transparentes. Tenho uma tendência conservadora. Sou do PPD/PSD e pertenço a uma família política europeia democrata-cristã. É com essa lente que leio o Movimento Mulheres Conservadoras. E é a partir daí que me surge uma dúvida genuína: o que é que isto tem de conservador?

A pergunta não é uma armadilha retórica. É filosófica. Edmund Burke, passou a vida a desconfiar exatamente disto: ideias abstratas transformadas em programa, agendas construídas sobre o que a sociedade deveria ser em vez do que é. Roger Scruton dizia o mesmo de outra forma: o conservadorismo é uma disposição, não uma ideologia. É o amor pelo que existe, a resistência à pressa de mudar, o respeito pelo que as instituições aprenderam ao longo do tempo. Oakeshott explicava que ser conservador é preferir o familiar ao desconhecido, o experimentado ao teórico. Sob este critério, um movimento conservador é uma contradição nos termos. Os movimentos têm programas de disrupção, importam agendas de mudança, fabricam identidades ‘novas’. É precisamente o que o conservadorismo genuíno rejeita.

Mas a contradição do nome não chega para encerrar a discussão.

Ouvi o podcast do Expresso À Direita onde Rita Matias e Rute Sousa desenvolveram os argumentos do movimento com mais cuidado do que a polémica mediática sugeriu. A ideia central é que o feminismo nunca quis verdadeiramente dar às mulheres liberdade de escolha, mas libertá-las da opressão da família e da maternidade, tornando-as disponíveis para o Estado e para o mercado. Há matéria para discussão nesta crítica. A filósofa Nancy Fraser disse-o antes, e muito melhor: o neoliberalismo capturou o feminismo de segunda vaga e transformou emancipação em mão-de-obra. O que não diz é que isso justifique abandonar o feminismo. Diz que o precisamos de corrigir. Rita Matias chega ao ponto de partida de Fraser e sai pela porta errada.

O argumento de que as conquistas históricas das mulheres foram ‘concessões masculinas’ não me convence. O movimento sufragista custou décadas de organização, prisões, greves de fome. Que tenham sido homens a votar finalmente as reformas não apaga quem criou a pressão para que o fizessem. Quanto ao voto feminino em Portugal antes de 1974: sim, houve mulheres a votar, mas com base em critérios de instrução e posse que excluíam a esmagadora maioria de mulheres e homens. Não era um direito. Era um privilégio de classe.

O mais interessante no podcast foi Rute Sousa a separar ser conservadora de ser «tradwife». Ser conservadora é «acreditar na família», disse. Ser «tradwife» é «não acreditar no trabalho». E defendeu políticas de conciliação, apoios fiscais às famílias, reconhecendo que o modelo tradicional nem sequer está ao alcance de quem ganha o salário médio português. Concordo. O problema é que esta posição já existe. Está no programa do PSD, da CDU alemã, do Fine Gael irlandês, de vários partidos de centro-esquerda europeus. Se é este o programa do movimento, qual é o vazio que vieram preencher?

É aqui que entra a minha perspetiva como eurodeputada. Conheço este percurso de outros países. Na Hungria, na Polónia, a agenda de ‘apoio à família’ começou exatamente assim: razoável, equilibrada, centrada na conciliação. O conteúdo que não foi anunciado no início foi chegando depois: restrições ao aborto, recuo nos direitos sexuais e reprodutivos, mulheres como solução demográfica em vez de cidadãs com autonomia. Não foi acidente. Há redes internacionais, financiamento coordenado, um modelo que viaja de Varsóvia a Washington D.C., e cujos ecos chegaram ao evento de lançamento em Lisboa.

É por isso que há perguntas que o movimento não pode continuar sem responder. Qual é a posição sobre o regime atual do aborto? O que significa ‘valores bíblicos’ em política pública concreta? O que pensam sobre adoção por casais do mesmo sexo, sobre educação sexual nas escolas? Um movimento com apoio parlamentar e ligações internacionais visíveis não pode viver no espaço confortável da conciliação trabalho-família sem dizer o que quer mudar. Não é uma exigência de concordância. É uma exigência de honestidade.

Dolly Parton nunca precisou de um movimento para se definir. Construiu o que quis, recusou ser capturada por qualquer campo político, e fê-lo sem programa nem manifesto. O conservadorismo genuíno tem algo disso: não fabrica identidades, não importa agendas. Confia no que já existe porque o que já existe aprendeu coisas que nenhuma teoria consegue replicar.

O Movimento Mulheres Conservadoras tem o direito de existir. Tem também a obrigação de responder a uma pergunta simples: conservar o quê, exatamente?

Por enquanto, a resposta está em falta. E o silêncio, neste caso, não é uma disposição conservadora. É uma estratégia.

Eurodeputada PSD