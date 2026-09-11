Agricultura sem alunos, agricultura sem futuro?

Quando uma escola agrária, no coração de uma das principais regiões agrícolas do país, abre dezenas de vagas e quase ninguém aparece para as ocupar, o problema não é apenas dessa escola. É de todos nós.

Os resultados da primeira fase de acesso ao ensino superior deste ano deixam um sinal alarmante. Em vários cursos ligados à agricultura, a maioria das vagas ficou por preencher. Em Beja, das 49 vagas de Agronomia, apenas 3 foram ocupadas. Em Santarém, das 58 vagas, apenas 9. Em Engenharia Agronómica, em Bragança, nenhuma das 25 vagas foi ocupada e, em Viseu, apenas 1 em 25.

Não é apenas um problema das escolas. É um problema da agricultura portuguesa.

Há muitos anos que falamos da falta de renovação geracional. A idade média dos agricultores europeus ronda os 57 anos e apenas cerca de 12% têm menos de 40. Mas antes de perguntarmos como podemos ter mais jovens agricultores, talvez devamos perguntar: porque não estamos a conseguir que os jovens se interessem pela agricultura?

Os números mostram um problema de atratividade, ainda mais evidente no interior, o caso de Beja é flagrante, precisamente onde a agricultura é pujante e tem maior importância económica e social.

Durante demasiado tempo ficou a ideia de que trabalhar na agricultura significava uma vida dura, pouco valorizada e sem grandes perspetivas. O mais preocupante é que esta imagem antiquada continua, ainda hoje, a ser transmitida aos jovens, desde a escola no ensino básico e no secundário, à própria sociedade. Continua a associar-se o campo ao passado, ao trabalho pouco qualificado e à falta de oportunidades, quando a realidade é precisamente o contrário.

A agricultura moderna exige conhecimento, gestão, tecnologia e inovação. Uma exploração utiliza GPS, sensores, drones, imagens de satélite, sistemas de rega inteligentes, genética, robótica e, cada vez mais, inteligência artificial. Enquanto não mudarmos a imagem que transmitimos da agricultura, dificilmente convenceremos uma nova geração a escolher este setor.

Também não podemos falar de renovação geracional sem falar das condições de vida no interior. Um jovem não escolhe apenas uma profissão, escolhe também onde quer viver. Habitação, saúde, escolas, transportes, internet e oportunidades de emprego são determinantes. Atrair jovens para a agricultura passa também por tornar o interior mais atrativo.

Há, por isso, muito a fazer.

As escolas agrárias precisam de estar muito mais próximas das explorações e das empresas, de perceber as suas necessidades, com formação prática, estágios e contacto com a agricultura real, acompanhando os avanços tecnológicos. É também necessário facilitar a entrada no setor. O acesso à terra e ao capital continua a ser uma enorme barreira. Os apoios aos jovens agricultores são importantes, mas não chegam sem rentabilidade, financiamento adequado e estabilidade nas regras.

As próprias escolas têm de perceber porque alguns cursos conseguem atrair alunos (como o exemplo de Évora que ocupou todas as vagas) enquanto outros ficam quase vazios, adaptar a formação aos desafios da agricultura das próximas décadas, eventualmente com currículos de acordo com as necessidades das regiões onde se encontram.

Portugal tem bons agricultores, empresas competitivas, conhecimento e tecnologia. Mas tudo isso vale pouco se não prepararmos quem lhes vai dar continuidade.

Quando uma escola agrária, no coração de uma das principais regiões agrícolas do país, abre dezenas de vagas e quase ninguém aparece para as ocupar, o problema não é apenas dessa escola. É de todos nós.

A pergunta é simples: quem vai produzir os nossos alimentos daqui a vinte anos? l

Coordenador do Observatório da Agricultura da SEDES