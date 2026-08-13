Os clubes de networking privados

Nunca foi tão fácil enviar uma mensagem para o outro lado do mundo, marcar uma reunião por videoconferência ou acumular milhares de contactos nas redes sociais. No entanto, talvez nunca nos tenhamos sentido tão perdidos no meio de tanta gente. É por isso que os clubes privados estão de volta.

Os clubes privados de networking regressaram em força e a provar mais uma vez que tudo na vida é cíclico. Durante décadas acreditámos que a tecnologia resolveria um dos maiores problemas da humanidade, aproximar pessoas. Nunca foi tão fácil enviar uma mensagem para o outro lado do mundo, marcar uma reunião por videoconferência ou acumular milhares de contactos nas redes sociais. No entanto, talvez nunca nos tenhamos sentido tão perdidos no meio de tanta gente. É por isso que os clubes privados estão de volta. Não os clubes do século XIX, onde o estatuto era herdado e o acesso dependia do apelido. Os novos clubes são diferentes. Misturam arte, gastronomia, cultura, espaços de trabalho, bem-estar e, sobretudo, pessoas.

O verdadeiro luxo deixou de ser a piscina no terraço ou o restaurante reservado. O luxo passou a ser a mesa ao lado. Parece um paradoxo. A geração que mais acreditou na democratização do acesso é precisamente aquela que agora paga para entrar em comunidades fechadas. Mas talvez não seja uma contradição. Talvez seja uma reação. As redes sociais deram-nos alcance, mas roubaram-nos contexto. Conhecemos centenas de pessoas sem conhecer verdadeiramente ninguém. Falamos diariamente com desconhecidos e, muitas vezes, deixamos de conversar com quem está ao nosso lado. Transformámos o networking numa coleção de cartões de visita digitais que raramente se transformam em confiança.

Os novos clubes perceberam isso antes de todos. Não comercializam metros quadrados. Comercializam contexto. Fazem curadoria de pessoas. Criam ambientes onde a probabilidade de uma boa conversa é maior do que a de um simples cumprimento. Onde uma ideia pode transformar-se numa empresa, um jantar numa parceria ou um café numa amizade. O dinheiro continua a ser um filtro, claro. Mas deixou de ser o único. Em muitos destes espaços, procura-se também talento, criatividade, capacidade de influência ou simplesmente alguém que acrescente valor à comunidade. O património financeiro começa lentamente a dividir protagonismo com o património intelectual.

Portugal dificilmente ficará à margem desta tendência. Lisboa já reúne empreendedores, investidores, criativos e nómadas digitais suficientes para justificar comunidades deste género. O desafio será outro, construir clubes que não confundam exclusividade com vaidade. Porque há uma enorme diferença entre fechar portas para proteger uma conversa e fechá-las apenas para alimentar o ego. No fundo, esta tendência diz muito sobre o tempo em que vivemos. Depois de anos a medir sucesso pelo número de seguidores, começamos finalmente a medir a qualidade das pessoas com quem partilhamos uma mesa. É disso exemplo a Soho House que chegou ao nosso país ainda sem espaço próprio. É o círculo e a identidade social que fazem a diferença. O sentimento de pertença e o ser aceite por um clube que comunica o background de determinada pessoa, a profissão ou uma posição compatível com o grupo que deseja integrar. A sensação de estar entre as pessoas certas e ser reconhecido como parte de um grupo.

A descobrir:

Existem muitas marisqueiras em Lisboa e nos arredores, os clássicos que nunca esquecemos e que perduram no tempo. Mas há uma nova que vale a pena experimentar. Já foi “Sabor e Arte”, um restaurante de cozinha portuguesa que era dos preferidos do meu Pai quando vinha a Lisboa, depois foi vendido e agora regressa sob o nome de “Marisqueira do Pateo”. Um espaço muito agradável (com esplanada interior), excelente serviço e uma carta com excelente peixe e mariscos, mas com pratos de carne para quem não gosta dos primeiros. Sugiro a tranche de Garoupa ou o Lavagante, ambos à basca (ou seja, com ovos estrelados e batata frita às rodelas) por ser diferente, mas se quiser peixe o Imperador é sempre uma das minhas escolhas preferidas. No Pateo Bagatela, em Lisboa.

Música para dançar no fim de semana: